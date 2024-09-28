[ 台北萬華龍山寺站_16大推薦景點、行程懶人包 ]

說到台北萬華景點一日遊，早上去個「龍山寺」拈香拜拜、「東三水街+新富市場」體驗傳統市場的魅力外，還有「特色青草巷」、「剝皮寮」與「台北鄉土教育中心」等親子景點，下午走訪「西昌街」、「艋舺清水巖」、「青山宮」等廟宇，或者在「林宅古蹟星巴克」稍作休憩後，於「糖廍文化園區」以及「華江整宅社區」看看日落，最後再來到「艋舺夜市」大啖美食，可說是集聚復古、文青、美食、市井於一身艋舺之旅~

在此，本篇為生為在地人的安妮王，以「台北捷運龍山寺站」為起點，推薦台北萬華龍山寺站附近景點之一日遊散步路線地圖吧~

1. 龍山寺站以北之散步路線

Google路線地圖請點我>>>龍山寺站以北之散步路線

台北捷運龍山寺站 > 艋舺公園 > 艋舺龍山寺 > 青草巷 > 剝皮寮歷史街區 > 臺北市鄉土教育中心 > 新富町文化市場(三水街市場) > 西昌街觀光夜市 > 艋舺清水巖 > 艋舺青山宮 > 艋舺夜市

2. 龍山寺站以南之散步路線

Google路線地圖請點我>>> 龍山寺站以南之散步路線

台北捷運龍山寺站 > 金義合行 > 萬華車站 > 臺北市市定古蹟萬華林宅星巴克 > 糖廍文化園區 > 華江整宅社區 > 中原市場

[ 台北萬華龍山寺站景點1_ 艋舺公園 ]

景點 : 艋舺公園

地址 : 108台北市萬華區廣州街西園路交叉口

營業時間 : 24小時

網址 : https://www.travel.taipei/zh-tw/attraction/details/250

交通方式 : 捷運龍山寺站1號出口即達

安妮王推薦 : 「艋舺公園」座落在龍山寺旁，原名「萬華十二號公園」。這個特色鮮明的民俗公園充滿了文化元素，如代表吉祥的龍型雕塑、反映當地歷史的船型雕塑和美人照鏡池的水舞秀。還有北斗七星配置的觀景平台和星座圖誌，夜晚燈光璀璨。這個公園是台北市政府以藝術為主題的城市發展項目，為城市西區注入新的生機，重塑了艋舺的歷史風采。

[ 台北萬華龍山寺站景點2_艋舺龍山寺 ]

景點 : 艋舺龍山寺

地址 : 10853台北市萬華區廣州街211號

營業時間 : 06:00-21:45

交通方式 : 萬華火車站、捷運龍山寺站步行約3~5分鐘

網址 : https://www.lungshan.org.tw/

安妮王推薦 : 台灣最古老的寺廟之一。這座寺廟以其精美的古建築、螺旋藻井和彩繪屋頂而著名。寺內有觀世音菩薩的聖像，被視為當地居民的精神支柱。龍山寺也是台北市的重要文化景點，每年舉辦多個傳統節慶和民俗活動，如花燈展覽和浴佛節。這個寺廟代表著台灣的宗教和文化傳統，吸引著許多遊客前來參觀。

[ 台北萬華龍山寺站景點3_ 青草巷 ]

景點 : 青草巷

地址 : 108台北市萬華區西昌街224巷

營業時間 : 08:00-22:00，禮拜一公休

交通方式 : 鄰近龍山寺

網址 : https://www.travel.taipei/zh-tw/attraction/details/1534

安妮王推薦 : 台北的青草巷是一個充滿著濃郁草藥香氣的特色地方。在這條巷子裡，有超過10家藥草店，提供各種中藥青草材料。這裡曾經是台灣民間診療的主要據點，人們來這裡喝青草湯治病，被稱為「救命街」。現在，青草巷轉型成了自然養生食品的聖地，提供各種台灣產的草藥和青草茶，讓人們享受健康和退火的好處。這裡也有一個藥用植物園區，種植各種草藥，是個不錯的戶外教學場所。

[ 台北萬華龍山寺站景點4_剝皮寮歷史街區 ]

