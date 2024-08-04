台北好吃的餐廳數不勝數，新餐廳更如雨後春筍的不斷冒出，能夠讓喜新好奇的我，在短期內想要再訪的店有如鳳毛麟角，已有 23 年歷史的「燒肉屋-蘆洲店」恰是其中之一。離上次光顧只不過兩個月，我們就迫不及待再來二刷，我絕對不會承認是自己太貪吃，只怪日式炭火魅力太迷人！

「燒肉屋-蘆洲店」緊臨捷運「徐匯中學站」，交通非常方便。搭捷運，從 2 號出口出站，走路只須 4 分鐘。

若是開車前來，徐匯廣場下方有台灣聯通停車場；除此之外，附近還有好幾個收費停車場，停車應該不是問題。不過，如果你想享受大口吃肉、大口喝酒的暢快，就不要開車前來，搭捷運才是正解。

雖然是歷史悠久的老店，但是求新求變還是很重要的，畢竟時常有新鮮感，才能讓老客戶一訪再訪。

才兩個月不見，「燒肉屋-蘆洲店」就有了新風貌，門口柵欄換上亮色新衣，候位區也加入日式燈籠的元素。華燈初上燈光亮起，就是打卡最佳網美牆，除了更醒目，日式炭火燒肉的氛圍也能立刻拉滿。

吃日式燒肉，怎能不喝點小酒？聽說最近「燒肉屋-蘆洲店」新推出一些酒精飲品，所以門口擺上這麼一大杯啤酒，搭配老闆揮汗端酒的卡通圖案，詼諧中勸酒的意味濃厚，看來今晚非得品嚐幾杯美酒才行囉。

【⛔⛔⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！如果想享受微醺的快感，請勿開車。未滿18歲，請勿飲酒！⛔⛔⛔】

周日傍晚五點多，開門才沒多久，座席已有八成滿，生意就像日式炭火一樣火紅。

還好我有先見之明，事先訂好座位，且特別商請店長，幫我們保留臨街的半包廂座。

事實上，「燒肉屋-蘆洲店」的座席相當多元，除有一般雙人、四人、多人座，還有一個大包廂。獨特的包廂設計，搭配頂級燒肉，親友歡聚、家族慶祝生日、母親節、父親節...都很適合。不過老話一句，粥少僧多，想要享受專屬的用餐體驗，最好提早訂位，以免向隅。

如果你有多人聚餐需要，手腳又不夠快，搶不到包廂，退而求其次，這個只差沒門的 8 人座位區，也很不錯。

第二次前來，這個使用直立煙罩的抽煙機，依然讓我們嘖嘖稱奇。見不到一絲殘油，證明店家清潔做得很徹底，沒有一日懈怠；最神奇的是可以把煙抽得乾乾淨淨，卻聽不到一絲噪音！安靜的讓老婆頻頻懷疑，這個抽煙機到底有沒有在運作？答案當然是肯定的！因為吃了兩個小時，身上一絲異味也沒有。

除了門口造景有了變化，菜單也多了一張，新推出了套餐組合，從雙人到五人套餐一應俱全。父親節即將到來，推出多人套餐，此其時也！不僅解決傷腦筋點菜的麻煩，而且在價格上也有所優惠。父親節、七夕情人節即將到來，想孝敬父親吃好料，共享天倫之樂，或是想和最愛的另一半享用美食，為感情增添炭火，不妨將「燒肉屋-蘆洲店」列為首選，保證可以留下最美好的回憶！

當然，如果你不想吃套餐，想自己搭配菜色，單點也完全沒有問題。

例如我們這次二訪，主要就是想吃一些上次沒有吃到的好料，尤其是菜單上沒有列出的新品，此時選擇單點更適合。

吃燒烤，配飲料是必須，尤其是在酷暑的大熱天，先來兩杯冷飲解暑吧！可樂和紅茶，加了冰塊透心涼，一杯只要 NT$45 元，經濟又實惠。

老婆對上次吃的豬五花肉印象深刻，這次想試試「椒塩豬小排」，兩者價格一樣，都是 NT$190 元。

「椒塩豬小排」一共有六大塊，尺寸相當大，烤網一次只能容下四塊。

「燒肉屋」的肉都是冷藏肉，所以雖然肉切得很厚，烤起來一點也不困難，很快就焦香撲鼻，惹人垂涎。

老婆飲食清淡，什麼醬料都不蘸，就吃得津津有味；我特別喜歡的是這份豬小排肥肉甚少，且肉質軟嫩異常，雖然厚但是咀嚼一點都不費力，搭配店家自製的辣椒醬一起吃，豬肉的香氣更明顯。吃到骨邊肉時，多了筋膜的嚼勁，口感層次更豐富。

