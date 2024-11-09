[ 新加坡_十大必吃甜點 ]

新加坡是一個融合多國文化特色的國家，舉凡中國、印尼、印度、馬來西亞等國家的料理，均能在新加坡享用。

然而，當安妮王自助新加坡時，在網路上搜尋 "新加坡_必吃美食"，清一色都是鹹食，例如，天天海南雞飯、咖哩雞、辣椒螃蟹、肉骨茶等，唯一說得上是甜食的只有新加坡的國民早餐-咖椰吐司，以及 BENGAWAN SOLO 班蘭蛋糕 ，Lady M 千層蛋糕等知名連鎖店

因此，安妮王決定撰寫本篇，關於有特色、平價、現場品嘗的新加坡甜點，讓喜歡異國甜食的旅人，也能暢遊新加坡

以下為安妮王在新加坡熱門景點出現的甜點種類，依序為

1. 新加坡必吃 _ 咖椰吐司大攻略(亞坤、東亞餐室、吐司工坊、喜園)

2. 牛車水_味香園雪花冰

3. 牛車水_老伴豆花

4. 武吉士_阿秋甜品

5. 中峇魯_潮州粿

6. 武吉士_I am 彩虹蛋糕

7. 小印度_Moghul Sweet Shop

8. 加東區_金珠肉粽的娘惹甜點

9. 聖淘沙_ENCIK TAN

10. 路邊攤_冰淇淋三明治

[ 1. 新加坡必吃 _ 咖椰吐司 (Kaya Toast) 大攻略 ]

​店家 : 亞坤咖椰吐司-總店​

地址 : 01, Far East Square, 18 China St, 01, 新加坡 049560

交通方式 : 牛車水站走路約5-10分鐘

營業時間 : 星期一至星期五_07:30 am-07:00 pm，星期六 : 07:30 am-16:30 pm，星期日 : 08:30am-15:00 pm

安妮王評價 : 亞坤咖椰吐司的分店很多，可以在牛車水、怡豐城等景點看到，以"咖椰吐司 (Kaya Toast)"而言，屬於焦脆香濃的口感，如果喜歡烤土司那種脆脆的感覺的話，亞坤的咖椰吐司會是很不錯的選擇。

延伸閱讀 新加坡必吃 _ 咖椰吐司大攻略(亞坤、東亞餐室、吐司工坊、喜園)

​

​ 店家 : 東亞餐室​

地址 : 35 Keong Saik Rd., 新加坡 089142

交通方式 : 牛車水站走路約5-10分鐘

營業時間 : 07:00-22:00

安妮王評價 : 牛車水的老牌咖椰吐司店，沒有分店，以獨特的融化牛油+真材實料的咖椰醬為主要特色，吐司外焦內軟，就像吐司版的冰火菠蘿油。

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​店家 : 吐司工坊-新達城分店​

地址 : 3 Temasek Boulevard Suntec City Tower 5, #B1-167/168, 新加坡

交通方式 : 政府大廈站走路約5-10分鐘

營業時間 : 大約 08:00-21:00

網址 : https://www.toastbox.com.sg/signatures.html

安妮王評價 : 在眾多咖椰吐司中，以賣相而言，"吐司工坊" 的咖椰吐司可以說是 "網美等級"，白嫩鬆軟的吐司外皮，搭配薄博的牛油與金黃的咖椰醬，最後放置在潔白典雅的餐盤上，再點一杯咖啡，靜靜地坐在角落，享受新加坡寧靜的用餐時光~

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​店家 : 喜園咖啡館

地址 : 37 Beach Rd, #01-01, Singapore 189678

交通方式 : 政府大廈站走路約5-10分鐘

營業時間 : 星期一至星期五_07:30 am-21:30 pm，星期六/日 : 08:00 am-21:30 pm

安妮王評價 : 政府大廈站 的老牌咖椰吐司店，沒有分店，以香醇的咖椰糖醬+彷彿棉被的吐司為主要特色，吐司外焦內軟，咬下去的瞬間，甜甜的咖椰糖帶有濃郁香醇的味道，超級好吃