景點 : 剝皮寮歷史街區

地址 : 108台北市萬華區康定路173巷

營業時間 : 09:00-18:00，禮拜一公休

交通方式 : 萬華火車站、捷運龍山寺站步行約3~5分鐘

網址 : https://www.bopiliao.taipei/

安妮王推薦 : 安妮王最喜歡的萬華景點，剝皮寮是一個充滿歷史韻味的古老聚落，橫跨清代、日治和民國時代，結合了不同時期的建築風格和文化特色。這個區域包括了老松國小旁的老街，保留了清領時期的街道風貌和日治時代的建築。如今，不僅是一個文化資產，還是一個推廣藝術文化和教育的場所，通過藝文展覽、教育活動和影視拍攝等方式，不斷豐富遊客的文化體驗，展現這個地區獨特的魅力。剝皮寮歷史街區是一個充滿歷史情感和現代活力的場域，值得一遊。

紅磚塗鴉，筆直的一條線，跟著旅人的腳步，走訪剝皮寮歷史街區~

每一棟建築物，散發著歷史斑駁般的痕跡與隨月，值得一訪再訪~

[ 台北萬華龍山寺站景點5_臺北市鄉土教育中心 ]

景點 : 臺北市鄉土教育中心

地址 : 108台北市萬華區廣州街101號

營業時間 : 09:00-17:00，禮拜一公休

網址 : http://hcec.tp.edu.tw/

交通方式 : 萬華火車站、捷運龍山寺站步行約3~5分鐘

安妮王推薦 : 與剝皮寮、老松國小連在一起的臺北市鄉土教育中心，可說是萬華區寓教於樂的景點，保留古時候學校的場景，以及古老裝飾物、三輪車、燈具等，呈現懷舊復古的展覽場所；在一張張紅磚砌成的牆壁上，承載萬華艋舺之歷史說明等，加上導覽員親切的解說，不失為遛小孩的最佳場所。

安妮王喜歡這種懷舊復古的場景~

一邊看展覽的同時，也可以順便眺望與聆聽老松國小以及鐘聲，別有一番純樸的風味~

[ 台北萬華龍山寺站景點6_ 新富市場+東三水街市場 ]

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龍山寺附近的三水街，最先看到的會是「東三水街市場」，筆直的一條街販售各式各樣琳瑯滿目的商品，像是紅龜伯、永恆製麵、大豐魚丸等都是著名的台灣傳統小吃；早晨的市場充滿熱鬧的氣息，小販的吆喝聲、殺價的聲音，讓人感到無比的懷念以及人情味聚集的地方，此場景也是烏龍派出所-商店街的取景素材。在一長條的「東三水街市場」，嶄新挑高的新穎建築設計以及復古風格的燈飾，營造乾淨明亮的感受；旅人們在街道巷弄穿梭的身影、傳統美食的味道、清香芬芳的蔬果氣息，活絡的場景，不失為台北萬華的最佳寫照。

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延伸閱讀> 台北萬華景點_三水街市場(新富市場、東三水街市場)

景點 : 新富市場

地址 : 108台北市萬華區三水街70號

營業時間 : 10:00-18:00，禮拜一公休

交通方式 : 萬華火車站、捷運龍山寺站步行約3~5分鐘

安妮王推薦 : 鄰近「東三水街市場」的「新富町文化市場」，可為地方創生的最佳典範代表。原為日治時期興建的馬蹄狀建築，隨著時代變遷一度荒廢成倉庫等作業區，直到近年當地居民與忠泰建築文化藝術基金會妥善經營，逐漸讓市場改頭換面，例如與藝術家合作開設課程、展覽，還有餐桌學堂，將市場裡的各色食材化身為創意料理或手路菜，並且在整體空間上，用竹簍與木箱等元素來擺放貨品，以及文青明亮風格的咖啡館等，為這傳統的老市場增添活力現代化的元素，成為年輕人、觀光客喜愛的景點之一。

[ 台北萬華龍山寺站景點7_ 西昌街觀光夜市 ]

景點 : 西昌街觀光夜市

地址 : 108台北市萬華區西昌街247號

營業時間 : 16:00-23:30，禮拜一公休

交通方式 : 萬華火車站、捷運龍山寺站步行約3~5分鐘

網址 : https://www.tcma.gov.taipei/News_Content.aspx?n=FAC14AD2DE4E01A4&sms=32F7BA052C5CA548&s=B9D9C9236194FD6C

