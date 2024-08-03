如果你也是"追辛族" ,現在就跟著我的腳步去看看 2024辛殿麻辣鍋信義A19超人氣"新據點" 吧!!!

為了讓辛粉們有更棒的用餐體驗,搬遷後的辛殿信義新門市的環境更為寬敞，裝潢風格現代時尚!

為了讓辛粉們有更棒的用餐體驗,搬遷後的辛殿信義新門市的環境更為寬敞，裝潢風格現代時尚!

說起辛殿...朋友都說:"小璇你是不是有插股啊?!XD" 唉唷!但我說的都很中肯阿!

讓人不只是視覺的饗宴...走進這裡都附庸風雅起來了~~讓人不由得讚嘆...

讓人不只是視覺的饗宴...走進這裡都附庸風雅起來了~~讓人不由得讚嘆...

搬遷至信義A19百貨的 辛殿麻辣鍋信義店 讓人不只是視覺的饗宴...走進這裡都附庸風雅起來了~~讓人不由得讚嘆... 果然只有辛殿可以超越辛殿 ~~每次 說起辛殿...朋友都說:"小璇你是不是有插股啊?!XD" 唉唷!但我說的都很中肯阿! 為了讓辛粉們有更棒的用餐體驗,搬遷後的辛殿信義新門市的環境更為寬敞，裝潢風格現代時尚! 如果你也是"追辛族" ,現在就跟著我的腳步去看看 2024辛殿麻辣鍋信義A19超人氣"新據點" 吧!!!

吼吼吼! 搬遷至信義A19百貨的 辛殿麻辣鍋信義店 讓人不只是視覺的饗宴...走進這裡都附庸風雅起來了~~讓人不由得讚嘆... 果然只有辛殿可以超越辛殿 ~~每次 說起辛殿...朋友都說:"小璇你是不是有插股啊?!XD" 唉唷!但我說的都很中肯阿! 為了讓辛粉們有更棒的用餐體驗,搬遷後的辛殿信義新門市的環境更為寬敞，裝潢風格現代時尚! 如果你也是"追辛族" ,現在就跟著我的腳步去看看 2024辛殿麻辣鍋信義A19超人氣"新據點" 吧!!!

好康活動一波又一波!!! 8/3開幕日googlemap打卡即能帶走”不貳光“辛殿烙印車輪餅~~ 開幕期間特別與SOMA合作推出高山青茶水果特調,並邀請智利當代拼貼藝術家Stanley Gonczanski為辛殿創作名為快樂的全新藝術品~並以兩側以繁花夾道歡迎⋯歡迎大家的到來～ 仔細觀看看牆上這幅文藝復興風格的畫作...這仕女手中品嘗的正是辛殿麻辣鍋物!!! 原來這就是知名南美翻玩拼貼藝術家史丹利鞏薩斯奇（Stanley Gonczanski）聯手為信義店量身創作融合14-19世紀宮廷風格的全新藝術作品「快樂」 Stanley Gonczanski以19世紀氣質優雅的仕女，聚在一起享用現代的麻辣鍋，呈現現代與古典元素混搭的創意安排，而其中兩個小天使從外面看著他們，令人莞爾一笑。繼四年前公館店的特展大獲成功，此次Stanley將其「近乎古典」系列的創作與辛殿品牌DNA：快樂完美結合，以及兩件深具個人風格與藝術特色的作品共同展出，再次融合藝術與食尚的幽默衝突美感。

搬遷到松壽路28號的 辛殿麻辣鍋信義 新據點 除了跟其他據點一樣擁有高規格的服務,這裡也是繼公館店以外第一家引進米其林冰淇淋的門市~

辛殿11週年信義店擴大開幕，地點在信義區A19一樓(松壽路28號)，大門口位於松仁路上~~一走進 辛殿麻辣鍋信義店 花團錦簇的大門,兩側夾道歡迎的玫瑰讓我腦海浮現了"繁花"中至真園開幕時門庭若市熱鬧的畫面~

大概半年前我就耳聞辛殿正在籌備"辛據點" 那時我就在想...這次到底是會開在哪呢? 嘿嘿! 今天我就來公佈答案! 答案又是信義 ! 說是新據點沒錯..說是擴大營業也沒錯!!!

