台灣步道日記．擁有世界級山海景的馬祖螺蚌山自然步道

2022年10月，我成功解鎖了台灣離島之一的馬祖南北竿，預告下一個預計解鎖金門

雖然到北竿下飛機的第一天就遇到無預警的大停電

後面還遇到尼莎颱風外圍環流帶來的強風特報

幸運的是：我們在宣布北竿螺山自然步道10/17、18兩日預防性封閉前解鎖了螺山步道(開心)

不過我們雖是在預防性封閉螺山步道前一天去的，但風勢已經不容小覷

所以隔天看到北竿螺山自然步道10/17、18兩日預防性封閉，真心覺得很重要

螺蚌山自然步道／螺山自然步道

被讚為擁有世界級山海景的螺山自然步道，全長約700公尺，三面環海，風景極佳

早期是后沃居民採蚵及釣客常行走的小徑，沿著懸崖而闢，階梯頗陡，來回約需40分鐘

沿途設有兩處景觀台，終點可以眺望海上孔子像（要看到完整的孔子像還要遇到潮汐對的時間）

最佳觀賞時間：每年4、5月間，野百合在林木下、步道旁紛紛盛開，美不勝收

備註：本區風勢強勁、地勢崎嶇，請多加注意自身安全

資料來源：馬祖國家風景管理處

螺山自然步道整體難度０顆星，步道僅一小小段需要拉繩，整體算是非常親民好走

因為望遠看去好像很長很遠，但實際走來，其實很快很簡單，是一個老少咸宜的步道

我們因為遇到尼莎颱風外圍環流帶來的強風

所以走的更慢更小心，畢竟安全第一，但也差不多一小時內就走完了

如果天氣好來螺山自然步道，我們應該可以待上更久，因為風景真的很美

只是我們遇到強風襲擊，所以沒能多待拍照，畢竟強風拍照下張張都像瘋婆子，還是算了

▼這是全程唯一的正面人像照，不是我們不想好好拍照，強風無奈呀～╮(╯∀╰)╭

▼螺山自然步道入口處就在戰爭和平紀念公園主題館旁的12 據點

▼螺山自然步道全程路線親民，只需穿著適合的鞋子，基本上都可以順利走完

▼螺山自然步道全程有無敵海景相伴、還可遠眺落在海上的三連嶼，終點還有「海上孔子像」

全程幾乎都走在這樣高高低低的石頭階梯上，我這次去馬祖只帶了一雙鞋(羅馬涼鞋)

▼基本上穿休閒包鞋或運動鞋會比較好走．我雖穿涼鞋但其實很怕腳尖踢到石階肯定會很痛(哈)

看著眼前的懸崖峭壁美景和海天合一的無敵海景

真的覺得是我目前走過景色最美的步道

▼真的只恨天氣不好，天空都灰灰的(照片有後製調色所以沒那麼灰)

▼過了下圖轉角這個注意落石的指示牌，就會遇到需要拉繩的陡峭路段，但真的只有一小段

▼這是回程拍攝的畫面，很清楚可見那一小段需要拉繩的陡峭路段吧～

▼沿途中也有遇到其他旅人，大家都很熱情的互相提醒風大、小心走

▼就像照片中你們看到的那樣，行走路線其實非常舒適好走

▼原來我們下飛機是在海上的飛機跑道呀～

▼此生第一次走在可以看到無敵海景、海天合一的步道上，甚是開心紀錄中

▼沿途會遇到兩座涼亭可做休憩

▼不難看出我有多麼極力在對抗強風吧～我都感覺我要被風吹跑了(我瘦了?!)

▼雖然只是背影照，但能走在、觀賞這麼美的風景裡，真的覺得此生不來可惜啊～

▼回程路上可以看到山的那一端高處堡壘就是１２據點(咦~我們有走那麼遠嗎?)

▼再次提醒！螺山步道本就風勢強勁、又是懸崖峭壁，健行時請多加注意自身安全唷！

▼回程依舊奮力的對抗尼莎颱風外圍環流帶來的強風

《牧羊少年奇幻之旅》裡說：「當你真心渴望某件事時，全宇宙都會聯合起來幫助你」

所以當我偷偷許下希望一個月可以完成一步道or一座山的心願後

沒想到身邊的親朋好友們，在不知情的狀況下居然一一陪我實現我的每月一步道清單

不過今天寫出來之後，就變成不是秘密了(哈)

＋＋＋建議攜帶物品＋＋＋

【糧】因為全程不用一小時就可以走完，所以沒有特別需要準備糧食的需求

【鞋】一雙功能正常的運動鞋、健走鞋、休閒鞋、平底鞋、運動涼鞋... 皆可

【水】沿途無水源，全程僅700公尺一小時內可走完，我們只各帶一小瓶水

【包】沒有特別需要帶到登山包或健行包的需求，我們是只帶個人隨身小包

這條螺蚌山／螺山自然步道稱得上是一條老少咸宜極親民的步道

全程三面環海的無敵美景，夏天來可能要注意防曬，因為全程幾乎無遮蔽物

不過慢慢走+拍照也可在40分鐘~1小時內走完

唯一需要拉繩的陡峭路段請小心拉繩輔助慢走，以免失足摔下來可是會很痛的

！最後請記得！有垃圾要帶走，不要留給大自然唷！

景點資訊

地址:可直接導航螺山自然步道

因為馬祖自由行都是騎車居多，記得上下坡路段陡峭要注意安全即可

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