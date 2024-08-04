歐典生機

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上次入手了 歐典生機 的人蔘黃耆枸杞銀耳露和桂花桂圓紅棗銀耳露，

送了好幾組給母親大人，他愛慘了，每次跟他通電話都要跟我稱讚一次，

直說我上次送的那個木耳飲有多好喝，我想他也是有在偷偷暗示我可以再多送一點的意思，哈

當我還在想著，最近喝完要再來補貨的時候，沒想到這幾天去全聯買菜，

竟然在架上看到 歐典生機 的新品，雪蓮燉銀耳耶，還有新品嚐鮮促銷價，

也太令人雀躍了，馬上掃一些回家，嘿嘿

父親大人見狀，馬上搶著說他也要他也要，

好好好，都買都買，買多一點一起喝~

之前人蔘黃耆枸杞銀耳露和桂花桂圓紅棗銀耳露只有200g，這次的新品雪蓮燉銀耳有290g，

明顯大瓶許多，當成下午茶點心更有飽足感

雪蓮燉銀耳裡面不只有台灣有機栽培的生鮮銀耳，還有營養聖品雪蓮子,桂圓和枸杞，

經過古法熬煮而提煉出來的膠質非常豐富，有助於養顏美容和增強身體保護力~

喝起來甘甜又溫潤，夏天冰冰的喝很消暑，冰糖天然的甜味、低糖易消化，

而且每瓶只有64大卡，吃起來一點也沒有負擔

這個色調好溫柔好漂亮

除了直接單吃，大家也可以搭配自己喜歡的穀物、果乾或是一些小水果一起品嘗，

不只看起來美美的，美味度和營養又能再更升級，推推~

搭配不同的穀物、果乾或是一些小水果，就能做出不同風味的調味，變化多多，讓人吃不膩~

各位愛美的女生朋友，30~49歲的女性上班族或家庭主婦，都很推薦~

現在到全聯就可以買到真的好方便，7/12~8/8月還有新品嚐鮮價，

55元買1送1實在太划算了，大家一定要趁這波買起來。

他們除了有這次上市的這款新品，還有其他更多的木耳飲可以選購呢，

喜歡木耳飲的朋友，可以到 歐典生機購物趣 逛逛喔~