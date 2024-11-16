[ 新加坡聖淘沙一日遊_交通、景點、美食懶人包 ]

在第二次獨行新加坡的旅程中，終於把 "聖淘沙" 列為必去景點之一。聖淘沙，在馬來語中意為「寧靜」，是很受歡迎的新加坡島嶼和旅遊勝地，每年有2千萬遊客到訪。島的南岸有長度超過2公里的海灘，二戰留下的西羅索炮台、兩個高爾夫球場及7間酒店。當中包括聖淘沙名勝世界及新加坡環球影城主題公園。

對於背包客而言，其實環球影城、名勝世界沒有很大的吸引力；不過，這裡擁有 "全球容量最大的海洋館 "，豐富的海洋生物、璀璨的海洋世界，適合獨遊的背包客放空；也有一些有趣好玩的景點

以 "小資女獨遊聖淘沙一日" 為例，安妮王的旅遊足跡以下所示

SEA海洋館 馬來西亞美食街(午餐) 魚尾獅塔(已拆除) SEA海洋館(16:00鬼蝠魟餵食秀) 西樂索海灘（Siloso Beach) 巴拉望海灘（Palawan Beach） 丹戎海灘（Tanjong Beach) 海灘站（Beach Station）附近的速食店(晚餐) 時光之翼 回歸

在此，本篇統整了 "新加坡聖淘沙一日遊之懶人包"，記錄淺顯易懂的交通、景點以及可以覓食的地方

[ 交通_從 "怡豐城" "聖淘沙" ]

如何前往聖淘沙?

到聖淘沙地鐵站後，搭乘電梯到3樓(或者跟著人潮走，一路向上)，便會來到顯眼的橘色櫃台 - 聖淘沙售票櫃台。

向櫃檯人員購買聖淘沙輕軌快捷一日票-4新幣，約台幣90元

附註 : 此種方式安妮王覺得最簡潔方便，不需要做任何功課，跟著人潮走就可以輕鬆入島

當然，也可以視需求，選擇纜車(最貴)、公車、步行等方式前往。

另外，如果事先有在 KLOOK購買聖淘沙歡樂景點套票的話，也可以在此處兌換。

成功買到聖淘沙地鐵票後，跟著人潮，開始聖淘沙一日遊之旅

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以聖淘沙而言，總共有4個站，依照名稱 / 景點，安妮王大致歸納如下

(1) 聖淘沙站（Sentosa Station）: 沒意外的話，只有在出發與回歸才會經過。另外，購買輕軌4新幣，如果在聖淘沙站（Sentosa Station）刷出後，想再入島的話，則需要再買一次4新幣的輕軌票，才可以再次入島。

(2) 海濱坊站（Waterfront Station）: 新加坡環球影城、SEA海洋館、水上探險樂園、馬來西亞美食街(午餐/晚餐聚集地)、仙鶴芭蕾等。

(3) 英比奧站（Imbiah Station）: 魚尾獅塔(已成過去式)、杜莎夫人蠟像館、斜坡滑車、空中吊椅等。

(4) 海灘站（Beach Station）: 時光之翼、高空彈跳、西樂索海灘（Siloso Beach)、巴拉望海灘（Palawan Beach）、丹戎海灘（Tanjong Beach)等。

綜觀上述交通與景點，安妮王推薦 "輕軌"，只要付4新幣，就可以輕鬆安排聖淘沙一日遊。

[ 海濱坊站（Waterfront Station)_景點推薦 ]

景點 : 新加坡環球影城

地址 : 8 Sentosa Gateway, 新加坡 098269

交通方式 : 搭到 "聖淘沙地鐵站"後，轉搭輕軌到海濱坊站（Waterfront Station），走路約5-10分鐘即可抵達。

營業時間 : 10:00-21:00

網址 : https://www.rwsentosa.com/en/attractions/universal-studios-singapore/explore

行程安排 : 如果想去新加坡環球影城的話，內容分為七大主題區，分別為好萊塢、紐約、科幻城市、古埃及、迷失世界、遙遠王國，以及馬達加斯加 ；因此，通常在行程安排上，以一天為佳，晚上20:00可以在附近看免費的仙鶴芭蕾水舞秀，聖淘沙一日遊 KO

