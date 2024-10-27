[ 跟著紅線走_漢諾威半日遊 ]
漢諾威是工業製造業高度發達的城市，為德國的汽車、機械、電子等產業中心
每年3月會舉行全世界最大的資訊展覽，吸引許多世界各地的人潮
景點 : 從漢諾威中央火車站，跟著若隱若現的紅線走，即可逛完主要的景點，很有趣
安妮王在漢諾威的三天兩夜，主要遊玩戈斯拉爾(Goslar)以及哈梅恩(Hameln)兩座城市，因此，漢諾威留到了最後一天的早上，跟著紅線走，漫步於漢諾威的街道、市政廳、Nanas雕像、市場教堂等景點
[ 紅線起點_漢諾威中央火車站 ]
漢諾威中央火車站（Hannover Hauptbahnhof)，與杜塞道夫中央火車站一同成為繼漢堡、慕尼黑、法蘭克福、柏林和科隆中央火車站之後的德國第六繁忙車站
在漢諾威中央火車站內，有一些麵包、連鎖店、速食店等進駐，偶爾也會有鴿子亂入
在漢諾威中央火車站內，買的速食炸豬腳，安妮王在歐洲一個月的自助行中，第一頓的早餐，紀念一下
[ 漫步紅線_漢諾威老城區 ]
跟德國_童話大道城市相比，漢諾威的街道，給我一種都市風的感受
充滿工業風的互動藝術裝置
從漢諾威中央火車站開始，映入眼前的便是繁華的商圈；另外，為了增加觀光的樂趣，政府在漢諾威市中心最重要的36個景點被一條紅線串聯起來，這是一條畫在地面上紅色的環線
雖然有36個景點，不過安妮王說得出口，有印象的只有Aegidienkirche 教堂、漢諾威市政廳、Nanas雕像、市場教堂四個景點
看來要逛完+認識漢諾威市中心的36個景點，也許花整整一天的時間比較好
[ 紀念戰爭教堂_Aegidienkirche ]
Aegidienkirche 教堂，屬於哥德式建築，為戰爭紀念性教堂
這座教堂位在漢諾威市中心內，離中央火車站走路大約10-15分鐘，佇立在大街上，與周圍的現代建築物相比，有一種突兀的感受。
寧靜的教堂內部
似乎遠離塵囂
沒有絲毫生氣
唯獨冷風徐徐吹過
[ 著名景點_漢諾威市政廳 ]
漢諾威市政廳，於第二次世界大戰被毀壞，如今又重新再整修一次。是一座雄偉的建築物
漢諾威市政廳
金光閃閃的黃金時鐘
可惜相機/手機無法留住
當場的壯觀威武
漢諾威市政廳_營業時間 : 09:30-18:00(禮拜一到禮拜四)、09:30-16:00(禮拜五)、10:00-18:00(禮拜六、禮拜日)
漢諾威市政廳_地址 : Trammplatz 2, 30159, Hannover, Lower Saxony, Germany
安妮王建議 : 漢諾威市政廳不僅外觀有氣勢，可以免費進入參觀，不過，拍照需要收錢錢
[ 附贈_漢諾威市政廳的人造湖 ]
在漢諾威市政廳旁邊的公園湖泊，為人造湖，適合休閒放空
公園內
看著孩童嬉戲遊玩
純真無邪的笑聲
心裡好平靜
[ 橋上一端_遠看Nanas雕像 ]
跟著紅線走
壯觀的漢諾威市政廳後
水流潺潺的聲音
來到橋之河畔
沿著萊納河的方向走
清新涼爽的冬風
伴隨著成群的鳥兒
構築漢諾威的市景
娜娜雕像(Die Nanas)是三座鮮豔的女性雕像，據說是由一個人藝術家尼基•德•聖法爾在1974年完成的，為五顏六色的現代藝術作品
女性渾圓柔美的身軀，透過雕刻技法，完整重現
三位女性雕像的姿勢，動感十足，呈現活潑女性的身體姿態以及鮮明個性
佇立在萊納河旁的三位Nanas女性，成為漢諾威鮮明的景點之一
[ 復古紅磚氣息_市場教堂 ]
教堂周遭的建築物，哥德式的紅磚建築，有中古世紀的風味
市場教堂，是一座紀念馬丁路德的教堂。教堂修建於14世紀，和附近的舊市政廳並為北德磚哥德式建築的代表作
斑駁的教堂大門
歷經歲月摧殘
依舊穩健的存活
馬丁路德像
猶如透明的亡魂
散發海藍色的光芒
留存當時的思想典範
市場教堂_地址 : Hanns-Lilje-Platz 2, 30159 Hannover, 德國
市場教堂_網址 : http://marktkirche-hannover.de/
安妮王推薦：市場教堂＝集市教堂，平時參觀的人潮沒有很多，可以靜靜地聆聽教堂的鐘聲，欣賞石砌建築，沉靜在復古的紅磚氣息中
[ 貼近當地人生活的麵包店-Bosselmann ]
在漢諾威的三天兩夜，每一次早上經過，總是有人潮的麵包店-Bosselmann，在最後一天的早上08:30拜訪...
店家Logo
感覺好吃的麵包們
點了一杯普通咖啡+0.9歐的麵包...靜靜地坐在麵包店裡
在這裡，看著人潮，優雅地買早餐，找一個空閒的位置，細細品嘗麵包、咖啡，閱讀著上班用的報告...
這就是德國要去上班時的日常...
安妮王在漢諾威的三天兩夜，主要遊玩漢諾威鄰近的城市，對於漢諾威大致安排半日遊的行程，真心覺得，太少了
如果想到漢諾威旅遊的背包客，除了３月份可以看到全世界最大的資訊展覽會外，在景點安排上，安妮王建議至少分成二至三天遊玩漢諾威
第一天待在漢諾威市中心，跟著紅線走，收集３６處景點
第二天搭乘交通工具，遊玩漢諾威大花園（歐洲著名的巴洛克風格花園）、漢諾威動物園（全世界最具吸引力的動物園之一）
另外，漢諾威的地理位置很好，可以連同周圍城市一起規劃。例如 : 像安妮王這一次的漢諾威三天兩夜，玩戈斯拉爾以及哈梅恩兩座古城
最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築
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