[ 柏 林 _ 博 物 館 島 大 攻 略 ]

在柏林的第一天，恰好是禮拜日，當商家都休息時，來場知性的博物館島之旅，是個不錯的選擇

本篇為大家介紹安妮王購買博物館島套票的方式、五座展覽館( 帕加馬博物館、柏林新博物館、柏林舊博物館、柏德博物館和舊國家美術館 )的特色以及展品，以及搭配博物館島周邊景點之一日遊推薦行程

[ 購 票 _ 博 物 館 島 ]

博物館島上共有五座博物館，分別是柏林舊博物館、柏林新博物館、帕加馬博物館(最有名)、舊國家美術館和柏德博物館，它們都是柏林公立的博物館，屬於普魯士文化基金會的一部分，主要展出考古藏品和19世紀的藝術品。是世界文化遺產之一

博物館島可以拍照，不能用閃光燈。有導覽機，但只有英文

所以英文不好的我，只能走馬看花，感受博物館島的空間氣息以及文物樣式。

購票資訊 : 參觀時是禮拜日，買一日博物館通票(18歐)，大約台幣650元，可以一次逛五座展覽館

如果單買的話，每一座展覽館10歐，除了柏林新博物館以及帕加馬博物館為12歐，全部用單買的話為54歐，超級不划算

[ 博 物 館 島 - 帕 加 馬 博 物 館 ]

帕加馬博物館( Pergamonmuseum)， 博物館島上最年輕的建築，展出的是古希臘和古羅馬的雕塑、中東文物以及伊斯蘭文物

其中，帕加馬祭壇、米利都的市場大門、巴比倫遊行大街、伊什塔爾城門等考古復原物而聞名世界

由於展出的文物擁有多種國家的特色，也是最多遊客造訪的博物館

伊什塔城門非常壯觀，可以看見許多遊客靜靜地，聽著導覽機內容。

原為巴比倫內城的8個城門之一，大約公元前575年，尼布甲尼撒二世下令在城市北側修建。

這座城門供奉巴比倫女神伊絲塔，藍色琉璃瓦，上面交替排列著「怒蛇」和原牛浮雕。

此城門為巴比倫城牆的一部分，曾被視為古代世界七大奇蹟之一，直到公元6世紀為亞歷山大燈塔所取代。

厲害的立體凸雕，好像動物真得會跑出牆?!!

像極古老神話的石板圖騰，好像遊戲王裡的石雕

伊斯蘭區，展品的色彩以及圖騰非常繁複，帶有強烈的異國色彩

精緻鏤空的小城門~~

很像石板拼圖的文物

帕加馬博物館( Pergamonmuseum)_地址 : Bodestraße 1-3, 10178 Berlin, 德國

帕加馬博物館( Pergamonmuseum)_營業時間 : 每日 10:00-18:00 (禮拜四延長到20:00)

帕加馬博物館( Pergamonmuseum)_網址 : https://www.smb.museum/en/museums-institutions/pergamonmuseum/home.html

安妮王建議 : 如果無法在博物館島久待的話，至少要參觀這座帕加馬博物館( Pergamon museum)，這座人氣最高、展品最為出名、有特色的博物館

[ 博 物 館 島 - 柏 林 新 博 物 館 ]

柏林新博物館( Neues Museum )的展品，安妮王覺得等於埃及博物館區，展品為古埃及法老阿蒙霍特普四世時期的藝術品，最有名的為娜芙蒂蒂女王頭。此外，也展出史前史、古代史和石器時代等的出土文物