​延伸閱讀 新加坡聖淘沙_SEA海洋館大攻略

景點 : SEA海洋館

地址 : 8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, 新加坡 098269

交通方式 : 搭到 "聖淘沙地鐵站"後，轉搭輕軌到海濱坊站（Waterfront Station），走路約5-10分鐘即可抵達。

營業時間 : 10:00-19:00

網址 : https://www.rwsentosa.com/en/attractions/sea-aquarium/explore

安妮王建議 : "SEA海洋館" 對於獨行客、情侶、親子、校外教學者等，均是大小通吃的重量級景點，不僅有豐富的館藏、璀璨的海底世界，最重要的是，將艱難的保育知識轉換為平易近人的方式(例如，公仔、玩偶、招牌明星、繪畫比賽等)傳遞，"利益" 與 "教育" 並重，是一趟收獲良多的海洋體驗之旅。

以海濱坊站（Waterfront Station）的景點而言，主要為重量級景點，新加坡環球影城、SEA海洋館、水上樂園等，每天充滿孩童的歡笑聲，可以說是遊樂園的聚集地

另外，以生活機能而言，飯店、馬來西亞美食街、伴手禮區、甜點店等均在此站較密集，對於喜愛 "熱鬧、繽紛、歡樂" 的旅人，這裡是最歡樂的地方

[ 英比奧站（Imbiah Station）_哀悼魚尾獅篇 ]

安妮王第二次遊完新加坡的主要目的之一，正是看看聖淘沙魚尾獅最後一眼。

為了更大的觀光效益，政府拆掉建於1995年的聖淘沙魚尾獅，興建 "聖淘沙心之音"，預計2022年完工。

延伸閱讀 聖淘沙魚尾獅10月拆除 改建400公尺高空走廊直通海灘

魚尾獅塔，生前是聖淘沙重要的景點，在9樓的獅嘴和12樓的頭頂位置，可以眺望聖淘沙的景象。

曾經，在高聳的魚尾獅塔觀看的聖淘沙；未來，也許在2022年可以再見面

魚尾獅塔的遺留物 : 魚尾獅塔紀念幣

行銷策略 凡是參觀過魚尾獅塔的旅人，憑著票卷，可以得到一枚金光閃閃的紀念幣

曾經，英比奧站（Imbiah Station）= 魚尾獅廣場，雖然魚尾獅已不健在，不過仍有許多好玩有趣的景點與遊樂設施。

例如，斜坡滑車、空中吊椅（Sentosa Skyride Luge）、老虎塔（Tiger Sky Tower）等景點，算是可以用零碎的時間玩遍的遊樂設施

[ 海灘站（Beach Station)_三大海灘大攻略 ]

聖淘沙除了著名的環球影城、SEA海洋館外，另一項必去的景點，正是聖淘沙的海灘。

搭乘輕軌來到海灘站（Beach Station)後，可以搭乘免費的海灘公車，遊歷海灘區，真心覺得很方便

以 "海灘公車" 的路線圖而言，都有經過聖淘沙引以為豪的三大海灘 - 西樂索海灘（Siloso Beach)、巴拉望海灘（Palawan Beach）、丹戎海灘（Tanjong Beach)

這三大海灘各自擁有獨特的風格，旅人可以依照自己的喜好與需求，選擇適合的海灘度假

[ 西樂索海灘（Siloso Beach)_熱鬧、方便、浪漫、高空彈跳 ]

西樂索海灘（Siloso Beach) 離海灘站（Beach Station)最近，鄰近速食店、餐廳等，佔據地理位置上的優勢，對於喜愛熱鬧、第一次到聖淘沙海灘渡假的旅人，西樂索海灘（Siloso Beach)可以說是十分親民的渡假勝地。

西樂索海灘（Siloso Beach)附近，也有各式各樣的運動設施，例如，高空彈跳，整個呈現很High的氣氛。

在西樂索海灘（Siloso Beach)的盡頭，有浪漫、色澤鮮豔的聖淘沙字母，沙灘、夕陽、美景，可以說是在海邊約會、漫步的最佳場所。

西樂索海灘（Siloso Beach)的夕陽

伴隨呼喊、嬉戲的聲音

人影交錯

沙灘上的足跡

隨著海水的漲潮與退潮

緩緩消逝

安妮王建議 : 喜愛熱鬧、順便遊玩其他運動設施、交通/餐廳唾手可得，請選西樂索海灘（Siloso Beach)

