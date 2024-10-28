[ 吹笛子的年輕人 - 哈梅恩(Hameln)一日遊 ]

交通資訊 : 從漢諾威中央火車站搭到哈梅恩，大約1小時

景點攻略 : 哈梅恩火車站出站後，直直走往老城區方向即可(出站後、確認方向、筆直前進10-20分鐘)

哈梅恩(Hameln)是德國童話大道上的城市，源自於 " 吹笛子的年輕人"，故事內容為

一座城市被老鼠侵略，正當居民們傷腦筋時，來了一位吹笛子的年輕人，號稱可以用笛聲趕走老鼠，只是成功將老鼠趕走後，要一筆酬勞；沒想到，年輕人將老鼠趕走後，居民們反悔了，結果，吹笛子的年輕人運用笛聲，帶走了這座城市的孩子們，僅留下一位跛腳的小男孩......

因此，在哈梅恩(Hameln)這座城市裡，主打的便是 "吹笛子的年輕人" 以及 "老鼠" 的愛恨情仇故事

[ 起點_哈梅恩(Hameln)火車站 ]

早晨，從漢諾威火車站搭乘火車一小時後，來到了童話大道的城市_哈梅恩(Hameln)

哈梅恩火車站的畫廊街，濃濃的手繪插畫風格，不失可愛

[ 前往_哈梅恩(Hameln)老城區 ]

出站後，會看到這棟高級灰的建築物，對著它，向前邁進

或者，跟著感覺很像觀光客旅人走，也會走到老城區

通往老城區的筆直街道

整齊乾淨的街道

井然有序的車子排列

佩服德國人的公德心

粉嫩低彩度的建築色彩

逐漸轉為深沉的橘紅磚色彩

加油，老城區快到了

[ 老鼠控的最愛 _哈梅恩(Hameln)老城區 ]

看到充滿中古世紀風格的建築時，有種讓人落淚的感覺，終於抵達哈梅恩(Hameln)老城區了

哈梅林在德國的西北方，是童話大道上的知名城市，為吹笛子的年輕人=花衣魔笛手的靈感發想地；因此，此城市的吉祥物為老鼠

街道上的金老鼠磁磚，別出心裁的街道設計

小到地面磁磚，大到店面招牌，皆有老鼠的蹤跡

在廣場上，每到夏天的星期日下午，會在此處架一個棚子，表演花衣魔笛手的舞台劇

漫步在哈梅恩(Hameln)老城區，凡是百貨公司、生活用品、餐廳、博物館等，聚集於此，請腳步放慢，這座以 "老鼠" 為主題的城市

[ 收集人像趣_吹笛子的年輕人 ]

在哈梅恩(Hameln)老城區內，有一座以 "吹笛子的年輕人" 為主題的博物館，門前佇立著鼎鼎大名的魔笛手(感覺像個大叔)

魔笛手的服裝配色，以高彩度的紅、黃、藍、綠為主，不對稱的區塊色彩，給人一種詭譎的氛圍

雕像版的魔笛手，倒是像個年輕人，腳下踩的，我想是被淹死的老鼠們吧

除了魔笛手外，也有一些與故事有關的人物，例如，被拐走的小孩

以為老鼠滅掉後，可以安居樂業的居民雕像，如果當時信守諾言，也許小孩就不會被拐走了

[ 哈梅恩(Hameln)名物_將老鼠吃下去吧 !? ]

哈梅恩(Hameln)老城區內，花衣魔笛手登場後，另一位核心人物，便是 "老鼠" 啦

安妮王最有印象的名物，就是老鼠麵包，聽一位當地的老奶奶說，裡面有放薑，吃了身體會暖暖的

這種老鼠形狀的麵包，模擬現實版老鼠的外觀，維妙維肖，就像是真得買一隻老鼠回家啃

除了有可以吃的老鼠外，也有供人賞玩的老鼠娃娃，黑漆漆的身軀+細長的尾巴，將水溝老鼠的特徵發揮得淋漓盡致

除了吃老鼠、玩老鼠外，也有看老鼠囉~

商家門口擺滿了關於老鼠的繪本、書籍，頓時覺得可愛

最後，來到哈梅恩(Hameln)老城區，除了花衣魔笛手與老鼠外，安妮王反而覺得，這尊嚇人的巫婆人偶，也是哈梅恩(Hameln)老城區明顯的人物

覺得這尊人偶放在巫婆城_戈斯拉爾比較合適

其實這尊人偶是販賣酒的店家，默默地吸引許多遊客的目光

德國童話大道的城市，主要以 "雕像" 為主，以童話故事裡出現的人物打造的雕像，營造深入其境的感受

以哈梅恩(Hameln)這座城市為例，主打"花衣魔笛手"以及"老鼠"，尤其在"老鼠"的發揮上，從地板磁磚、店面招牌、食物、玩具到書本，默默散發 "老鼠的特色與威力"

在旅遊建議上， 想參訪哈梅恩(Hameln)的話，建議為6-8月的禮拜日，可以免費欣賞舞台劇

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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