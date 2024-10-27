[ 跟著紅線走_漢諾威半日遊 ]

漢諾威是工業製造業高度發達的城市，為德國的汽車、機械、電子等產業中心

每年3月會舉行全世界最大的資訊展覽，吸引許多世界各地的人潮

景點 : 從漢諾威中央火車站，跟著若隱若現的紅線走，即可逛完主要的景點，很有趣

安妮王在漢諾威的三天兩夜，主要遊玩戈斯拉爾(Goslar)以及哈梅恩(Hameln)兩座城市，因此，漢諾威留到了最後一天的早上，跟著紅線走，漫步於漢諾威的街道、市政廳、Nanas雕像、市場教堂等景點

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[ 紅線起點_漢諾威中央火車站 ]

漢諾威中央火車站（Hannover Hauptbahnhof)，與杜塞道夫中央火車站一同成為繼漢堡、慕尼黑、法蘭克福、柏林和科隆中央火車站之後的德國第六繁忙車站

在漢諾威中央火車站內，有一些麵包、連鎖店、速食店等進駐，偶爾也會有鴿子亂入

在漢諾威中央火車站內，買的速食炸豬腳，安妮王在歐洲一個月的自助行中，第一頓的早餐，紀念一下

[ 漫步紅線_漢諾威老城區 ]

跟德國_童話大道城市相比，漢諾威的街道，給我一種都市風的感受

充滿工業風的互動藝術裝置

從漢諾威中央火車站開始，映入眼前的便是繁華的商圈；另外，為了增加觀光的樂趣，政府在漢諾威市中心最重要的36個景點被一條紅線串聯起來，這是一條畫在地面上紅色的環線

雖然有36個景點，不過安妮王說得出口，有印象的只有Aegidienkirche 教堂、漢諾威市政廳、Nanas雕像、市場教堂四個景點

看來要逛完+認識漢諾威市中心的36個景點，也許花整整一天的時間比較好

[ 紀念戰爭教堂_Aegidienkirche ]

Aegidienkirche 教堂，屬於哥德式建築，為戰爭紀念性教堂

這座教堂位在漢諾威市中心內，離中央火車站走路大約10-15分鐘，佇立在大街上，與周圍的現代建築物相比，有一種突兀的感受。

寧靜的教堂內部

似乎遠離塵囂

沒有絲毫生氣

唯獨冷風徐徐吹過

[ 著名景點_漢諾威市政廳 ]

漢諾威市政廳，於第二次世界大戰被毀壞，如今又重新再整修一次。是一座雄偉的建築物

漢諾威市政廳

金光閃閃的黃金時鐘

可惜相機/手機無法留住

當場的壯觀威武

漢諾威市政廳_營業時間 : 09:30-18:00(禮拜一到禮拜四)、09:30-16:00(禮拜五)、10:00-18:00(禮拜六、禮拜日)

漢諾威市政廳_地址 : Trammplatz 2, 30159, Hannover, Lower Saxony, Germany

安妮王建議 : 漢諾威市政廳不僅外觀有氣勢，可以免費進入參觀，不過，拍照需要收錢錢

[ 附贈_漢諾威市政廳的人造湖 ]

在漢諾威市政廳旁邊的公園湖泊，為人造湖，適合休閒放空

公園內

看著孩童嬉戲遊玩

純真無邪的笑聲

心裡好平靜

[ 橋上一端_遠看Nanas雕像 ]

跟著紅線走

壯觀的漢諾威市政廳後

水流潺潺的聲音

來到橋之河畔

沿著萊納河的方向走

清新涼爽的冬風

伴隨著成群的鳥兒

構築漢諾威的市景

娜娜雕像(Die Nanas)是三座鮮豔的女性雕像，據說是由一個人藝術家尼基•德•聖法爾在1974年完成的，為五顏六色的現代藝術作品

女性渾圓柔美的身軀，透過雕刻技法，完整重現

三位女性雕像的姿勢，動感十足，呈現活潑女性的身體姿態以及鮮明個性

佇立在萊納河旁的三位Nanas女性，成為漢諾威鮮明的景點之一

[ 復古紅磚氣息_市場教堂 ]

教堂周遭的建築物，哥德式的紅磚建築，有中古世紀的風味

市場教堂，是一座紀念馬丁路德的教堂。教堂修建於14世紀，和附近的舊市政廳並為北德磚哥德式建築的代表作

斑駁的教堂大門

歷經歲月摧殘

依舊穩健的存活

馬丁路德像

猶如透明的亡魂

散發海藍色的光芒

留存當時的思想典範

市場教堂_地址 : Hanns-Lilje-Platz 2, 30159 Hannover, 德國

市場教堂_網址 : http://marktkirche-hannover.de/

安妮王推薦：市場教堂＝集市教堂，平時參觀的人潮沒有很多，可以靜靜地聆聽教堂的鐘聲，欣賞石砌建築，沉靜在復古的紅磚氣息中

[ 貼近當地人生活的麵包店-Bosselmann ]

在漢諾威的三天兩夜，每一次早上經過，總是有人潮的麵包店-Bosselmann，在最後一天的早上08:30拜訪...

店家Logo

感覺好吃的麵包們

點了一杯普通咖啡+0.9歐的麵包...靜靜地坐在麵包店裡

在這裡，看著人潮，優雅地買早餐，找一個空閒的位置，細細品嘗麵包、咖啡，閱讀著上班用的報告...

這就是德國要去上班時的日常...

安妮王在漢諾威的三天兩夜，主要遊玩漢諾威鄰近的城市，對於漢諾威大致安排半日遊的行程，真心覺得，太少了

如果想到漢諾威旅遊的背包客，除了３月份可以看到全世界最大的資訊展覽會外，在景點安排上，安妮王建議至少分成二至三天遊玩漢諾威

第一天 待在漢諾威市中心，跟著紅線走，收集３６處景點

第二天 搭乘交通工具，遊玩漢諾威大花園（歐洲著名的巴洛克風格花園）、漢諾威動物園（全世界最具吸引力的動物園之一）

另外，漢諾威的地理位置很好，可以連同周圍城市一起規劃。例如 : 像安妮王這一次的漢諾威三天兩夜，玩戈斯拉爾以及哈梅恩兩座古城

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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