[ 巴拉望海灘（Palawan Beach）_亞洲最南端、搖晃吊橋、叢林海灘 ]

巴拉望海灘（Palawan Beach）距離海灘站（Beach Station)走路大約10-15分鐘可以抵達，雖然沒有比西樂索海灘（Siloso Beach)來得熱鬧，卻是截然不同的海灘風格，如果說西樂索海灘（Siloso Beach)走親民浪漫風，那巴拉望海灘（Palawan Beach）的風格偏向狂野自然風格

巴拉望海灘（Palawan Beach）有名的地標，正是 "亞洲最南點" ，想要到訪"亞洲最南點"，必經走過一長條搖晃但堅固的吊橋......

在亞洲大陸上，北、東、西、南各有極端點，如以下所示

(1) 亞洲最北端 —俄羅斯聯邦切柳斯金角，位於北緯77度43分。

(2) 亞洲最南端 —分為兩派說法，一派是馬來西亞丹絨比亞，位於北緯1度16分；第二派則是新加坡聖淘沙，因為新加坡與馬來西亞有大堤相連，而聖淘沙與新加坡有橋樑連接，因此新加坡人認為聖淘沙才是亞洲大陸的最南端。

(3) 亞洲最西端 —土耳其巴巴角，位於東經26度4分。

(4) 亞洲最東端 —俄羅斯聯邦傑日尼奧夫角，位於西經169度40分。

置身於巴拉望海灘（Palawan Beach）

高大的樹木以及翠綠色的海水

體驗截然不同的海灘之景

彷彿來到叢林、回歸原古時代

呈現自然狂野的海灘格調

安妮王建議 : 叢林海灘、亞洲最南端、不想看到滿滿的人潮但又希望交通方便一點，請選巴拉望海灘（Palawan Beach）

[ 丹戎海灘（Tanjong Beach)_寧靜、悠閒、遠離塵囂 ]

丹戎海灘（Tanjong Beach)的地理位置較偏僻，安妮王從巴拉望海灘（Palawan Beach)走向丹戎海灘（Tanjong Beach)的道路，均是高大的設木以及寬闊的馬路，非常安靜。

丹戎海灘（Tanjong Beach)的格調，屬於悠閒自在、輕鬆自然的海灘風格。

幾幢海灘小屋、些許酒吧/餐廳、加上沙灘排球場，最後來個搖滾的配樂，儼然是獨樹一格的小聚落。

丹戎海灘（Tanjong Beach)的日落

海潮的聲音

悠閒的配樂

樹葉隨風沙沙作響

讓煩躁的心靈

回歸平靜

安妮王建議 : 寧靜海灘、做自己、遠離塵囂，請選丹戎海灘（Tanjong Beach)

[ 聖淘沙之夜_時光之翼 ]

以海灘站（Beach Station)而言，"時光之翼水舞秀" 算是聖淘沙夜晚的壓軸之一，需要購票入場，依照選擇的座位，價錢也有所不同。

購票連結請點我

跟金沙酒店水舞秀、星耀樟宜的瀑布燈光秀相比，"時光之翼水舞秀" 用一種"故事情節"為主軸，搭配豐富的燈光、水舞以及煙火，是一種大型的戶外表演秀

景點 : 時光之翼水舞秀

地址 : 50 Beach View, 新加坡 098604

交通方式 : 搭到 "聖淘沙地鐵站"後，轉搭輕軌到海灘站（Beach Station)，走路約3-5分鐘即可抵達。

營業時間 : 每日 19:40、20:40兩個場次，表演時間約20分鐘。

安妮王建議 : "時光之翼水舞秀" 是全球第一個海上燈光匯演 ， 善用特效、雷射、噴泉、投影等絢爛多彩的聲色技巧，呈現新加坡科技島的厲害；雖然表演要錢錢，不過是一場不錯的戶外活動，為聖淘沙一日遊畫下美好之夜

[ 聖淘沙_餐點選擇 ]

以安妮王探索聖淘沙三座輕軌站後，基本上每一站幾乎都有餐廳、不怕餓肚子。然而，如果以獨行背包客的角度而言，想要在有限的預算吃飽飽，安妮王推薦 "海濱坊站（Waterfront Station）的馬來西亞美食街" 與 "海灘站（Beach Station)的速食店"。