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[ 2. 牛車水_味香園雪花冰 ]

新加坡的牛車水是著名的華人美食聚集地，在一年四季炎熱的氣候，導致新加坡冰品店十分盛行；其中，新加坡老牌冰品店_味香園，更是當地人時常歇息、大口吃冰的地方。

味香園的冰品種類主要有兩類。

第一類為漂亮、多種口味、綿密的雪花冰，每一碗的平均價格大約5.50-6.50新幣，約台幣122-145元

味香園第二類則是傳統的中式甜點，例如，馬蹄糕、龜苓膏等，對於喜愛吃熱甜點的旅人，也是另一種不錯的選擇。

品名 : 咖椰班蘭雪花冰

價格 : 5.5新幣，約台幣122元

內容物 : 椰子雪花冰、紅豆、班蘭條、亞塔子、椰糖。

安妮王推薦 : 如果第一次來到新加坡-味香園的旅人，安妮王推薦這盤充滿東南亞色彩的 "咖椰班蘭雪花冰"。

咖椰班蘭雪花冰的配料主要以班蘭條，口感軟軟，帶有一點清香味；綿密的紅豆以及透明的亞塔子，口感脆脆的，很新鮮。

安妮王最喜歡的這椰子雪花冰，入口即化，椰子降暑，帶有些許奶香味，很順口

另一種吃法則是淋上熬得香醇濃郁的椰糖，復古濃郁的甜蜜氛圍瞬間與綿綿的雪花冰融合，增加另一種獨特的口感層次。

(附註，對於喜愛焦糖的旅人，味香園的椰糖彷彿不用錢，可以依照自己的喜好狂淋，很好吃 )

​店家 : 味香園 (牛車水店)

地址 : 67 Temple St, Singapore 058611

交通方式 : 牛車水站4號出口，走路約3-5分鐘

營業時間 : 12:00~21:30，每週一公休，若週一逢假日則週二公休

安妮王評價 : 來到如此炎熱的國家，不吃冰怎麼行呢!!! 味香園的雪花冰各個都是網美等級、真材實料，很好吃

[ 3. 牛車水_老伴豆花 ]

​ 品名 : 老伴豆花

價格 : 1.5新幣，約台幣33元

內容物 : 豆花

安妮王推薦 : 清涼、清淡的消暑聖品-水嫩的老伴豆花登場

​ 看看這水嫩QQ的感覺，口感很綿密，而且些甜的糖水已經混在豆花裡，超級好吃

​店家 : 老伴豆花

地址 : 1 Kadayanallur St, 新加坡 069184

交通方式 : 麥士威熟食中心

營業時間 : 06:00-22:30

安妮王評價 : 適合口味清淡、稍微清涼一下的旅人，老伴豆花不僅價格實惠，而且Q嫩的豆花+不甜膩的糖水，讓人不自覺就吃完一盒了

[ 4. 武吉士_阿秋甜品 ]

阿秋甜品靠近著名的觀光景點–武吉士(Bugis)，從地鐵站走路出來約3-5分鐘即可抵達。

餐點種類來說，主打中式甜品，也就是說，想要在新加坡吃遍種類繁多的中式甜點店的話，來 "阿秋田品" 就對了。

​ 品名 : 馬蹄龜苓膏

價格 : 3.9新幣，約台幣87元

內容物 : 蛋花湯、龜苓膏、馬蹄羹

安妮王推薦 : 以清涼的蛋花湯襯托龜苓膏的軟嫩，讓烏黑的龜苓膏吃起來像果凍一樣，配上清脆的馬蹄羹，瞬間消暑。

一口甜甜的蛋花湯、一口軟嫩的龜苓膏、透明的馬蹄羹點綴，構成一道清爽的中式甜品。

​店家 : 阿秋甜品

地址 : 1 Liang Seah Street, #01-10/11, Liang Seah Place, Singapore

交通方式 : 武吉士站走路約3-5分鐘。

營業時間 : 大約12:30-00:00

安妮王評價 : 適合想要一口氣吃遍傳統的中式甜點之旅人，雖然排隊人潮多，不過翻桌率很快，如果新加坡的味香園是雪花冰代表的話，那阿秋甜品可以說是內斂的中式甜點的霸主

