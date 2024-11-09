為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 新加坡_十大必吃甜點

新加坡_十大必吃甜點

新加坡 新加坡必吃 新加坡甜點 新加坡旅遊 more
2024-11-09 10:00:00 文字：pfse64289
share
pfse64289

pfse64289

[ 新加坡_十大必吃甜點 ]

新加坡_十大必吃甜點

新加坡是一個融合多國文化特色的國家，舉凡中國、印尼、印度、馬來西亞等國家的料理，均能在新加坡享用。

然而，當安妮王自助新加坡時，在網路上搜尋 "新加坡_必吃美食"，清一色都是鹹食，例如，天天海南雞飯、咖哩雞、辣椒螃蟹、肉骨茶等，唯一說得上是甜食的只有新加坡的國民早餐-咖椰吐司，以及 BENGAWAN SOLO 班蘭蛋糕 ，Lady M 千層蛋糕等知名連鎖店 新加坡_十大必吃甜點

因此，安妮王決定撰寫本篇，關於有特色、平價、現場品嘗的新加坡甜點，讓喜歡異國甜食的旅人，也能暢遊新加坡 新加坡_十大必吃甜點

以下為安妮王在新加坡熱門景點出現的甜點種類，依序為 新加坡_十大必吃甜點 

 

1. 新加坡必吃 _ 咖椰吐司大攻略(亞坤、東亞餐室、吐司工坊、喜園)

2. 牛車水_味香園雪花冰

3. 牛車水_老伴豆花

4. 武吉士_阿秋甜品

5. 中峇魯_潮州粿 

6. 武吉士_I am 彩虹蛋糕

7. 小印度_Moghul Sweet Shop

8. 加東區_金珠肉粽的娘惹甜點

9. 聖淘沙_ENCIK TAN

10. 路邊攤_冰淇淋三明治

[ 1. 新加坡必吃 _ 咖椰吐司 (Kaya Toast) 大攻略 ]

新加坡_十大必吃甜點

店家 : 亞坤咖椰吐司-總店​

地址 :  01, Far East Square, 18 China St, 01, 新加坡 049560

交通方式 : 牛車水站走路約5-10分鐘

營業時間 : 星期一至星期五_07:30 am-07:00 pm，星期六 : 07:30 am-16:30 pm，星期日 : 08:30am-15:00 pm

安妮王評價 : 亞坤咖椰吐司的分店很多，可以在牛車水、怡豐城等景點看到，以"咖椰吐司 (Kaya Toast)"而言，屬於焦脆香濃的口感，如果喜歡烤土司那種脆脆的感覺的話，亞坤的咖椰吐司會是很不錯的選擇。

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡必吃 _ 咖椰吐司大攻略(亞坤、東亞餐室、吐司工坊、喜園)

 

新加坡_十大必吃甜點

店家 : 東亞餐室​

地址 :  35 Keong Saik Rd., 新加坡 089142

交通方式 : 牛車水站走路約5-10分鐘

營業時間 : 07:00-22:00 

安妮王評價 : 牛車水的老牌咖椰吐司店，沒有分店，以獨特的融化牛油+真材實料的咖椰醬為主要特色，吐司外焦內軟，就像吐司版的冰火菠蘿油。

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡必吃 _ 咖椰吐司大攻略(亞坤、東亞餐室、吐司工坊、喜園)

 

新加坡_十大必吃甜點

店家 : 吐司工坊-新達城分店​

地址 : 3 Temasek Boulevard Suntec City Tower 5, #B1-167/168, 新加坡

交通方式 : 政府大廈站走路約5-10分鐘

營業時間 : 大約 08:00-21:00

網址 : https://www.toastbox.com.sg/signatures.html

安妮王評價 : 在眾多咖椰吐司中，以賣相而言，"吐司工坊" 的咖椰吐司可以說是 "網美等級"，白嫩鬆軟的吐司外皮，搭配薄博的牛油與金黃的咖椰醬，最後放置在潔白典雅的餐盤上，再點一杯咖啡，靜靜地坐在角落，享受新加坡寧靜的用餐時光~