很像惡魔果實的文物

樓下為法老陵墓區，空間寬敞，沒有陰森森的感覺

除了法老陵墓區外，樓下一樓也有法老文物區，展示法老時期用過的物品

法老陵墓區一角，如果喜愛法老歷史、文物的旅人，可以在柏林新博物館看到；只是，安妮王逛完之後，覺得可以在德國看到埃及的文物，很稀奇

延伸閱讀新聞 流浪海外的娜芙蒂蒂

可以把棺材規劃成如此有格調的展區，可以與人互動，很多遊客跟陵墓拍照打卡，改變了對陵墓陰沉沉的意象~~覺得厲害

在柏林新博物館樓上，有法老正妻-娜芙蒂蒂女王頭，只是不能拍照，但可以給大家看看華麗的首飾寶物

古色古香的項鍊手串

超級喜歡德國博物館的展示空間，動線流暢、安靜。而且，每一個角落，都有驚奇的發現

往上一看，天花板印有法老時期的圖騰，很有味道

柏林新博物館( Neues Museum )_地址 : Bodestraße 1-3, 10178 Berlin, 德國

柏林新博物館( Neues Museum )_營業時間 : 每日 10:00-18:00 (禮拜四延長到20:00)

柏林新博物館( Neues Museum )_網址 : https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/neues-museum/home.html

安妮王建議 : 以博物館島五座博物館而言，柏林新博物館名氣為第二高，可以在德國看到埃及王後的頭像，算是不可思議吧

[ 博 物 館 島 - 柏 林 舊 博 物 館 ]

柏林舊博物館( Altes Museum )在柏林大教堂前方，地理位置佳

這是安妮王第一間在國外欣賞的博物館，裡面很安靜，每一個轉角都有警衛維護展品，覺得放心~~

展品內容為基克拉澤斯文明到古羅馬時代的雕塑、武器、器皿以及首飾等等~~

安靜的展覽空間，可以從觀賞展覽的舉動，看見人民、觀光客的水準

古羅馬時期的雕塑

古代的金飾，曾經貿易、貨物買賣的證明

柏林舊博物館( Altes Museum )_地址 : Bodestraße 1-3, 10178 Berlin, 德國

柏林舊博物館( Altes Museum )_營業時間 : 10:00-18:00(禮拜二至禮拜日，禮拜四延長到20:00)、禮拜一休館

柏林舊博物館( Altes Museum )_網址 : https://www.smb.museum/en/museums-institutions/altes-museum/home.html

安妮王建議 : 鄰近柏林大教堂的柏林舊博物館，對於古羅馬時期有興趣的旅人，不妨抽空看看

[ 博 物 館 島 - 柏 德 博 物 館 ]

柏德博物館( Bode-Museum)，是一座帶有巴洛克風格的建築，宏偉的圓頂和大廳，橫跨在在施普雷河上，也是博物館島的招牌場景

展出拜占庭藝術作品、義大利和德國雕塑作品，以及古代貨幣跟勳章

一樓展示的雕像角落，與帕加馬博物館、柏林新博物館相比，十分安靜

通往二樓展廳，即將從雕塑區前往拜占庭文物區

拜占庭時期的文物

拜占庭帝國是中古歐洲歷史最長久的專制君主制國家，對中世紀歐洲的政治、經濟、文化和宗教發揮了重要作用。在專制的統治反映到文物特色，以色彩暗沉的紅色、綠色為主，展品內容大多為把人釘在十字架，看了有點毛骨悚然

柏德博物館( Bode-Museum)_地址 : Am Kupfergraben, 10117 Berlin, 德國

柏德博物館( Bode-Museum)_營業時間 : 10:00-18:00(禮拜二至禮拜日，禮拜四延長到20:00)、禮拜一休館

柏德博物館( Bode-Museum)_網址 : https://www.smb.museum/en/museums-institutions/bode-museum/home.html

安妮王建議 : 對於拜占庭文化有著強烈熱愛，或者單純想要拍攝博物館島招牌建築的旅人，來柏德博物館就對了

[ 博 物 館 島 - 舊 國 家 美 術 館 ]

博物館島的舊國家美術館( Alte Nationalgalerie )，收藏19世紀的雕塑和繪畫作品，從德國浪漫主義到法國印象畫派，一直到到羅馬拿撒勒畫派（Nazarene）的濕壁畫，還有腓特烈·威廉四世的騎馬銅像，為古典主義、浪漫主義、畢德麥德、印象主義及早期現代主義藝術作品

