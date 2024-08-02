#台中美食推薦

潮港城太陽百匯餐廳，是一個自助式用餐天堂，以其多樣化的菜式和高品質的服務吸引眾多顧客，特色就是其豐富的自助餐選擇，從開胃菜到主菜，從甜品到飲品，都超多樣化。特別是海鮮區，新鮮的鮮蝦、蟹肉、生魚片等海鮮盛宴，讓海鮮愛好者能滿足味蕾的需求。還有精緻的日式壽司、香濃的法式料理，以及中式的經典小炒，每一款菜品都經過精心準備，散發出誘人的香氣，讓人垂涎欲滴。

台中潮港城太陽百匯 營業資訊

台中潮港城太陽百匯 價位

台中潮港城太陽百匯 用餐環境

台中潮港城太陽百匯 自助吧

台中潮港城夏日美食節

陽場日本料理區

漁港啖海鱻區

蟹蟹有你區

陽亭麵屋

WOW潮現煎

四季相約

潮興百宴大排檔

潮坊海鮮鐵板燒

紅點茶樓

Victorian 維多利亞沙拉區

繽紛果語、水果飲料區

太陽酒吧SOLEIL

Charlotte 夏洛特蛋糕甜點

飲品區

冰品區

▼台中潮港城太陽百匯 營業資訊

▼台中潮港城太陽百匯 營業資訊

台中潮港城太陽百匯

營業時間：11:30-20:40

太陽百匯訂位專線：04-23863322

桌宴訂席專線：04-23863337

地址：台中市南屯區環中路四段2號

▼台中潮港城太陽百匯 價位

▼台中潮港城太陽百匯 價位

週一～週五

* 午餐時段 11:30～13:40 定價$788（+10%服務費）

* 晚餐時段 17:30～20:40 定價$888（+10%服務費）

週六～週日（含國定假日）

* 午餐時段 11:15～13:15 定價$968（+10%服務費）

* 下午茶時段 14:00～16:00 定價$968（+10%服務費）

* 晚餐時段 17:30～20:40 定價$968（+10%服務費）

●太陽百匯 國定例假日及特殊節慶依假日收費，營業時間依實際開放餐期為主

▼台中潮港城太陽百匯 用餐環境

▼台中潮港城太陽百匯 用餐環境

一踏入潮港城自助太陽百匯餐廳，就會被其優雅的裝潢所吸引，餐廳內部設計充滿了現代感與舒適感，有優雅的色調與高品質的裝潢，讓人在用餐的同時，也能享受到視覺上的愉悅。還有，舒適的座椅設計，讓每一位客人都能在輕鬆的氛圍中享受美食。

▼台中潮港城太陽百匯 自助吧

▼台中潮港城太陽百匯 自助吧

潮港城太陽百匯的自助吧非常多樣化，有陽場日本料理區、漁港啖海鱻、蟹蟹有你、陽亭麵屋、WOW潮、現煎四季相約、潮興百宴大排檔、潮坊海鮮鐵板燒、紅點茶樓、Victorian 維多利亞沙拉區、繽紛果語（水果飲料區）、太陽酒吧SOLEIL、Charlotte 夏洛特蛋糕甜點、飲品區、冰品區，可以盡情享用！

▼台中潮港城夏日美食節

▼台中潮港城夏日美食節

夏日來吃潮港城太陽百匯，有夏日美食節，餐廳精心設計創意美食，不僅美味可口，還健康營養，讓每款美食都能帶給顧客獨特的滋味體驗。快來體驗這場充滿驚喜的夏日美食盛宴吧！

潮港城太陽百匯將新鮮水果與創意料理完美結合，帶來一場清爽無比的味覺盛宴。

▼陽場日本料理區

▼陽場日本料理區

陽場の味、陽場の湯品、陽場の炸物、陽場の壽司

壽司區有超級多的壽司，顆顆看起來精緻可愛，每一種口味都是經過精心挑選過食材，並且用心製作。

吃壽司的每一口都充滿層次感和豐富的風味

潮港城太陽百匯其實也是生魚片愛好者的天堂，以其卓越的新鮮度和無與倫比的品質，為每一位顧客帶來極致的生魚片體驗。🍣✨

在這個生魚片區，一眼就能看到那些鮮亮、切割精細的生魚片。從入口即化的雕魚生魚片，到肉質緊實的鮭魚生魚片，每一種都展現出鮮美與細膩。

吃生魚片是很細緻又精緻口感，超爽口。

來這裡用餐，炸蝦是一道不容錯過的經典美味，外表金黃酥脆、內裡鮮嫩多汁，輕輕咬下去，就可以感受到外層的酥脆感與內部的鮮蝦，每一口都是口感上的極致享受。

還有很多日式的炸物，香香酥酥的。

來這裡，也可以選擇日式涼拌美食的清爽體驗，無論是經典的黑豆，還是風味獨特的海帶絲，都可以在炎炎夏日中感受到清涼感。

▼漁港啖海鱻區

▼漁港啖海鱻區

潮港城太陽百匯的漁港啖海鱻區簡單來說就是鮮魚區，是以清燉魚片則保留了魚肉的原汁原味，吃起來細膩，也可以吃到肉質豐滿的海鮮香氣，有滿滿的海洋精華。

▼蟹蟹有你區

▼蟹蟹有你區

這裡的螃蟹和鮮蝦，看起來就是新鮮可口，讓人垂涎三尺。🦀🍤

螃蟹鮮嫩多汁，每一口都充滿了豐滿的蟹肉

蝦肉吃起來鮮美嫩滑，每一口都讓人陶醉其中。

▼陽亭麵屋

▼陽亭麵屋

潮港城太陽百匯的陽亭麵屋為顧客提供了一個充滿創意與樂趣的用餐體驗，這裡可以DIY煮麵，讓每位顧客都能成為大廚，親手打造屬於自己的完美麵碗。從選擇湯底到添加配料，都可以根據個人喜好自由組合，創造出最滿意的美味。