「牛肋條」一盤 NT$280 元，別看它好像只有小小一盤，其實分量頗多，兩人享用非常足夠。

不得不說，來「燒肉屋」吃燒肉，老婆才真真正正領略到烤肉的樂趣。

因為以往烤肉的印象，不是濃煙嗆鼻，就是肉品和烤網黏吝繳繞，搞得大家焦頭爛額，興趣全消。但是在「燒肉屋」，不管烤什麼食材都不沾不黏，烤肉就是一種令人愉悅的樂事，也難怪平常堅持不動手的老婆，來這裡總是自告奮勇，烤得很開心！

牛肋條有肉、有筋、有油花，在 400 度高溫炭火的燒烤下，多餘的油脂被逼出，搭配甘甜的手作燒肉醬，越嚼越香甜可口，一點都不顯油膩。

「上等牛五花肉」，一盤 NT$350 元，這道是唯一和上次重複的肉品，可見我們對它有多喜歡。

上等牛五花肉油脂豐富，燒烤起來滋滋作響，香氣濃得讓人直吞口水。

牛五花不愧是頂級肉品，柔嫩多汁，咀嚼的口感非常滑順，對於喜歡豐富油脂香味的人來說，灑點鹽就是人間美味。

我喜歡牛肉油脂的香氣，但怕吃多了會膩，所以預先點了「韓式蘿蔔」來搭配， 一盤只要 NT$75 元。

韓式蘿蔔質地清脆，汁多味辣，搭配牛五花一起吃，既能解膩，又可以增加口感的豐富度，堪稱絕配！

燒烤難免要花時間，所以我和老婆習慣點一碗丼飯輪流吃，「韓式拌飯」一碗 NT$215 元，有肉、有飯、有蔬菜，內容很豐富。

烤牛五花肉肥瘦相間，軟嫩有味，淋上蛋液，口感滑順不膩。

「韓式拌飯」以鐵鍋上菜，熱氣蒸騰，撲鼻香味引人食指大動，不過我們習慣等稍涼再吃。開動之前，將菜飯充分拌勻，每一口都料滿味足；尤其是鍋底的鍋巴，香脆無比，幸福的滋味令人欲罷不能！



聽說除了原有的酒品，「燒肉屋」近來也增加了酒精飲品的新品項，老婆躍躍欲試。水果沙瓦酒精濃度不高，既然今天我們搭捷運過來，不會有酒駕的問題，那就多點幾杯來助興吧！蜜桃沙瓦、芒果沙瓦和紅茶沙瓦各有特色，唯一的並同點就是順口好喝，就像喝果汁一樣，一點也沒有酒精的嗆辣。

【⛔⛔⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！如果想享受微醺的快感，請勿開車。未滿18歲，請勿飲酒！⛔⛔⛔】

頂級燒肉我喜歡，海鮮我也愛，尤其是鮮蝦，更是我吃燒烤必點的品項。草蝦是網友票選燒烤最好吃的蝦子，我有同感，當然要點一盤來解饞。

草蝦一盤 5 隻，NT$240 元，出菜前已去殼、去泥腸，對愛吃蝦卻懶得剝穀的我來說，這種懶人蝦太貼心！

燒烤是草蝦最適合的料理方法，隨著蝦身由墨綠逐漸變紅，蝦頭發出陣陣濃郁的香氣，食慾也被挑動到最高點，恨不得先吃為快。

「燒肉屋」的食材真的值得稱讚，不管是肉品或是海鮮，都是尚青的高檔貨。這個草蝦完全不用任何調味，一咬下去就是滿滿的鮮味，Q 彈紮實，甜度破表 。蝦頭更是不能放過，橙黃色的蝦膏香氣濃郁，味道甘甜，我用力啜吸，一點都不想浪費。

對南部人來說，烏魚子是足以令人魂牽夢縈的高檔海味，高梁烏魚子多了酒香，滋味更上層樓。一盤才賣 NT$ 350 元，高貴不貴，不點對不起自己。

烤烏魚子要特別注意不能料理過熟，不然會失去綿密黏性，油脂和水分也會流失。所以最好放在炭水爐邊緣慢烤，烤至微焦後，立刻翻面烤，直到表面微焦且略呈膨脹即可。

烤好的烏魚子外表酥脆，裡面溼軟綿密，甚至有點黏牙，酒香回甘，非常好吃！但是烏魚子本身鹹度較高，搭配帶點香辣的蒜苗，口感更為清爽，讓人一片接一片吃得停不下來。

肉品、海鮮很好吃，但是蔬菜也不可少。「台灣產櫛瓜片」一盤 NT$115 元，點起來均衡一下。

櫛瓜軟嫩多汁又保水，別看它烤後看起來略乾，實際咬下去可是會噴汁的。櫛瓜屬於高纖維、低熱量的食材，是減脂、消腫的好幫手，吃燒烤時別忘了來一盤，對於身體健康好處多多。