安妮王推薦 : 西昌街夜市有悠久的歷史，早在清朝時期就是繁華的商業中心。夜市位於艋舺，商家聚集，有濃厚的商業氛圍。在過去，這裡甚至興建了「水仙宮」，用來恭奉夏禹。即使現在只剩下紀念碑坊(移架龍山寺)，但仍能感受到這個地方的古老風華。西昌街夜市是台北夜市的一個特色，充滿了歷史情感。安妮王比較喜歡下午拜訪，有種黃昏跳蚤市場的感覺~

[ 台北萬華龍山寺站景點8_ 艋舺清水巖 ]

景點 : 艋舺清水巖

地址 : 108台北市萬華區康定路81號

營業時間 : 05:00-17:00

交通方式 : 萬華火車站、捷運龍山寺站步行約10~15分鐘

網址 : https://www.facebook.com/pages/%E8%89%8B%E8%88%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%B7%96/619589121446757/

安妮王推薦 : 沿著剝皮寮歷史街區往康定路的方向走，在一甲子餐飲(好吃的掛包)隔壁、三味食堂、小林英夫等萬華平價日式料理附近的艋舺清水巖，看似小間的寺廟，其實是建於 1787 年的佛教寺廟，供奉著據傳在危急時刻鼻子會掉落的清水祖師爺，也是一些電影(EX: 國片艋舺)的取材場景，吃個飯後，靜下心來走走，虔誠拜拜總是好~

[ 台北萬華龍山寺站景點9_ 青山宮+艋舺老街 ]

景點 : 艋舺青山宮+艋舺老街

地址 : 108台北市萬華區貴陽街二段218號

營業時間 : 06:00-21:00

交通方式 : 萬華火車站、捷運龍山寺站步行約10~15分鐘

安妮王推薦 : 萬華老建築+民宅的聚集地之一，艋舺青山宮+艋舺老街，為 艋舺的舊市街、宗教文化與宮廟慶典，擁有獨特又濃厚的常民特色，是體驗古城風韻的絕佳場域，走過去就是艋舺夜市，剛好繞一圈~

[ 台北萬華龍山寺站景點10_ 艋舺夜市(華西街、梧州街、廣州街) ]

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延伸閱讀>台北美食_萬華艋舺夜市(華西街、梧州街、廣州街)14種美食大攻略

景點 : 艋舺夜市(華西街、梧州街、廣州街)

地址 : 108台北市萬華區青山里華西街19-3號

營業時間 : 大概16:00後過去即可

交通方式 : 台北捷運龍山寺站步行約3-5分鐘

安妮王推薦 : 萬華艋舺夜市，由廣州街、梧州街與華西街組成的夜市，不僅有台灣古早味美食、老字號攤販，短短的一條街，吃遍所有道地的台式、美式、越式小吃，像是阿華蔥抓餅、傳奇黃金地瓜球、古早味糖葫蘆、阿珍滷雞腳、東港旗魚串、頂級甜不辣、日船章魚小丸子、皇后牛排館、梧州街蚵仔伯、刈包吉、越南法國麵包、大鐤肉羹、阿義魯肉飯、沛對原汁排骨湯等，眾多小吃，等饕客來品嘗~

[ 台北萬華龍山寺站景點11_金義合行 ]

景點 : 金義合行股份有限公司

地址 : 108台北市萬華區康定路279號

交通方式 : 萬華火車站、捷運龍山寺站步行約1~3分鐘

臉書 : 金義合行股份有限公司

安妮王推薦 : 「金義合行」是一座歷史悠久的建築，位於台北艋舺，由陳義塗家族創建於日治時期。這座建築保存完好，經歷了多個時代，曾經經營多種民生工業，如油燈、玻璃、瓷器等。建築外觀精緻，內部保留了公媽廳和辦公室，還有完整的後院花園，具有藝術和建築價值。

[ 台北萬華龍山寺站景點12_萬華車站 ]

景點 : 萬華車站

地址 : 108台北市萬華區

安妮王推薦 : 自從凱達大飯店、格萊天漾大飯店興起後，每當安妮王上班時，總會看到過觀光客的身影，讓整個萬華艋舺的記憶，不再只是流浪者，而是歷史古蹟、保留台灣傳統文化的景點。

[ 台北萬華龍山寺站景點13_臺北市市定古蹟萬華林宅 ]

景點 : 臺北市市定古蹟萬華林宅

地址 : 108台北市萬華區西園路一段306巷26號

交通方式 : 萬華火車站、捷運龍山寺站步行約1~3分鐘

網址 : http://www.wanhua-linhouse.com/

安妮王推薦 : 「萬華林宅」是一座昭和時期的四層樓房，融合了傳統、日式和西式建築風格，為當時相當特殊的建築。它保存良好，是台北萬華地區少數保留下來的昭和時期建築之一。這座建築由林家族興建，曾是林家多人居住的地方，代表了當時萬華地區的繁榮和熱鬧。現在被台北市政府指定為市定古蹟，是台北市珍貴的文化遺產。

