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【食記】台東池上美食餐廳958窯烤Pizza，使用義大利窯手工製作招牌豆皮披薩與窯烤BBQ料理各具風味

2024-09-27 23:48:00 hy 人氣：153
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窩客好文

hy

發表篇數：70篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台東縣 > 池上鄉

造訪商家：

958窯烤披薩
phone0909-677958
place台東縣池上鄉中山路294號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這趟花東小旅行停留台東池上，除了事先安排的HIGH KART微型電動車體驗行程外，還想吃一下家鄉正宗池上飯包，但運氣不好，這家池上便當店臨時休息一天，因此就找找看池上火車站附近其它池上美食餐廳，結果發現這家958窯烤Pizza，除了使用純手工打造義大利窯製作餐點外，還將池上豆皮加入披薩中，就決定在這裡吃晚餐。而以當天在這間池上義大利披薩店實際點來享用的手工製作招牌豆皮披薩、番茄蔬菜披薩跟三樣窯烤BBQ料理都各具風味，至於使用木製桌椅的老屋空間內用區也頗有特色，因此決定來分享一下，讓來池上旅遊需要覓食的大大做為參考囉…

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位於池上中山路上的958窯烤披薩，從池上火車站步行過來很快就到，至於自己頗好奇的店名由來，後來問老闆獲得解答，就是使用池上的郵遞區號代碼啦！

958窯烤披薩

 

當天一進到958窯烤Pizza，立馬看到老闆在使用龍眼木柴燒的純手工打造義大利窯前製作餐點。

純手工打造義大利窯

 

958窯烤Pizza是在這棟看起來應該頗有年紀的建築裡，感覺老闆在布置店內用餐區時，有盡量保留老屋元素，搭配使用木製桌椅，以及木製風鼓車、稻穗…等農村相關裝飾，因此在這種帶有懷舊風情的空間用餐，我個人覺得蠻不錯的。

958窯烤Pizza內用區

 

看完菜單，決定選招牌豆皮披薩、番茄蔬菜披薩、嫩煎雞腿排、檸檬小雞腿跟紐奧良雞翅這幾樣來吃，由於老闆是一起製作，因此餐點上桌時間相隔很短，所以決定等全部到之後拍張大合照，然後再開始享用。

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958窯烤Pizza 958窯烤披薩 池上美食餐廳 池上美食推薦 more
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