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡必吃 _ 咖椰吐司大攻略(亞坤、東亞餐室、吐司工坊、喜園)

 

新加坡_十大必吃甜點

店家 : 喜園咖啡館

地址 :  37 Beach Rd, #01-01, Singapore 189678

交通方式 : 政府大廈站走路約5-10分鐘

營業時間 : 星期一至星期五_07:30 am-21:30 pm，星期六/日 : 08:00 am-21:30 pm

安妮王評價 : 政府大廈站的老牌咖椰吐司店，沒有分店，以香醇的咖椰糖醬+彷彿棉被的吐司為主要特色，吐司外焦內軟，咬下去的瞬間，甜甜的咖椰糖帶有濃郁香醇的味道，超級好吃 新加坡_十大必吃甜點

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡必吃 _ 咖椰吐司大攻略(亞坤、東亞餐室、吐司工坊、喜園)

[ 2. 牛車水_味香園雪花冰 ]

新加坡_十大必吃甜點

新加坡的牛車水是著名的華人美食聚集地，在一年四季炎熱的氣候，導致新加坡冰品店十分盛行；其中，新加坡老牌冰品店_味香園，更是當地人時常歇息、大口吃冰的地方。

 

新加坡_十大必吃甜點

味香園的冰品種類主要有兩類。

第一類為漂亮、多種口味、綿密的雪花冰，每一碗的平均價格大約5.50-6.50新幣，約台幣122-145元 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

味香園第二類則是傳統的中式甜點，例如，馬蹄糕、龜苓膏等，對於喜愛吃熱甜點的旅人，也是另一種不錯的選擇。

 

新加坡_十大必吃甜點

品名 : 咖椰班蘭雪花冰

價格 : 5.5新幣，約台幣122元

內容物 : 椰子雪花冰、紅豆、班蘭條、亞塔子、椰糖。

安妮王推薦 : 如果第一次來到新加坡-味香園的旅人，安妮王推薦這盤充滿東南亞色彩的 "咖椰班蘭雪花冰"。

 

新加坡_十大必吃甜點

咖椰班蘭雪花冰的配料主要以班蘭條，口感軟軟，帶有一點清香味；綿密的紅豆以及透明的亞塔子，口感脆脆的，很新鮮。

 

新加坡_十大必吃甜點

安妮王最喜歡的這椰子雪花冰，入口即化，椰子降暑，帶有些許奶香味，很順口 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

另一種吃法則是淋上熬得香醇濃郁的椰糖，復古濃郁的甜蜜氛圍瞬間與綿綿的雪花冰融合，增加另一種獨特的口感層次。

(附註，對於喜愛焦糖的旅人，味香園的椰糖彷彿不用錢，可以依照自己的喜好狂淋，很好吃 新加坡_十大必吃甜點 )

 

新加坡_十大必吃甜點

店家 : 味香園 (牛車水店)

地址 :  67 Temple St, Singapore 058611

交通方式 : 牛車水站4號出口，走路約3-5分鐘

營業時間 : 12:00~21:30，每週一公休，若週一逢假日則週二公休

安妮王評價 : 來到如此炎熱的國家，不吃冰怎麼行呢!!! 味香園的雪花冰各個都是網美等級、真材實料，很好吃 新加坡_十大必吃甜點

[ 3. 牛車水_老伴豆花 ]

新加坡_十大必吃甜點

品名 : 老伴豆花

價格 : 1.5新幣，約台幣33元

內容物 : 豆花

安妮王推薦 : 清涼、清淡的消暑聖品-水嫩的老伴豆花登場

 

新加坡_十大必吃甜點

看看這水嫩QQ的感覺，口感很綿密，而且些甜的糖水已經混在豆花裡，超級好吃 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