綜合野菜，一盤 NT$110 元，全是當令蔬菜的組合，種類可能會隨著季節變化。

今天的組合有青椒、香菇和洋蔥片。青椒、香菇是烤肉的常客，好吃自不在話下，洋蔥片我倒是第一次烤，沒想到竟然好吃到令我不敢置信！一咬就斷的脆感，甜到不可思議的汁液，完全顛覆我對洋蔥滋味的認知，一吃秒愛上！

甜點時間到！老婆想吃新推出的「北海道小倉紅豆餅」，一份 4 個，NT$145 元。

這道甜點，我強烈建議喜歡吃甜點的朋友列為必點！先不說味道如何，光是燒烤的過程就充滿樂趣。烤紅豆餅的秘訣很簡單，就是要不停的翻面，每烤 1 秒就馬上翻面，千萬不要怕麻煩，否則表面很容易烤焦變苦，吃了對身體也不好。如果你夠勤快，紅豆餅就會像打氣的氣球一樣，慢慢的膨脹起來，直到變成一顆圓滾滾的橢圓球，超級可愛！

剛烤好的紅豆餅，裡面的紅豆餡非常燙，千萬不要急著放到嘴巴裡，要等稍涼後再吃，以免燙傷。「北海道小倉紅豆餅」和我們平常吃的紅豆餅不同，外皮是麻糬的口感，軟 Q 帶黏，內餡使用來自日本北海道的小紅豆製成，口感綿密，不帶沙感，且甜度適中，不會死甜，多吃兩個也不會有膩口的感覺。

父親節、情人節即將接踵而至，中秋節也不遠了！父親節想孝敬爸爸，情人節想和最愛甜蜜吃美食，或是中秋節想和家人圍爐共享天倫樂，吃燒烤絕對是熱絡氣氛、聯絡感情的最佳聚餐方式。因為在烤肉的空檔中，可以聊天說地，也可以談情說愛，隨著炭火逐漸增溫，隔閡消失了，氣氛熱絡了，感情也升溫了。

「燒肉屋-蘆洲店」有最好的排煙設備，不會有煙燻異味破壞你的雅興；有最新鮮頂級的食材，可以任你大快朵頤。不管是父親節、母親節、情人節或是中秋節...只要你想圍爐吃燒烤，「燒肉屋-蘆洲店」的日式炭火的魅力，絕對是你的最佳首選！

《推薦閱讀》【燒肉屋蘆洲店】飄香超過23年，就是品質的最佳保證！專營頂級美國牛肉，讓你感受日式炭火燒肉，無與倫比的魅力！

《好消息！！！》為回饋消費者，「燒肉屋-蘆洲店」現正推出兩項活動，敬請把握：

1️⃣ 滿額禮： 8/5-8/11，來店消費滿 1500 元，贈送一個手作貓咪造型夾（金額無累加），無挑色隨機贈送。

2️⃣ 打卡禮：來店以 FB/IG/Google 拍照打卡，即招待＂可樂/西打紅茶/果汁/烏龍茶＂，4 擇1（ 1人限一次 ）。



《同場加映》下方是「燒肉屋-蘆洲店」新推出的＂兩人套餐＂和＂兩人豪華套餐＂的實物照，僅供參考。

兩人套餐，NT$2020 元。

主餐：牛五花x2份/豬五花x1份/雞腿肉x1份/松板豬肉x1份

海鮮拼盤：奶油扇貝x2/醬燒鮭魚x1

綜合野菜：野菜（菇類/青椒/洋蔥）×1份

單品：日式沙拉x1份

飯食：關山米飯 小x2 (台東產)

飲品：可樂/西打/紅茶/果汁/烏龍茶 任選2

甜品：日式麻糬/烤棉花糖（任選1）

兩人豪華套餐，NT$3260 元。

主餐：上等蔥鹽牛舌x1份/霜降牛肉x1份/上等牛五花x1份/松阪豬肉×1份/極黑和牛板腱x1份

海鮮拼盤：海大蝦x2/喜之次一夜干×1份

綜合野菜：杏鮑菇×1份/山藥×1份

單品：泡菜×1份/日式沙拉x1份

飯食：關山米飯 小×2 (台東產)

飲品：可樂/西打/紅茶/果汁/烏龍茶（任選2）

甜品：日式麻糬/烤棉花糖（任選1）

《推薦閱讀》【燒肉屋蘆洲店】飄香超過23年，就是品質的最佳保證！專營頂級美國牛肉，讓你感受日式炭火燒肉，無與倫比的魅力！

🎀燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力

🏡地址：新北市蘆洲區永安北路二段8巷14號

☎️電話：02 8285 5521

🕐營業時間：週一至週四 17:30–23:30

週五 17:30–23:50

週六 17:00–23:50

週日 17:00–23:30

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