木質地板+乳白牆壁，襯托一幅幅古老的壁畫

隨處可見的精緻雕塑，給人一種沉靜的感覺

喜歡挑高拱柱，像極俏麗裙擺的室內建築

此種建築設計樣式，不禁讓安妮王想到世界第三美的中央咖啡館，館內的設計也是以挑高的拱柱為主

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這一種以神話天使為主題的雕塑，如果做成牛奶巧克力餅乾，應該會是很不錯的伴手禮

舊國家美術館有別於其他四座博物館的展品內容，主要以畫作、雕塑為主，如果對於藝術、美學有著墨的旅人，參觀舊國家畫廊，會是不錯的選擇

舊國家美術館( Alte Nationalgalerie )_地址 : Bodestraße 1-3, 10178 Berlin, 德國

舊國家美術館( Alte Nationalgalerie )_營業時間 : 10:00-18:00(禮拜二至禮拜日，禮拜四延長到20:00)、禮拜一休館

舊國家美術館( Alte Nationalgalerie )_網址 : https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/alte-nationalgalerie/home.html

安妮王建議 : 對畫作、潔白雕塑、神話天使等題材有興趣的旅人，舊國家美術館( Alte Nationalgalerie )可以滿足飢渴的求知慾

[ 總 結 _ 博 物 館 島]

以博物館島而言，當天購買博物館島套票，一天逛完五座博物館，僅能走馬看花

如果時間有限，僅能挑博物館參觀的話，安妮王統整了五間博物館的展品特色，如下所示

1. 帕加馬博物館( Pergamonmuseum) _ 展品為古希臘和古羅馬的雕塑、中東文物以及伊斯蘭文物，最有名的為伊什塔爾城門，為最多遊客造訪的博物館

2. 柏林新博物館( Neues Museum ) _ 展品為古埃及法老阿蒙霍特普四世時期的藝術品，最有名的為娜芙蒂蒂女王頭，可以說是喜歡埃及文物的旅人必訪之地

3. 柏林舊博物館( Altes Museum ) _ 展品內容為基克拉澤斯文明到古羅馬時代的雕塑、武器、器皿以及首飾等等，無法到羅馬，看看古代羅馬的文物也算不錯

4. 柏德博物館( Bode Museum) _ 展品為拜占庭藝術作品、義大利和德國雕塑作品，以及古代貨幣跟勳章，對拜占庭的濃厚色彩、歷史有興趣的旅人，也是不錯的景點之一

5. 舊國家美術館( Alte Nationalgalerie ) _ 展品為古典主義、浪漫主義、畢德麥德、印象主義及早期現代主義藝術作品，純粹喜歡賞畫、看雕塑的旅人，舊國家畫廊超級符合需求

[ 博 物 館 島 _ 一 日 遊 行 程 建 議 ]

博物館島附近有一些柏林知名的景點，例如，柏林大教堂、柏林電視塔，以及柏林必吃豬腳名店_Mutter Hoppe。

如果一天逛完五座博物館，想要放空休息的話，在鄰近的街道散步，是很悠閒的享受

​安妮王建議行程(一) 博物館島+Mutter Hoppe(晚餐)

適合旅行節奏步調緩慢者；從早上到下午，欣賞完博物館島內精彩的展品後，沿著河堤散步放空，來到位於尼古拉教堂附近的百年豬腳名店_Mutter Hoppe，點一盤水煮豬腳+啤酒，結束知識、肚子滿滿的一天

​安妮王建議行程(二) 博物館島+柏林大教堂+柏林電視塔

適合旅行節奏步調輕快者；如果結束博物館島行程的旅人，可以參觀附近的柏林大教堂，到了傍晚，來到柏林電視塔，登高欣賞柏林浪漫的景色

以博物館島而言，五座博物館各有各的特色，購買博物館島一日票，18歐參觀眾多國家、歷史文物的展品，在世界文化遺產度過寧靜、知性的一天，是CP值還蠻高的柏林景點

以柏林市區的景點而言，博物館島算是著名的展覽館，來到柏林，如果想搭乘交通工具自由穿梭的話，安妮王建議可以先在台灣或當地購買，可以減省一點荷包錢

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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