​店家 : 老伴豆花

地址 :  1 Kadayanallur St, 新加坡 069184

交通方式 : 麥士威熟食中心

營業時間 :  06:00-22:30

安妮王評價 : 適合口味清淡、稍微清涼一下的旅人，老伴豆花不僅價格實惠，而且Q嫩的豆花+不甜膩的糖水，讓人不自覺就吃完一盒了 新加坡_十大必吃甜點

[ 4. 武吉士_阿秋甜品 ]

新加坡_十大必吃甜點

阿秋甜品靠近著名的觀光景點–武吉士(Bugis)，從地鐵站走路出來約3-5分鐘即可抵達。

餐點種類來說，主打中式甜品，也就是說，想要在新加坡吃遍種類繁多的中式甜點店的話，來 "阿秋田品" 就對了。

 

新加坡_十大必吃甜點

品名 : 馬蹄龜苓膏

價格 : 3.9新幣，約台幣87元

內容物 : 蛋花湯、龜苓膏、馬蹄羹

安妮王推薦 : 以清涼的蛋花湯襯托龜苓膏的軟嫩，讓烏黑的龜苓膏吃起來像果凍一樣，配上清脆的馬蹄羹，瞬間消暑。

 

新加坡_十大必吃甜點

一口甜甜的蛋花湯、一口軟嫩的龜苓膏、透明的馬蹄羹點綴，構成一道清爽的中式甜品。

 

新加坡_十大必吃甜點

​店家 : 阿秋甜品

地址 : 1 Liang Seah Street, #01-10/11, Liang Seah Place, Singapore

交通方式 : 武吉士站走路約3-5分鐘。

營業時間 : 大約12:30-00:00

安妮王評價 : 適合想要一口氣吃遍傳統的中式甜點之旅人，雖然排隊人潮多，不過翻桌率很快，如果新加坡的味香園是雪花冰代表的話，那阿秋甜品可以說是內斂的中式甜點的霸主 新加坡_十大必吃甜點

[ 5. 中峇魯潮州粿 ]

新加坡_十大必吃甜點

中峇魯潮州粿: 這家店創立於1974年，為"中峇魯市場"具有指標性的老店之一，販買 "潮州粿" 出名，以用料天然的糯米為主，打造健康的糯米飯、潮州粿等傳統小吃。

 

新加坡_十大必吃甜點

品名 : 紅龜粿

美麗的意外 : 本來想點一個潮州粿嚐嚐，結果看到小巧玲瓏的紅龜粿，十分討喜，就買了 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

​景點 : 中峇魯市場

地址 : 30 Seng Poh Road Tiong Bahru Market #01-45, 新加坡 168898

交通方式 : 中峇魯地鐵站走路約10分鐘後，抵達中峇魯市場

網站 : http://tiongbahru.market/

安妮王推薦 : 中峇魯市場是中峇魯地區必去的景點之一，少了老巴剎熟食中心的人潮，中峇魯市場相對乾淨整潔，而且也有許多隱藏版的美味小吃。安妮王的小鳥胃只能推薦兩家 "老字號" 的攤販。

新加坡的道地早餐，除了眾所皆知的咖椰吐司外，也可以試試中峇魯市場的楗柏水粿。安妮王在市場內，無意間看到一對老公公跟老婆婆，點了一盤熱騰騰的水粿+新加坡咖啡，度過他們平靜美好的早餐時光 新加坡_十大必吃甜點

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點  新加坡 _ 中峇魯半日遊

[6.  武吉士_I am...Cafe 彩虹蛋糕 ]

新加坡_十大必吃甜點

新加坡除了有綠色的班蘭蛋糕外，彩虹蛋糕也是著名的一道新加坡甜食。

位於哈芝巷(Haji Lane)一端巷口的I am...cafe，因為有色彩繽紛的彩虹蛋糕，因而吸引很多人來朝聖 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

品名 : 彩虹蛋糕

價格 : 大約8.9新幣，約台幣200元

內容物 : 七彩的蛋糕層+乳酪奶油

安妮王推薦 : 份量超級大，適合多人分食，吃久有點膩，需要慢慢吃或者配點飲料享用較佳。

 