(1) 馬來西亞美食街

海濱坊站（Waterfront Station）有著名的 "馬來西亞美食街"，有著名的 "馬來西亞美食街"，可以吃到咖哩雞、魚頭、飲料、甜點等馬來西亞小吃。

景點 : 馬來西亞美食街

地址 : 5 Garden Ave、新加坡 099625 Garden Ave, 新加坡 099625

交通方式 : 搭到 "聖淘沙地鐵站"後，轉搭輕軌到海濱坊站（Waterfront Station），走路約3-5分鐘即可抵達。

網址 : https://www.rwsentosa.com/zh-hk/restaurants/malaysian-food-street/overview

營業時間 : 每日08:00-21:00 。

安妮王建議 : 喜歡嘗試新鮮、有多樣化選擇，一個人一餐價格大概5-10新幣的預算，可以在馬來西亞美食街覓食。

(2) Marrybrown

位於"海灘站（Beach Station)"的速食連鎖店， 是一家馬來西亞的清真認證快餐連鎖店，成立於1981年，為第一家在馬來西亞特許經營其連鎖店的本地快餐連鎖店。

以餐點種類而言，很像麥當勞與快樂蜂的混合體，以漢堡簡餐、炸雞、咖哩麵等為主；而且此店在聖淘沙的位置，旁邊正好是麥當勞；因此，想在聖淘沙快速解決三餐的話，到"海灘站（Beach Station)"會是不錯的選項。

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景點 : Marrybrown

地址 : 43 Siloso Beach Walk, #01-03 iFly Singapore, 新加坡 099010

交通方式 : 搭到 "聖淘沙地鐵站"後，轉搭輕軌到海灘站（Beach Station)，走路約3-5分鐘即可抵達。

網址 : https://marrybrown.com/locations/kenanga-wholesale-city/

營業時間 : 每日11:00-22:00 。

安妮王建議 : 好不容易來到東南亞，雖然麥當勞會因為國家的口味不同而調整菜單與價錢，不過本質還是麥當勞；可以試試看馬來西亞的速食連鎖店，飽餐一頓 !

[ 總結_ 新加坡聖淘沙 ]

以新加坡的景點特色而言，"聖淘沙" 屬於渡假村、休閒娛樂、盡情狂歡的旅遊風格，讓人很瘋狂的玩樂，直到假期結束

在攻略 "聖淘沙" 時，眾多的景點總是讓人無從下手，因此，安妮王建議以下步驟來規劃聖淘沙之旅，如下所示

(1) 想去的景點 : 在聖淘沙，有將近10多種需要付費的遊樂設施、兩場夜晚表演、環球影城、免費的三座海灘等，根據旅人的需求安排想去景點的優先順序。

(2) 票價組合 : 規劃完想去的景點後，再到網路上尋找適合的套票組合，比現場買票更划算。

(3) 安排天數與行程 : 當聖淘沙的景點與票價有眉目之後，最後考慮這些景點需要在聖淘沙待幾天才能玩個夠，配合自己的旅遊節奏，完成這一趟新加坡聖淘沙之旅。

以安妮王規劃新加坡聖淘沙之行為例

(1) 想去的景點 : 最想觀賞的是 "SEA海洋館" 、"哀悼魚尾獅塔"、 "聖淘沙三座海灘"，以這三個優先目的為主。

(2) 票價組合 : 需要花錢的景點為 "SEA海洋館" 和 "魚尾獅塔"，經過網路搜尋後，看到 " 聖淘沙歡樂景點套票（55／80／120個代幣)"，依照想要玩樂的景點選擇代幣方案，簡單易懂。

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(3) 安排天數與行程 : 有景點跟票價雛形後，為聖淘沙一日遊的行程就此誕生。

小資女的聖淘沙一日遊

SEA海洋館 馬來西亞美食街(午餐) 魚尾獅塔(已拆除) SEA海洋館(16:00鬼蝠魟餵食秀) 西樂索海灘（Siloso Beach) 巴拉望海灘（Palawan Beach） 丹戎海灘（Tanjong Beach) 海灘站（Beach Station）附近的速食店(晚餐) 時光之翼 回歸

再會!!!

期待2022年蛻變後的聖淘沙，希望魚尾獅塔的壯烈犧牲，能夠換來更值得的效果。

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采

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