▼WOW潮現煎

▼WOW潮現煎

WOW潮現煎提供現煎牛排，專業廚師精心挑選優質的牛排，以高超的烹飪技藝，為顧位食客提供了極致的牛排體驗。當牛排在熱鐵板上發出輕微的嘶嘶聲時，香氣四溢，令人食指大動。

每一塊牛排外層煎得香脆可口，內部則保留了豐滿的肉質與鮮嫩的多汁，每一口都是味蕾的饗宴。

▼四季相約

▼四季相約

潮港城自助太陽百匯餐廳的四季相約區，每次來訪，都能體驗到不同的季節美食，有獨特的季節料理和精緻的菜品，感受到春天的清新、夏天的清涼、秋天的豐收還是冬天的溫暖。來潮港城自助太陽百匯餐廳，體驗四季變換的美味盛宴吧！

▼潮興百宴大排檔

▼潮興百宴大排檔

在潮港城自助太陽百匯餐廳，每一道中式菜色都是令人垂涎欲滴的美味佳品。所以潮港城有「台中辦桌王」的美稱，這次有霧都酸魚湯、豉椒象貝、香芒炒飛捲、中式桂花蟹、韓式辣炒春雞、開陽白菜和鳳梨蝦仁炒飯，每一道菜品都展現了中式料理的精髓與魅力。🌟🍴

霧都酸魚湯是一道令人驚艷的菜品，選用新鮮的魚片，搭配獨特的酸菜，熬製出來的味道清爽而不油膩，讓每一口都充滿了濃郁的鮮香，帶來舒心的享受。

中式桂花蟹是一道高雅的中式佳肴，選用肉質鮮嫩的蟹肉，搭配上桂花的芳香，通過精細的烹調，將蟹肉的鮮美和桂花的甜香完美結合，不僅外觀誘人，而且味道獨特，展現出精緻與豪華。

道道菜餚都是美味可口。

▼潮坊海鮮鐵板燒

▼潮坊海鮮鐵板燒

潮港城太陽百匯的潮坊海鮮鐵板燒，是融合了視覺與味覺的絕妙盛宴。這裡的鐵板燒區域不僅提供了豐富多樣的新鮮海鮮和肉類選擇，更是廚師們展示烹飪技藝的舞台。每一場現場烹調都如同一場美食表演，讓人在享受美味的同時，也能感受到烹飪過程中的藝術與用心。

▼紅點茶樓

▼紅點茶樓

這裡的港式點心很多樣化，有香氣四溢的鳳爪，還有餡料豐富的燒賣與奶皇包，每一道點心都展示了港點藝術的精髓，讓顧客都能感受到香港風味的美食饗宴。🌟

▼Victorian 維多利亞沙拉區

▼Victorian 維多利亞沙拉區

潮港城太陽百匯特別設計了一個沙拉自製區，可以根據個人口味創作色香味俱全的精緻沙拉，可以是清爽開胃的小食，也可以是營養均衡的餐點，精心挑選新鮮的生菜，搭配調味料，有清新的口感和滿滿的營養，既輕盈又美味，適合在夏日裡開吃，很清涼爽口。

▼繽紛果語（水果飲料區）

▼繽紛果語（水果飲料區）

繽紛果語有水果和飲料，飲料可以自行取用，喝起來暢快又舒爽。

潮港城太陽百匯的水果豐富又多樣，每樣都是鮮脆、可口、多汁。

▼太陽酒吧SOLEIL

▼太陽酒吧SOLEIL

吃美味的料理搭配美酒，超級享受！

提醒您，喝酒不開車、開車不喝酒

▼Charlotte 夏洛特蛋糕甜點

▼Charlotte 夏洛特蛋糕甜點

潮港城太陽百匯餐廳有精美的甜點櫃，展示著各式各樣的精美甜點。無論是巧克力蛋糕還是巧克力布朗尼，都是經過精心烘焙和製作，新鮮美味，

再次吃焦糖烤布蕾，還是超喜歡，細緻美味的口感，讓人一吃就上癮！

▼飲品區

▼飲品區

多樣的飲料可以選擇，有咖啡、茶還有可樂，暢快飲用！

▼冰品區

▼冰品區

飯後適合來吃冰，冰淇淋區有多種經典口味，可以自行取用喜歡的冰淇淋來享用。

在這家潮港城還可以吃到台中的塔拉朵義式冰淇淋，清涼爽口，忍不住大快朵頤。

還有冰淇淋機器，可以自行取用冰淇淋來吃。熱情的夏天，來點冰涼爽口的甜品最適合！無論是小朋友還是大人，都可以清爽一夏！

總之，潮港城太陽百匯餐廳打造一場色香味俱佳的夏日美食盛宴，無論是沙拉區的清爽搭配，還是主菜區的創意水果入菜，抑或是甜點區的水果甜品，每一份菜品都經過精心設計合，打造出一系列口感層次豐富、風味獨特的美味佳餚，快來享受這場豐富的水美食盛宴吧！