新加坡_十大必吃甜點

彩虹蛋糕的口感偏硬，酸酸甜甜的奶油配上多彩的蛋糕層很不錯吃，然而，這七種顏色的蛋糕安妮王覺得口味差不多，也許每一家的製作手法不盡相同。

 

新加坡_十大必吃甜點

​景點 : I am... Cafe

地址 :  674 North Bridge Rd, 新加坡 188804

交通方式 : 武吉士站走路約10-15分鐘

營業時間 : 09:00-23:00

網站 : https://www.iam.com.sg/

安妮王推薦 : 口感獨特的彩虹蛋糕，外表討喜、份量多，適合夜晚與朋友聚餐時享用的甜點。

[ 7. 小印度_Moghul Sweet Shop ]

新加坡_十大必吃甜點

對於印度文化深深著迷、感到好奇的旅人，來到新加坡的小印度，除了竹腳市場的印度抓餅、拉茶外，這家隱身於大街上的 "Moghul Sweet Shop"，可以說是當地人喜愛的印度糕餅店。

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點  新加坡_小印度區(竹腳中心、小印度拱廊、甘貝爾巷、阿都卡夫回教堂)

 

新加坡_十大必吃甜點

色彩鮮豔繽紛的印度糕點，不僅是當地人喜愛的下午茶甜食，每到屠妖節，便大排長龍，搶著購買這些小巧玲瓏、多彩討喜的印度糕餅。

依照款式的不同，價格大約落在1新幣左右，約台幣22.5元。

在此，安妮王記錄了五種印度甜點，依序為 "Cham Cham"、"Pal Gova"、"Plain Barfi "、"Milk Cake" 以及 "Ladoo"。

 

新加坡_十大必吃甜點

以印度起司球-Cham Cham為例，渾圓白色的球球，長相討喜，不過咬開的瞬間，糖汁噴散，彷彿是把整顆球球浸泡在糖水裡，超級無敵甜 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

在眾多的印度甜點中，安妮王推薦這款 "Pal Gova"，一片價格1新幣，外觀為圓形小白餅，實則是牛奶糖粉餅 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

Pad Gova 以糖和牛奶作主要材料，咬下去的瞬間，厚實的口感與濃濃的奶粉味在嘴裡緩緩散開，比較不會甜膩，是安妮王還蠻喜歡的印度甜點。

 

新加坡_十大必吃甜點

"Plain Barfi "，俗稱印度奶糖，在四方形的外觀表面上灑銀箔，咬下去的口感偏向甜甜的糖磚，營造高級奢華的印度甜食新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

"Milk Cake "，俗稱印度牛奶蛋糕，外觀從咖啡色漸變到白色，口感脆脆的，帶有一點奶酥味。

 

新加坡_十大必吃甜點

最後這道 "Ladoo"，則是印度人非常喜歡、推薦的甜點；尤其在節日/慶典上都會出現。主要材料為主要材料是麵粉、打成小碎粒的麵團、糖，並加入不同材料調製成不同口味。

咬下去的瞬間，是一種一粒粒、甜甜的感覺，不會像 "Cham Cham" 的甜膩，有一種乾乾又軟軟的感覺。

 

新加坡_十大必吃甜點

​景點 : Moghul Sweet Shop

地址 :  48 Serangoon Road, #01-16 Liitle India Arcade, 新加坡 217959

交通方式 : 小印度站走路約5-10分鐘

營業時間 : 11:00-21:00

安妮王推薦 : 傳統道地的小印度甜點，色彩鮮豔+超級甜，充分展現印度甜點的特色、如果第一次品嘗印度甜點的話，安妮王推薦"Pal Gova"牛奶糖粉餅，以及印度的甜點招牌-"Ladoo"。

[ 8. 加東區_金珠肉粽的娘惹甜點 ]

新加坡_十大必吃甜點

以印尼甜點的販售店而言，在新加坡還蠻常見的，舉凡知名的班蘭蛋糕店-BENGAWAN SOLO 、餐廳甜點區等，都可以看見 "娘惹甜點"的蹤跡 新加坡_十大必吃甜點

