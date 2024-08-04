七逃派對 Cheeto Party ｜台北西門町24小時耍廢好去處，KTV+桌遊+球池+SWITCH任你玩!
台北人下雨天耍廢推薦好去處，最近發現這家【七逃派對 Cheeto Party】。是55坪舒適寬敞自助式獨立空間，裏頭有超大主題球池、自家創意遊戲、多元化娛樂設備等，每人最低450元起就能玩3小時，只要提前預約，24小時全時段都可以遊玩不受限，趕快標記朋友一起去玩吧!
肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food
環境分享
▼【七逃派對 Cheeto Party】位於台北市萬華區漢中街，是55坪舒適寬敞自助式獨立空間，從捷運西門站6號出口步行3分鐘，就在愛迪達旁邊大樓的8樓，搭乘大樓的電梯即可抵達。
▼【七逃派對 Cheeto Party】共有7大豐富的特色，不管是拍照打卡或是遊樂通通滿足，最多可以容納大約60人，最低租借時間為3小時起跳。
▼一進門就可以看到夢幻的網紅獨角獸球池，可以和朋友一起好好享受遊戲樂趣!
▼夢幻球池旁邊有區文字打卡牆，可以依照當日需求調整文字，不管是求婚、慶生辦活動都很適合~
▼大家最愛的KTV更是不可或缺，有許多流行音樂可以唱～
▼其中最酷的是還有許多特別的遊戲，包含吹氣足球、超大疊疊樂等，都是外面不常見的活動。
▼遊戲控也能夠大大滿足，提供PS4、 Switch 和桌遊等可以自由對戰，這區設備也可以看電影或電視。
▼玩累了想要休息也沒問題，居然還有一張床可以睡覺，搭配超大熊玩偶抱著好療癒。
▼現場更提供超可愛的服裝造型和道具，讓大家可以拍照打卡紀念。
價目表
果汁汽水喝到飽 加價💰80元
▼每人只要加價80元就能享有果汁汽水喝到飽，有紅茶、綠茶、水果茶、奶茶、汽水等，在時間內通通可以一直續!
體驗心得
下次想要揪好友一起出去玩，不用再怕下雨天或是太熱了，超級好玩的【七逃派對 Cheeto Party】，不管是想唱歌玩遊戲，還是躺在床上休息通通都ok，而且可以一次容納超多人，無論是派對、聚會或是求婚都很適合!
店家資訊
七逃派對 Cheeto Party
粉絲團 : 七逃派對 Cheeto Party FB
官網：https://cheetoparty.com/about/
電話 : 0976-296-800
地址：台北市萬華區漢中街127號8樓（西門站6號出口）
營業時間 : 24小時
肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food