[ 5. 中峇魯潮州粿 ]

​ 中峇魯潮州粿: 這家店創立於1974年，為"中峇魯市場"具有指標性的老店之一，販買 "潮州粿" 出名，以用料天然的糯米為主，打造健康的糯米飯、潮州粿等傳統小吃。

​品名 : 紅龜粿

美麗的意外 : 本來想點一個潮州粿嚐嚐，結果看到小巧玲瓏的紅龜粿，十分討喜，就買了

​景點 : 中峇魯市場

地址 : 30 Seng Poh Road Tiong Bahru Market #01-45, 新加坡 168898

交通方式 : 中峇魯地鐵站走路約10分鐘後，抵達中峇魯市場

網站 : http://tiongbahru.market/

安妮王推薦 : 中峇魯市場是中峇魯地區必去的景點之一，少了老巴剎熟食中心的人潮，中峇魯市場相對乾淨整潔，而且也有許多隱藏版的美味小吃。安妮王的小鳥胃只能推薦兩家 "老字號" 的攤販。

新加坡的道地早餐，除了眾所皆知的咖椰吐司外，也可以試試中峇魯市場的楗柏水粿。安妮王在市場內，無意間看到一對老公公跟老婆婆，點了一盤熱騰騰的水粿+新加坡咖啡，度過他們平靜美好的早餐時光

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[6. 武吉士_I am...Cafe 彩虹蛋糕 ]

新加坡除了有綠色的班蘭蛋糕外，彩虹蛋糕也是著名的一道新加坡甜食。

位於哈芝巷(Haji Lane)一端巷口的I am...cafe，因為有色彩繽紛的彩虹蛋糕，因而吸引很多人來朝聖

品名 : 彩虹蛋糕

價格 : 大約8.9新幣，約台幣200元

內容物 : 七彩的蛋糕層+乳酪奶油

安妮王推薦 : 份量超級大，適合多人分食，吃久有點膩，需要慢慢吃或者配點飲料享用較佳。

彩虹蛋糕的口感偏硬，酸酸甜甜的奶油配上多彩的蛋糕層很不錯吃，然而，這七種顏色的蛋糕安妮王覺得口味差不多，也許每一家的製作手法不盡相同。

​景點 : I am... Cafe

地址 : 674 North Bridge Rd, 新加坡 188804

交通方式 : 武吉士站走路約10-15分鐘

營業時間 : 09:00-23:00

網站 : https://www.iam.com.sg/

安妮王推薦 : 口感獨特的彩虹蛋糕，外表討喜、份量多，適合夜晚與朋友聚餐時享用的甜點。

[ 7. 小印度_Moghul Sweet Shop ]

對於印度文化深深著迷、感到好奇的旅人，來到新加坡的小印度，除了竹腳市場的印度抓餅、拉茶外，這家隱身於大街上的 "Moghul Sweet Shop"，可以說是當地人喜愛的印度糕餅店。

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色彩鮮豔繽紛的印度糕點，不僅是當地人喜愛的下午茶甜食，每到屠妖節，便大排長龍，搶著購買這些小巧玲瓏、多彩討喜的印度糕餅。

依照款式的不同，價格大約落在1新幣左右，約台幣22.5元。

在此，安妮王記錄了五種印度甜點，依序為 "Cham Cham"、"Pal Gova"、"Plain Barfi "、"Milk Cake" 以及 "Ladoo"。