從去年到今年小璇有8成的聚餐都約在辛殿...一個月吃兩三次真的是稀鬆平常的事! 就連好朋友寒流登山露營我都不忘幫他代訂辛殿讓他外帶上山,讓他們整個晚上吃到爆汗讚聲連連~

在吃過以後就對那些知名麻辣火鍋失去了吸引力~為了避免朋友約在其他鍋店我會吃了個空虛...所以現在朋友約鍋聚我都會強力推薦辛殿~

我對辛殿的每一間店都一樣的喜歡,自比追辛族的我...可說是辛殿開到哪我就打卡到哪~ （朋友們 看我三天兩頭往辛殿跑都以為我插股了XDDD）

辛殿麻辣鍋吃到飽消費方式







平日晚餐 | PM16:00-AM1:30

假日全天 | AM11:30~AM1:30

成人$798 +10% 服務費

兒童$399+10% 服務費( 身高 110cm -140cm )

幼兒 $100 +10% 服務費 ( 身高 90cm - 110cm )

全時段用餐時間限定 2 小時。

辛殿麻辣鍋各分店資訊 信義店｜02-27227667

臺北市信義區松壽路28號1樓 松江店｜02-25037667

台北市松江路129-4號 公館店｜02-77337667

台北市羅斯福路三段316巷9弄1號（汀州路上）



（訂位人出超過8位，請電話洽詢訂位）



#辛殿麻辣鍋#麻辣鍋吃到飽#信義店#頂級食材#台北必吃美食 #夜宵#台北麻辣火鍋#麻辣火鍋推薦



辛殿麻辣火鍋A19信義店 環境介紹

這次的華麗轉身⋯辛殿再度以更舒適的用餐環境顛覆大家對吃到飽的看法！

新的A19信義辛殿麻辣火鍋裝潢風格走的是黑色調為主的低調奢華~比起舊店這裡挑高寬敞舒適氣派~







A19信義辛殿麻辣火鍋讓來客享受的不僅只是視覺的饗宴! 搬遷後的新據點就連燈光設計&音響配置都十分用心，寬敞的座位讓你每個轉身都輕盈優雅！更貼心的是每個座椅下方都備有置物籃方便大家收納私人物品~讓來客聚焦在桌面上的美味食材的同時,五感體驗也都無比美好...愛拍照的來這也無須自己打燈...這裡每一個角落都超級好拍~















辛殿信義共有3間獨立的半開放包廂，一間能坐12人，全場共有160個座位最適合家人聚會同歡~

(A19所有店家內部都不附設衛生間...但只要搭乘電扶梯到A19二樓就可以找到它的蹤影囉~~)





辛殿麻辣火鍋A19信義店-自助吧介紹



辛殿走的是精緻吃到飽路線,與一般吃到飽店家最大不同就是...要入鍋的所有食材都可以在座位上以點單上劃單然後舉起手就有服務人員替大家服務~





辛殿麻辣鍋吃到飽的自助吧僅供應各式醬料/飲品以及冰品~這樣的方式可以減省大家取用的次數與時間~檯面下方擺放了乾淨整潔的塑膠餐具,碗底杯底都沒有積水...這種細節都很用心,給人備受禮遇的感覺~







自助吧的檯面上擺放了各式各樣的醬料~各種醬料中最出色的就是這碗辛殿招牌XO沾醬，這款沾料是辛殿獨家招牌！重點是完全沒有做外賣，任何鍋物搭配這款沾醬就等於加分加到滿分...這也是為什麼來客每隔一陣子就會嘴饞的原因！小璇寫文寫到這裡彷彿又聞到XO醬鮮香的氣味....口水直流XD







在這裡也提醒愛吃辣的朋友...辛殿的生辣椒請著量取用,它的辣度可是會噴火的唷!!!