在新加坡-娘惹甜點記錄上，安妮王以加東區-金珠肉粽為例，大致介紹小巧可愛的娘惹甜點。

 

新加坡_十大必吃甜點

品名 : Klepon

內容物 : 椰絲球是馬來西亞、印尼的傳統甜點之一，發源於爪哇島，此糕點使用糯米製成，內部的液狀餡料為融化的椰糖。傳統的做法是將糯米糰包裹上塊狀的椰糖再揉成圓形，放至水裡煮熟之後，沾上早已刨好的椰絲，其綠色的表皮是因為使用班蘭葉的汁液染製而成，目前也開始在糯米粉內摻雜蕃薯泥，製成橘色、黃色或紫色的椰絲球。

安妮王推薦 : 非常普遍的娘惹甜點，每一顆椰絲球包著甜甜的椰糖，軟Q清爽帶有一絲絲甜甜的香味口感，是一道普遍為大眾喜愛的甜食 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

品名 : Lupis

內容物 : 米飯、椰絲、紅糖醬

安妮王推薦 : 這已經可以當作是正餐的甜點，軟軟、熱騰騰的香Q米飯，配上椰絲的清香以及濃郁的紅糖，也是一道深受當地喜愛的小吃。

 

新加坡_十大必吃甜點

咬下去的瞬間，鬆軟的米飯配上彷彿雪花的椰子粉，清新淡雅的口感，緩緩在嘴裡化開。

 

新加坡_十大必吃甜點

淋上紅糖醬汁後，清新淡雅的口感增添甜蜜、濃郁的糖香。

 

新加坡_十大必吃甜點

品名 : Seri Muka (雙色糯米糕)

內容物 : 是馬來西亞娘惹社群的著名傳統甜點，其馬來名稱意為漂亮的臉孔。此糕點的外形為兩層式，在糕點的上層為使用班蘭葉汁液染色的綠色玉米粉糊，其下層為煮熟的糯米飯，有時會使用藍花將部分的糯米飯染成藍色，增添不同的色彩，椰漿是這糕點的重要食材，享用時，可以明顯地感受到班蘭葉與椰漿的香味

安妮王推薦 : 這是一道看似小巧美麗，但可以吃很飽的甜食。

 

新加坡_十大必吃甜點

景點 : 金珠肉粽

地址 : 60 Joo Chiat Pl, Singapore 427784

交通方式 : Eunos地鐵站，走路約15-20分鐘，或者 搭10/10e/12/14/14A/14e/32/40等公車，只要在「Roxy Sq」站或「The Holy Family Ch」站下車

營業時間 : 9:00-21:00

網址 :  https://www.kimchoo.com/

安妮王建議 : 好不容易來到加東區，錯過 "加東叻沙" 沒關係，至少回台可以吃到；不過 "金珠肉粽" 只能在新加坡加東區才吃得到，加上重量輕、CP值高、外帶方便，可以算是來到加東區，對自己的犒賞品。

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點  新加坡_加東半日遊

[ 9. 聖淘沙_ENCIK TAN ]

新加坡_十大必吃甜點

從聖淘沙站出站後，便直達怡豐城的地下街。這時，安妮王沒有吃早餐，肚子很餓，所以，來到這家充滿繽紛色彩的小吃店 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

還蠻喜歡這種用餐環境，用平面化的建築牆壁，凸顯穆斯林餐廳的特色 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

安妮王點了這些新加坡甜點，分別為大家介紹一下食用感  新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

品名 : Kuih Talam (達蘭糕)

內容物 : 椰子糕、椰子粉、班蘭糕

安妮王推薦 : 白色是椰子糕、綠色是斑蘭葉糕，吃起來軟軟的，是一種清爽的感覺 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

 斑蘭葉糕，如果喜歡QQ涼涼的感覺的話，這一款可以說是最佳的選擇，清新的口感+脆脆的椰子粉，帶有一絲甜甜的感受 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