以印度起司球-Cham Cham為例，渾圓白色的球球，長相討喜，不過咬開的瞬間，糖汁噴散，彷彿是把整顆球球浸泡在糖水裡，超級無敵甜

在眾多的印度甜點中，安妮王推薦這款 "Pal Gova"，一片價格1新幣，外觀為圓形小白餅，實則是牛奶糖粉餅

Pad Gova 以糖和牛奶作主要材料，咬下去的瞬間，厚實的口感與濃濃的奶粉味在嘴裡緩緩散開，比較不會甜膩，是安妮王還蠻喜歡的印度甜點。

"Plain Barfi "，俗稱印度奶糖，在四方形的外觀表面上灑銀箔，咬下去的口感偏向甜甜的糖磚，營造高級奢華的印度甜食

"Milk Cake "，俗稱印度牛奶蛋糕，外觀從咖啡色漸變到白色，口感脆脆的，帶有一點奶酥味。

最後這道 "Ladoo"，則是印度人非常喜歡、推薦的甜點；尤其在節日/慶典上都會出現。主要材料為主要材料是麵粉、打成小碎粒的麵團、糖，並加入不同材料調製成不同口味。

咬下去的瞬間，是一種一粒粒、甜甜的感覺，不會像 "Cham Cham" 的甜膩，有一種乾乾又軟軟的感覺。

​景點 : Moghul Sweet Shop

地址 : 48 Serangoon Road, #01-16 Liitle India Arcade, 新加坡 217959

交通方式 : 小印度站走路約5-10分鐘

營業時間 : 11:00-21:00

安妮王推薦 : 傳統道地的小印度甜點，色彩鮮豔+超級甜，充分展現印度甜點的特色、如果第一次品嘗印度甜點的話，安妮王推薦"Pal Gova"牛奶糖粉餅，以及印度的甜點招牌-"Ladoo"。

[ 8. 加東區_金珠肉粽的娘惹甜點 ]

以印尼甜點的販售店而言，在新加坡還蠻常見的，舉凡知名的班蘭蛋糕店-BENGAWAN SOLO 、餐廳甜點區等，都可以看見 "娘惹甜點"的蹤跡

在新加坡-娘惹甜點記錄上，安妮王以加東區-金珠肉粽為例，大致介紹小巧可愛的娘惹甜點。

品名 : Klepon

內容物 : 椰絲球是馬來西亞、印尼的傳統甜點之一，發源於爪哇島，此糕點使用糯米製成，內部的液狀餡料為融化的椰糖。傳統的做法是將糯米糰包裹上塊狀的椰糖再揉成圓形，放至水裡煮熟之後，沾上早已刨好的椰絲，其綠色的表皮是因為使用班蘭葉的汁液染製而成，目前也開始在糯米粉內摻雜蕃薯泥，製成橘色、黃色或紫色的椰絲球。

安妮王推薦 : 非常普遍的娘惹甜點，每一顆椰絲球包著甜甜的椰糖，軟Q清爽帶有一絲絲甜甜的香味口感，是一道普遍為大眾喜愛的甜食

品名 : Lupis

內容物 : 米飯、椰絲、紅糖醬

安妮王推薦 : 這已經可以當作是正餐的甜點，軟軟、熱騰騰的香Q米飯，配上椰絲的清香以及濃郁的紅糖，也是一道深受當地喜愛的小吃。

咬下去的瞬間，鬆軟的米飯配上彷彿雪花的椰子粉，清新淡雅的口感，緩緩在嘴裡化開。

淋上紅糖醬汁後，清新淡雅的口感增添甜蜜、濃郁的糖香。

品名 : Seri Muka (雙色糯米糕)

