[ 彰化鹿港必去咖啡廳_LeeLi's ]

來到彰化鹿港，除了朝聖天后宮、龍山寺以及傳統建築後，總是要飽餐一頓

位於鹿港龍山寺走路約1-3分鐘的LeeLi's，便是適合休憩、感到驚喜、令人驚豔的複合式咖啡廳，擁有精緻、工業風的裝潢、好客的老闆店員外，吸引安妮王的莫過於將建築特色融入食材的甜點。

LeeLi's是由鹿港在地人所開的一間餐廳，販售結合在地食材的創意美食料理、帶有鹿港景點特色的甜點、精選咖啡飲品等，帶給進來用餐的人，舒適有溫度的美好空間。第一次拜訪LeeLi's是炎炎夏日；第二次再訪是12月冬日，可說是安妮王每次遊玩鹿港時，都會光顧的一家咖啡館。

在此，安妮王記錄彰化鹿港的人氣咖啡廳-LeeLi's的環境、推薦餐點(喜愛甜點的一定要加入口袋名單!!!)

[ 初訪_LeeLi's ]

進入LeeLi's，安妮王立馬被這水泥牆、木製桌椅以及些許的乾燥花所構成的空間吸引，給人一種高雅精緻的氛圍。

之後，由店員帶位並店餐。

安妮王夢寐以求的特色建築+食材打造的甜點，即將上場

[ 安妮王推薦_LeeLi's ]

品名 : 酥炸馬鈴薯球佐香濃起司醬

價格 : 120台幣

安妮王推薦 : LeeLi's的服務人員態度非常好，每上一道菜都會稍微解說一下，炸得金黃香酥，卡滋卡滋的一口馬鈴薯球，可說是良好的開胃菜，讓人不自覺就吃光了。

品名 : 培根溫泉蛋金黃燉飯不是飯

價格 : 220台幣

安妮王推薦 : 說到LeeLi's最厲害、特色的主餐，安妮王絕對推薦培根溫泉蛋金黃燉飯不是飯， 用米型麵做成的金黃燉飯，營造成米飯的外觀，口感吃起來比飯更Q彈帶勁，加上滑嫩嫩的溫泉蛋，用刀子劃開的瞬間，源源不絕得蛋液與菇類、培根等混合一體，造就更豐富的味覺層次。

品名 : 鹿港海鮮義大利麵

價格 : 335台幣

安妮王推薦 : 說到LeeLi's最奢華的主餐，非 鹿港海鮮義大利麵莫屬 ， 用蝦猴醬、九層塔、鮮美的蝦子、白嫩嫩的透抽、蛤蠣等炒出的獨特料理，每一口都是滿滿的海味，彷彿在充滿文化氣息的鹿港，遇見了大海的彭派，好吃的主餐，可惜量太少，四個人吃大概每人兩大口就沒了@@

品名 : 甕牆

價格 : 165台幣

安妮王推薦 : 這是LeeLi's的招牌甜點-甕牆，由閃電泡芙、麵茶卡士達、粉紅小泡芙、芝麻奶油、巧克力片以及櫻花打造的甜點。

食材層層堆疊，就像積木一樣疊成"甕牆"的建築構造，味道而言，由上往下、由淺轉重，清爽的芝麻奶油到甜甜的麵茶卡士達，成功提升味覺的層次。

品名 : 窗櫺

價格 : 195台幣

安妮王推薦 : 這是LeeLi's的招牌甜點- 窗櫺 ，由生乳酪蛋糕、抹茶粉、白巧克力片、馬卡龍、櫻花以及焦糖打造的甜點。

雖然是乳酪蛋糕，不過口感十分解膩清爽，散落的櫻花以及黃澄澄的馬卡龍，彷彿透過窗櫺往外看，看見一幅壯麗的自然風景畫。

品名 : 卦山

價格 : 180台幣

安妮王推薦 : 這是LeeLi's在秋冬季節新推出的招牌甜點-卦山，以彰化著名的景點-八卦山為印象，以67號地瓜與栗子地瓜為主體，搭配小葉紅茶與鳳梨製作而成，主要原料為地瓜奶油餡、紅茶香緹、蜜漬栗子地瓜、蛋白霜、小葉種紅茶鳳梨醬、小葉紅茶餅乾，是一道黃澄澄的甜點。

LeeLi's的卦山，讓安妮王很像在吃法式甜點，切開來層次非常多，外層式酷似蒙布朗、清淡的地瓜，內層是甜而不膩的奶油慕斯，中心則是酸酸甜甜的鳳梨，有種畫龍點睛的效果。

品名 : 拿鐵

價格 : 110台幣

安妮王推薦 : 這是LeeLi's的大眾飲料- 拿鐵 ，咖啡+牛奶、一盤甜點，滿足的享受

品名 : 手沖咖啡

價格 : 130台幣

安妮王推薦 : 這是LeeLi's的大眾飲料-手沖咖啡，一杯咖啡、一盤甜點，在鹿港度過寧靜的下午吧

品名 : 金萱烏龍

價格 : 125台幣

安妮王推薦 : 這是LeeLi's的大眾茶飲-金萱烏龍，小小一壺茶，可以倒個3、4次，悠閒地啜飲著鹿港的復古味道。

品名 : 龍眼花烏龍

價格 : 125台幣

安妮王推薦 : 這是LeeLi's的大眾茶飲-龍眼花烏龍，小小一壺茶， 花蜜香與烏龍茶完美融合，輕甜滋味的滋味，讓這一餐有個美好的結束。

[ 總結_LeeLi's ]

景點 : LeeLi's

地址 : 505彰化縣鹿港鎮興化街40-1號50569

網址 : https://www.facebook.com/leelistw/

營業時間 : 11:30-20:30 (一、四、五)、10:00-20:30 (六、日)、禮拜二、三公休

交通方式 : 鹿港龍山寺步行約1-3分鐘

安妮王推薦 : 來到復古的鹿港老街，鹿港天后宮到鹿港龍山寺，筆直的大街小巷留著各式各樣充滿歷史風格的建築，朝聖完鹿港龍山寺或摸乳巷後，可以到LeeLi's這家由鹿港在地人開辦的咖啡廳，品嘗特色甜點以及飲品，為這一趟鹿港之行，留下美美的回憶!

以下為安妮王自助台中/彰化的旅遊記錄，期待下次有機會可以再次旅遊這些有特色的景點

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