品名 : Getuk lindri

內容物 : Gethuk是用木薯製成的印度尼西亞-爪哇菜。將木薯去皮，煮沸並搗碎。然後將其與磨碎的椰子，糖和少量鹽混合。糖也可以用棕櫚糖代替，使其呈褐色並具有更獨特的味道。製作gethuk的其他方法是用絞肉機將其磨碎，然後切成小塊。這種getuk也稱為getuk lindri

安妮王推薦 : 繽紛的色彩吸引我口感脆脆的，吃不太出來不同顏色所代表的口味 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

品名 : Kue lapis

內容物 : Kue的青金石是印尼KUE，或彩色分層軟米粉糕的傳統小吃。在印尼語中，青金石是“層”的意思。這種蒸的分層蛋糕或布丁在印度尼西亞很受歡迎，也可以通過其殖民地聯繫在荷蘭找到。Kue lapis在鄰近的馬來西亞，新加坡和汶萊也很受歡迎，被稱為kueh lapis。

安妮王推薦 : 本身沒有特別的味道，因此大部分的外表十分鮮豔討喜、層次分明的七彩糕點，可以享受分離的樂趣，口感Q軟，是一道精緻的甜點 新加坡_十大必吃甜點

 

新加坡_十大必吃甜點

這是一家價格平易近人的店，除了有甜點外，也有麵、飯等正餐可以選擇。

ENCIK TAN，是一家穆斯林餐廳，其臉書如下 : https://www.facebook.com/enciktansg/

[ 10. 路邊攤_冰淇淋三明治 ]

新加坡_十大必吃甜點

最後，在新加坡的街道上，只要稍微留意一下，就會發現賣 "冰淇淋三明治" 的攤販，價格大約1.2新幣，約台幣30元。

硬梆梆的奶油冰淇淋+酥脆的餅乾，走在新加坡的街道上，過了幾分鐘，冰淇淋也會逐漸融化......

 

新加坡_十大必吃甜點

冰淇淋三明治的出現地，以安妮王為例，在政府大廈站、牛車水等地都有看過這一類的攤販，每到下午時，總是能夠吸引許多人排隊。

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采新加坡_十大必吃甜點

 

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_新加坡自助如何規劃？(小資女、五天四夜、一萬五)

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡必去_超市&藥局大攻略

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡必吃 _ 咖椰吐司大攻略(亞坤、東亞餐室、吐司工坊、喜園)

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡_十大必吃甜點

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_樟宜機場大攻略

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_星耀樟宜懶人包

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_牛車水美食、景點大攻略

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_中峇魯半日遊

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_政府大廈站景點大攻略

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡半日遊_新加坡國家美術館懶人包

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_魚尾獅公園+老巴剎美食廣場走透透

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_克拉碼頭景點大攻略

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_金沙酒店水舞燈光秀+雙螺旋橋大攻略

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_武吉士美食、景點大攻略

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_小印度區美食、景點大攻略

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_烏節路半日遊

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_植物園半日遊(世界文化遺產、胡姬園)

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡血拚必去_怡豐城

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡聖淘沙一日遊_交通、景點、美食懶人包

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡聖淘沙_SEA海洋館大攻略

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡自由行_加東半日遊

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡之職人景點_勞明達(lavender)

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點 新加坡紅燈區之住宿體驗_加冷(Kallang)

 

 
文章標籤
新加坡 新加坡必吃 新加坡必吃早餐 新加坡甜點 新加坡旅遊 新加坡景點 新加坡自助 新加坡自由行 咖椰吐司 小資女 背包客 味香園 阿秋甜品 老伴豆花 潮州粿 娘惹糕 彩虹蛋糕 Moghul Sweet Shop 印度甜點 兵棋
創作者介紹
創作者 安妮王 的頭像
安妮王

安妮王的旅行記

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#新加坡
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

240928台南-臺南孔子廟

 下一篇chevron_right

日本沖繩住宿篇：星野集團虹夕諾雅沖繩。無邊際泳池。柔道活動體驗（附交通資訊）
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up