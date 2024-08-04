早在多年前ALL DAY ROASTING COMPANY剛開幕的時候就來吃過提拉米蘇

當時台北還沒有現在這麼多百花齊放各具特色的咖啡廳

ALL DAY ROASTING COMPANY很有特色的自家烘焙咖啡跟環境乃至甜點都讓我記憶深刻

不過因為地點對我來說不算方便

後來反而比較常去旗下另一品牌Normal Coffee

創始店位在民生社區的寧靜住宅區門面非常顯眼很有設計感

店裡外側空間有點類似溫室的空間設計

頂部天花板也全都是透明玻璃讓光線完整灑入室內

僅在左右兩側安排座位整體規畫非常舒服自在

工業風的鐵管與燈具到金屬高腳椅很洗鍊都會感

牆邊的插座巧妙搭配旗子的插畫非常有街頭潮流味道

已經邁入二位數年資的ALL DAY ROASTING COMPANY有許多很有設計感的周邊商品

自家烘焙的咖啡豆跟濾掛包更有多種產區單品豆任憑喜好選擇

圍繞著吧台區域也有整排的高腳椅可以入座

座位之間我覺得偏密集一點

內部空間也是工業風格混搭木製家具帶點美式隨興

開放式的吧檯隨時可以看到工作人員忙碌製作飲品與甜點

角落還有很隱密的類包廂沙發區空間

最內側有一張長而寬的大木桌

可以容納10人以上感覺辦個部門聚會都不成問題

所有的單品豆皆是由ALL DAY ROASTING COMPANY自家烘焙

每次提供的豆單不固定

義式咖啡除了經典的拿鐵、美式之外

更有許多難得遇到的品項像是直布羅陀或是古巴柯達多

全都在ALL DAY ROASTING COMPANY可以一次喝齊

非咖啡品項除了茶之外有近年火紅的康普茶

選用的是台灣在地品牌Zestea

餐食跟甜點的選擇也很豐富

特別是如果點沙拉或三明治搭配美式咖啡可以免費無限續杯很佛心

如果需要咖啡因又Work from Cafe的人非常推薦

黑胡椒牛肉沙拉 280元

單純想少吃點澱粉選了清爽的沙拉

沙拉碗非常豐富色澤艷麗

以原型食材為主健康美味

烤長棍麵包酥脆口感比起麵包更偏向餅乾

吃起來帶點焦香味

黑胡椒牛肉片吃起來有著胡椒香但不會辣

口感帶點咬勁

搭配的莎莎醬比我想像更有辣度很開胃爽快

美式黑咖啡 140元

再晚喝咖啡都還是秒睡的我多搭配美式來體驗一下無限續杯的厲害

黑咖啡喝起來偏酸感明顯的類型

即使是後來免費續杯也依舊濃郁

愛爾蘭威士忌起司蛋糕 140元

當天抵達的時候生意興隆甜點櫃幾乎已空無一物

從所剩無幾的選項中挑了比較少見的威士忌起司

上下兩層不同質地的起司吃起來層次變化很有趣

上層偏向輕盈的慕絲口感而下層更像輕乳酪的蛋糕體質感

奶味超濃郁搭配底部酥脆的餅乾底是很療癒的甜品

只是感覺因為威士忌的關係有點微苦這點我沒有那麼愛

西西里咖啡 180元

季節限定又是西西里正是我無法抗拒的雙重關鍵字

價格對比份量偏貴

喝起來酸度很重但因為完全沒有澀味非常順口

有著啤酒一樣綿密細緻的泡沫

像是冰鎮過的低溫很冰涼消暑

很喜歡ALL DAY ROASTING COMPANY空氣中滿滿的Chill悠閒感

把咖啡時光化為日常的一個幸福時刻

特別是不限時提供插座還有美式續杯優惠真的是我WFH的時候首選工作地點

除了民生社區之外最近在師大跟天母都有分店讓大家選地點最方便的地方造訪

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/01

花費: TWD720(沙拉+美式+西西里+蛋糕各1)

ALL DAY ROASTING COMPANY

FB粉絲團/IG

07:30-22:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡、LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒105 台北市松山區延壽街329號1樓

電話: 02-8787-4468



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

台北松山-[Shawn] 民生社區內近民生圓環巷弄轉角，世界級咖啡拉花大師坐鎮，美味新鮮水果戚風與精緻拉花藝術，金屬工業風格冷色系極簡職人咖啡廳

台北松山-[鯛魚燒工房 台灣民生店] 民生社區富錦街角，北海道帶廣名店たいやき工房學藝，真材實料手工內餡，多款台灣在地食材口味，現烤製作的熱騰騰暖心幸福茶點

台北松山-[yokoso coffee stand] 近民生社區與松山機場捷運站，網美IG打卡潮流熱點，清涼西西里與肉醬熱狗堡，可愛水怪外帶咖啡吧