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A19辛殿麻辣鍋的自助吧的動線規劃也十分流暢~不會有人流卡卡等後的問題! 很貼心的是信義店內共設置了四個飲料櫃，讓大家精省前往自助吧的時間⋯把握大口吃肉大口喝酒的每分每秒！













辛殿麻辣火鍋A19信義店-精品冰淇淋介紹

除了自助吧...信義店跟公館店一樣引進了被喻為西班牙聖家堂-La Menorquina米其林指定品牌





跟公館店一樣冰淇淋吧有專人為大家服務,這家的冰淇淋口感層次是我目前吃過最頂的...我個人最喜歡的就是檸檬雪酪&巧克力~點好了由服務人員擺放裝飾後就會上桌~







我推薦的這兩種口味都屬於大人系口味!檸檬雪酪上擺放蜂巢片吃起來酸V酸V十分過癮...而帶有微苦的巧克力吃起來很有冷凍布朗尼的味道,沙沙的層次口感給人十分RICH的感受~







建議大家在餐後一定要來這裡點上幾個口味品嘗看看! La Menorquina的冰淇淋絕對能讓你再次開啟吃到飽模式!!! XDD





在認識辛殿麻辣鍋後我就獨衷辛殿,對我而言 辛殿就是麻辣鍋界的的旗艦天花板 ,它不只創造了麻辣紅白湯齊民不分軒輊的特點,有了La Menorquina的進駐更讓整個用餐體驗有了HAPPY ENDING~~



辛殿麻辣鍋-紅白湯頭介紹

介紹完辛殿A19的環境~現在就邀請辛殿麻辣鍋吃到飽-活色生香的紅白湯底出場吧!





辛殿麻辣鍋的紅湯底走的是溫婉路線~入口帶有辛香卻不嗆辣，吃完不會有燒喉的感覺,吃多也不會口乾舌燥! 我個人覺得這種舒服的辣度才是最耐吃的...它能襯托每一種食材的味道,讓大家齒頰留香！但如果你是無辣不歡的中辣或大辣愛好者...覺得辣度不夠也可以跟店家告知！五星級的服務馬上就會為您加入您喜歡的辣度讓您吃得過癮吃得開心唷!!!





麻辣:薑片 洋蔥 大蒜 沙拉油 麻油 豆瓣 花椒 辣椒 紅蘿蔔 丁香 肉桂 番茄 冰糖 鹽 牛骨 雞骨



辛殿麻辣紅鍋鍋底吃得到滿滿的果凍鴨血與凍豆腐~~不帶絲毫氣孔口感滑嫩細緻的鴨血在熬煮過後吸飽了麻辣鍋湯汁超級入味~而鍋底的豆腐表現也很優秀...每一次加湯都可以加料不用客氣！







辛殿不論紅湯白湯都沒有添加什麼奇奇怪怪的調味所以回家不會有後座力，隔天也不會水腫到不行！紅白齊名的辛殿對不吃辣的人一點都不虧...這裡最為人稱道的就是與麻辣紅湯齊名的養生白湯~







辛殿的白鍋以雞骨、豬骨、蔬菜、蒜末等多種食材熬煮而成隨便舀都有滿滿的滋補養生的蒜頭及紅棗！用料實在的白鍋湯頭一入口就讓人有著透徹心脾的暢快，建議大家可以在加入過料之前品飲～它溫潤的特徵很適合在開鍋時先盛上品湯！體會原湯的濃郁醇厚...讓味蕾甦醒過來～





養生:雞骨 豬骨 紅蘿蔔 洋蔥 高麗菜 老薑 蒜末 麻油 米酒 黑胡椒 紅棗 枸杞 白豆蔻 精鹽 白芝麻

滿滿的蒜頭總是讓人驚呼連連~這次跟我同桌的孕婦更是毫不客氣的狂吃蒜頭來滋補養身~第一次來辛殿的她感覺整個被白鍋的養生鍋底給收編...一直大讚"辛殿的蒜頭燉煮到入口即化根本就是精力湯阿!!! "(一人吃兩人補...這肚子裡的孩子今天可真是有口福阿!!!)

辛殿供應的肉品很多，雖然以牛為主但豬羊的選項也比一般店家選擇更多！ 無肉不歡的朋友來到辛殿看到各式高檔肉品都會很驚訝！辛殿肉品每份都鍋物部分必點的品項有 美國PRIME無骨牛小排與同為PRIME等級的 牛舌、Choice等級的菲力、CAB安格斯黑牛、台灣特級黑毛豬…等！ 上了年歲的小璇平時是不會涉足吃到飽店家的...來辛殿我不拼量也可以吃的有質有感很高級！一點都不用擔心吃不夠多就會虧本！就連體控期間我也都會大吃辛殿！







最貼心的就是...MENU上多種高檔肉品的後方還特別標註了 最佳食用熟度~就算是平常沒在開火...不知道食材屬性的...看一眼就能"涮"出最棒的肉質口感唷!