[ 台北萬華龍山寺站景點14_糖廍文化園區 ]

景點 : 糖廍文化園區

地址 : 108台北市萬華區大理街132之10號

營業時間 : 10:00-16:30，禮拜一公休

交通方式 : 萬華火車站、捷運龍山寺站步行約10~15分鐘

網址 : https://culture.gov.taipei/cp.aspx?n=40BF6C4E4FF5BDB2

安妮王推薦 : 「糖廍文化園區」位於台北，曾是糖業重鎮，現在轉型為文化和表演藝術中心。這裡保存著台灣糖業的歷史，並提供免費參觀的「糖倉開門」糖業文化特展，以及糖藝教室供社區文化活動使用。

鄰近的「糖廍公園」，有著各種多元的遊樂設施，在陰涼的樹蔭下，看著孩童、老人們嬉戲運動，實為萬華人的日常生活~

[ 台北萬華龍山寺站景點15_華江整宅社區 ]

景點 : 華江整宅社區

地址 : 108台北市萬華區和平西路三段294號

交通方式 : 萬華火車站、捷運龍山寺站步行約10~15分鐘

安妮王推薦 : 「華江整宅社區」有著50年的歷史，以其特殊的天橋連接四座建築而聞名。儘管社區有些老舊，但相對整潔。不過，由於特殊的天橋結構，也成為一些遊民的遮風港。這個社區在建造時的規劃非常獨特，由六位知名建築師聯手打造，其中包括打造台北世貿中心的沈祖海。社區的特殊外觀和空中天橋吸引了攝影師和劇組，成為熱門的拍攝地點，也是一個獨特的台北景點。

安妮王推薦在夕陽餘暉下，朝聖 「華江整宅社區」，古老的建築物與昏黃的夕陽，著實美好~

[ 台北萬華龍山寺站景點16_中原市場 ]

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延伸閱讀> 台北萬華美食_艋舺中原夜市14種美食大攻略

景點 : 中原夜市

地址 : 108台北市萬華區西園路二段140巷

營業時間 : 16:00過後

安妮王推薦 : 台北萬華隱藏版夜市-中原市場，是一處早晨、夜晚別有一番特色的地方，不僅有招牌鹽酥雞、臭豆腐鴨血、越南河粉、鍋貼水餃、海鮮拉麵、日式料理等，小小一區承載30年以上的老口味。在周遭景點上，離糖廍文化園區、雙園河濱公園、艋舺公園、龍山寺、艋舺夜市都算近，在交通上，從捷運龍山寺站步行約10-15分鐘、乘坐667公車到大理國小、中國時報，乘坐265、234等公車到華江高中站等都能到達這處在地人推薦的市場。有安妮王一家超級喜歡的艋舺中原鹽酥雞、臭豆腐 豬血糕 - 中原市場攤販、溫州大餛飩(中原市場)、中原市場海鮮拉麵、紅葉鍋貼水餃專賣店、阿欣河粉、木屐桑壽司屋與那個雞蛋糕、蒸餃大王等店家。

[ 總結_台北萬華龍山寺站_16大推薦景點、行程懶人包 ]

1. 龍山寺站以北之散步路線

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2. 龍山寺站以南之散步路線

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以上是安妮王推薦經典古蹟之旅-台北萬華一日遊之散步行程，從龍山寺捷運站1號出口出站後，最先映入眼簾的是不想經過也一定會經過的艋舺公園，一日從公園開始，有早上必訪的新富町文化市場(三水街市場)、各種古老寺廟(龍山寺、艋舺清水巖、艋舺青山宮)、歷史街道與古蹟(青草巷、剝皮寮歷史街區、臺北市鄉土教育中心、艋舺老街)，以及黃昏、夜晚必去的西昌街觀光夜市與艋舺夜市，在這些景點中，伴隨著銅板價美食與早餐，輕鬆自助老萬華的歲月點滴~

如果腳程較快的旅人，也可以順道拍攝金義合行、萬華車站、 臺北市市定古蹟萬華林宅星巴克、糖廍文化園區、華江整宅社區，以及隱藏版夜市之中原市場，走好走滿~