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【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱 雪蓮燉銀耳哪裡買

2024-08-04 02:16:00 shouyadog 人氣：23
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shouyadog

發表篇數：797篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

歐典生機
place彰化縣埤頭鄉興工路20號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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歐典生機

客服專線：0800-039699

官方網站：歐典生機購物趣

官方臉書：歐典生機

 

【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

 

上次入手了歐典生機人蔘黃耆枸杞銀耳露和桂花桂圓紅棗銀耳露

送了好幾組給母親大人，他愛慘了，每次跟他通電話都要跟我稱讚一次，

直說我上次送的那個木耳飲有多好喝，我想他也是有在偷偷暗示我可以再多送一點的意思，哈 【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

 

【健康飲品】歐典生機 銀耳露禮盒推薦 低熱量銀耳飲 健康養生

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當我還在想著，最近喝完要再來補貨的時候，沒想到這幾天去全聯買菜，

竟然在架上看到歐典生機的新品，雪蓮燉銀耳耶，還有新品嚐鮮促銷價，

也太令人雀躍了，馬上掃一些回家，嘿嘿 【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

 

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父親大人見狀，馬上搶著說他也要他也要，

好好好，都買都買，買多一點一起喝~

 

【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

 

之前人蔘黃耆枸杞銀耳露和桂花桂圓紅棗銀耳露只有200g，這次的新品雪蓮燉銀耳有290g，

明顯大瓶許多，當成下午茶點心更有飽足感 【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

 

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雪蓮燉銀耳裡面不只有台灣有機栽培的生鮮銀耳，還有營養聖品雪蓮子,桂圓和枸杞，

經過古法熬煮而提煉出來的膠質非常豐富，有助於養顏美容和增強身體保護力~

 

【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

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喝起來甘甜又溫潤，夏天冰冰的喝很消暑，冰糖天然的甜味、低糖易消化，

而且每瓶只有64大卡，吃起來一點也沒有負擔 【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

 

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這個色調好溫柔好漂亮 【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

 

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除了直接單吃，大家也可以搭配自己喜歡的穀物、果乾或是一些小水果一起品嘗，

不只看起來美美的，美味度和營養又能再更升級，推推~ 【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

 

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搭配不同的穀物、果乾或是一些小水果，就能做出不同風味的調味，變化多多，讓人吃不膩~

 

【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

 

各位愛美的女生朋友，30~49歲的女性上班族或家庭主婦，都很推薦~

 

【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

 

現在到全聯就可以買到真的好方便，7/12~8/8月還有新品嚐鮮價，

55元買1送1實在太划算了，大家一定要趁這波買起來。

 

【健康養生飲品分享】歐典生機 全聯銀耳推薦 即飲銀耳露開箱

 

他們除了有這次上市的這款新品，還有其他更多的木耳飲可以選購呢，

喜歡木耳飲的朋友，可以到歐典生機購物趣逛逛喔~ 【健康飲品】歐典生機 銀耳露禮盒推薦 低熱量銀耳飲 健康養生

現在註冊歐典生機購物趣官網會員，還有100元購物金可以領。

 

文章標籤
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