美國PRIME等級無骨牛小排







辛殿麻辣鍋的肉品多樣 ,牛肉就多達十幾種...其中Prime的牛小排更是饕客必點！這個部位的肥瘦比例適中，是所有品像中我最愛的部位～







它的肉質滑嫩有彈性...入口同時吃到鮮甜肉質與迷人脂香,美味讓人難忘！據說...這一盤在其他單點店的牌價是600 在辛殿吃到飽...只要吃個兩盤就值回票價！提醒大家...煮到色澤帶粉約三分熟就可以起鍋了...煮久可就可惜了！



美國Choice等級的菲力











菲力帶有豐富的油脂，切片厚度也恰到好處～吃的時候記得只要在鍋中涮個幾下5分熟度最剛好...等色澤變成粉紅就趕緊起鍋！這時的口感最為軟嫩鮮甜...搭配這裡最迷人的XO醬鮮香就超級美味～



美國PRIME等級牛舌











牛舌厚薄適中吃起來才不會詭異之感XD！它特有的彈性與脆度讓人吃食充滿了樂趣～



美國Choice等級嫩肩







入口即化滑潤軟嫩的牛肩是我的心頭好~~我一個人就可以嗑好幾盤！XDD這油花 這鮮度...對愛吃牛的來辛殿肯定會非常驚艷！比起其他吃到飽乾柴久嚼不爛...辛殿的肉質絕對能讓肉食控大呼滿意！







難怪很多人都說"辛殿麻辣鍋是吃到飽的天花板" 這真的不是開玩笑的...這種吃到飽品質在別的吃到飽肯定吃不到~~



台灣特級黑毛豬







辛殿除了牛肉好吃...豬肉羊肉也一樣的美味唷! 台灣特級黑毛豬選用偏瘦的部位,所以吃起來略帶嚼勁且越嚼越香！









​​紐西蘭羔羊捲









辛殿的羊肉也沒有腥羶味,不論搭配紅湯白湯都很美味～在吃食的時候,我很建議大家沾取沙茶醬的吃法！









鍋物精選





獨家私房滷製品(牛肚牛筋與滷大腸)









私房牛肚牛筋與大腸位列點單右下角~這私房三寶是饕客來辛殿必點的,大家可別忽略錯過了唷!









我個人最喜歡大腸吸附辣湯在口中迸發湯汁的口感~絕對讓你回家還在回味！



老油條 豆腐包 也都是我強力推薦的好物!!!













辛殿的老油條形狀扁長吃起來帶有嚼勁！比起一般店家一下就吸滿辣湯變得軟爛的口感相比...老油條的可控性更高～口感也更紮實帶有嚼勁！豆腐包就是濕式的豆皮~它滑嫩的口感在吸附湯汁後也是好吃到不要不要~我每次來都要加點好幾輪XD









除了肉品～辛殿的丸類也很棒唷！這讓原食主義我每一次也都會少量的點一些來嚐嚐~近期新亮相的牛五花肉丸已經取代鴨肉丸成為我的NO1！它Q彈鮮美的雙層口感混合麻辣湯汁一同入口真的超棒～







除了牛五花肉丸...辛殿的龍蝦起士丸也是老少咸宜的必點品項! 它香甜的口感不論放在白鍋或紅鍋都毫無違和感喔！我也是大力推薦唷！





海鮮直送

除了肉品很強大...辛殿的海鮮也很多很新鮮...









近期推出的迎賓海鮮盤...每桌一份,品項包含了大白蝦/澎湖小卷/深海小花枝/鮮魚片/蛤仔/北海扇貝/小鮑魚...讓大家一入座就能品嘗來自大海的三珍海味~~









提醒大家...拼盤中的小鮑魚軟嫩Q彈...煮的時候一定要用漏勺...才能避免游到鍋底煮一個太久唷!













蔬果區

辛殿的蔬菜種類多樣,鮮度品質也都很不錯～我喜歡加很多在白鍋之中～在吃了很多肉食後點一些時蔬來均衡一下是必須的！還能讓湯頭層次更加豐富唷！



芋頭 南瓜 絲瓜

蘿蔔切片



帶殼的玉米筍