內容物 : 是馬來西亞娘惹社群的著名傳統甜點，其馬來名稱意為漂亮的臉孔。此糕點的外形為兩層式，在糕點的上層為使用班蘭葉汁液染色的綠色玉米粉糊，其下層為煮熟的糯米飯，有時會使用藍花將部分的糯米飯染成藍色，增添不同的色彩，椰漿是這糕點的重要食材，享用時，可以明顯地感受到班蘭葉與椰漿的香味

安妮王推薦 : 這是一道看似小巧美麗，但可以吃很飽的甜食。

景點 : 金珠肉粽

地址 : 60 Joo Chiat Pl, Singapore 427784

交通方式 : Eunos地鐵站，走路約15-20分鐘，或者 搭10/10e/12/14/14A/14e/32/40等公車，只要在「Roxy Sq」站或「The Holy Family Ch」站下車

營業時間 : 9:00-21:00

網址 : https://www.kimchoo.com/

安妮王建議 : 好不容易來到加東區，錯過 "加東叻沙" 沒關係，至少回台可以吃到；不過 "金珠肉粽" 只能在新加坡加東區才吃得到，加上重量輕、CP值高、外帶方便，可以算是來到加東區，對自己的犒賞品。

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[ 9. 聖淘沙_ENCIK TAN ]

從聖淘沙站出站後，便直達怡豐城的地下街。這時，安妮王沒有吃早餐，肚子很餓，所以，來到這家充滿繽紛色彩的小吃店

還蠻喜歡這種用餐環境，用平面化的建築牆壁，凸顯穆斯林餐廳的特色

安妮王點了這些新加坡甜點，分別為大家介紹一下食用感

品名 : Kuih Talam (達蘭糕)

內容物 : 椰子糕、椰子粉、班蘭糕

安妮王推薦 : 白色是椰子糕、綠色是斑蘭葉糕，吃起來軟軟的，是一種清爽的感覺

斑蘭葉糕，如果喜歡QQ涼涼的感覺的話，這一款可以說是最佳的選擇，清新的口感+脆脆的椰子粉，帶有一絲甜甜的感受

品名 : Getuk lindri

內容物 : Gethuk是用木薯製成的印度尼西亞-爪哇菜。將木薯去皮，煮沸並搗碎。然後將其與磨碎的椰子，糖和少量鹽混合。糖也可以用棕櫚糖代替，使其呈褐色並具有更獨特的味道。製作gethuk的其他方法是用絞肉機將其磨碎，然後切成小塊。這種getuk也稱為getuk lindri

安妮王推薦 : 繽紛的色彩吸引我，口感脆脆的，吃不太出來不同顏色所代表的口味

品名 : Kue lapis

內容物 : Kue的青金石是印尼KUE，或彩色分層軟米粉糕的傳統小吃。在印尼語中，青金石是“層”的意思。這種蒸的分層蛋糕或布丁在印度尼西亞很受歡迎，也可以通過其殖民地聯繫在荷蘭找到。Kue lapis在鄰近的馬來西亞，新加坡和汶萊也很受歡迎，被稱為kueh lapis。

安妮王推薦 : 本身沒有特別的味道，因此大部分的外表十分鮮豔討喜、層次分明的七彩糕點，可以享受分離的樂趣，口感Q軟，是一道精緻的甜點

這是一家價格平易近人的店，除了有甜點外，也有麵、飯等正餐可以選擇。

ENCIK TAN，是一家穆斯林餐廳，其臉書如下 : https://www.facebook.com/enciktansg/

[ 10. 路邊攤_冰淇淋三明治 ]

最後，在新加坡的街道上，只要稍微留意一下，就會發現賣 "冰淇淋三明治" 的攤販，價格大約1.2新幣，約台幣30元。

硬梆梆的奶油冰淇淋+酥脆的餅乾，走在新加坡的街道上，過了幾分鐘，冰淇淋也會逐漸融化......

​冰淇淋三明治的出現地，以安妮王為例，在政府大廈站、牛車水等地都有看過這一類的攤販，每到下午時，總是能夠吸引許多人排隊。

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采

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