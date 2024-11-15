[ 台北市大安區外帶_歐買尬日式海鮮串燒 ]

最近安妮王開始喜歡研究日本料理，高級精緻的料理方式以及高昂的價格，總是讓人覺得享受日本料理是一件奢侈的事情。

然而，在台北繁華的大安區，有一家充滿日式風格、食材新鮮的日本料理店，更是下班後，適合與同事聚餐、小酌的居酒屋，紅到在市民大道上，開了本店與二店，火紅程度可見一斑

雖然現在防疫期間，餐廳營業額下降許多，不過對於大企業而言，逆境求生，推出許多精緻的日式外帶餐盒，滿足許多人宅在家也要享受美食的快樂

延伸閱讀 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店

本篇為安妮王記錄歐買尬日式海鮮串燒(市民二店)的食記，包含交通方式、菜單以及安妮王推薦的餐點

[ 初訪 - 歐買尬日式海鮮串燒 ]

歐買尬日式海鮮串燒 市民二店位於台北捷運忠孝復興站，走路約8-10分鐘即可抵達。

歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 在店門口，放置精緻的菜單，舉凡壽司、沙拉、飯類等主食皆有，道地豪華的日式料理，多樣化的餐點組合，讓人回味無窮。

歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 在店內裝潢上，更是不馬虎，木質隔間的用餐環境，配上微微的鵝黃燈光冗照，彷彿在夜櫻下，享受自然風味的日式佳餚

[ 安妮王推薦餐點-歐買尬日式海鮮串燒 ]

品名 : 生蠔

價格 : 活動限定-打卡送生蠔

安妮王推薦 : 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 霸氣的地方，在於每一場的限定活動的贈送餐點都很豪華，除了壽司生日的當月，會有鮭魚蛋糕外，像這一次安妮王到訪時，則是打卡送生蠔。鮮美斗大的生蠔，加上酸甜的醬汁組合，促進食慾。

品名 : 鮮魚味噌湯

價格 : 100元 / 套餐免費贈送

安妮王推薦 : 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 的鮮魚味噌湯，每一碗湯附上熱騰騰的鮮魚塊，以及新鮮自然的蔥香，暖了胃，也激活了味蕾

品名 : 明太子起司玉子燒

價格 : 280元

安妮王推薦 : 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 的推薦招牌-明太子起司玉子燒，是安妮王至今吃過最浮誇的玉子燒，明太子醬就像一幅日本浮世繪一樣，豪邁地在黃澄澄、柔軟的玉子燒作畫，更精華的是一咬下去，彷彿熔岩瀑布般留下的起司，入口即化，滿滿的幸福感席捲而來，可以說是喜愛玉子燒的食客，必點的美食

品名 : 鹽烤牛肋串

價格 : 80元

安妮王推薦 : 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 的串燒類也很不錯，稍點微辣的牛肋串，甘甜柔軟，配上酸酸的檸檬點綴，呈現截然不同的風味，可以說是很不錯的下酒菜

品名 : 綜合炙燒握壽司中盛(六貫，白蝦、鮭魚、鮪魚、蝦卵、星鰻、鮪魚肚、海鱺、青魽)、炙燒鵝肝握壽司、海膽炙燒極黑牛握壽司

價格 : 綜合炙燒握壽司中盛_490元、炙燒鵝肝握壽司_200元、海膽炙燒極黑牛握壽司_200元

安妮王推薦 : 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 的壽司類的菜單可以說是別出心裁，整體味道、食材都很不錯，但如果要說到跟別家日式料理店不一樣的地方，安妮王則推薦炙燒鵝肝握壽司、海膽炙燒極黑牛握壽司這一類的壽司；雖然價位偏高，不過精緻化的食材層層堆疊，營造截然不同的味覺饗宴，可以說是獨一無二的味道

品名 : 無敵澎湃海鮮盛合丼飯(鮪魚兩片、鮭魚兩片、海鱺兩片、花枝、大天使紅蝦、大干貝、海膽、鮭魚卵、魚子醬)

價格 : 680元

安妮王推薦 : 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 的壽司偏向精緻化，而丼飯類則是走大器澎湃的風格，以無敵澎湃海鮮盛合丼飯而言，滿滿的生魚片映入眼簾，配上小巧的海膽金箔點綴，讓人有一種賓至如歸的感受；而滿滿的海味下，則是粒粒分明的米飯，讓人十分有飽足感

品名 : 黃金魚子醬炙燒五色丼(炙燒比目魚鰭邊、干貝、星鰻、鮭魚、海鱺)

價格 : 680元

安妮王推薦 : 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 的丼飯，想吃點多樣熱騰騰的海味的話，安妮王則推薦黃金魚子醬炙燒五色丼，彷彿得了強迫症般，整齊的將炙燒生魚片排列，彷彿優美的PANTON色票，從白、淺橘、深橘、到咖啡色，完美的呈現暖色系的氛圍，中間的一點白，猶如皎潔的月亮，配上金箔，彷彿一幅太陽與月亮同時存在的星空，映入眼簾

品名 : 大干貝左海膽蟹膏堡

價格 : 300元

安妮王推薦 : 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 的生食刺身類跟壽司類異曲同工之妙，安妮王也是偏好精緻類的餐點，像這道大干貝左海膽蟹膏堡，將小巧的干貝化為漢堡皮，蟹膏則是漢堡的餡，而漢堡皮的上頭，則是用海膽、鮭魚卵與金箔，除了食材高極奢華外，則細膩的工法製作而成的餐點，本身就是一道藝術品，可以說是安妮王印象最深刻的日式料理

品名 : 蔥鹽牛舌(二品)

價格 : 160元

安妮王推薦 : 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 的蔥鹽牛舌，柔嫩的牛舌+爽口的配料，料理不錯，只是讓人意猶未盡

品名 : 唐揚炸雞

價格 : 220元

安妮王推薦 : 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 的炸物，美味炸現的下酒菜，飯後小食，卡滋卡滋的酥脆炸雞，結束寶貴的一餐

[ 總結-歐買尬日式海鮮串燒 ]

景點 : 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店

地址 : 106台北市大安區市民大道四段126號

網址 : https://www.omgsf.com.tw/

營業時間 : 禮拜日-禮拜四_18:00-23:30、禮拜五、禮拜六_17:30-01:00

交通方式 : 台北捷運忠孝復興站步行約8-10分鐘

安妮王推薦 : 以上是安妮王朝聖歐買尬日式海鮮串燒 市民二店的用餐經過，基本上食材很新鮮，而且用餐環境打造日式風格，加上多樣化的餐點以及酒類，滿足許多饕客的需求；比較適合一夥人聚餐，一杯調酒、些許好吃的日式料理，一口酒、一口肉，暢談聊天，度過快樂的夜晚。

而在疫情中，也推出許多精緻的防疫餐盒，富有濃濃的日本城市特色，於午餐 am11:00 - pm2:00、晚餐 pm5:00 - pm 9:30推出，其餐點名稱，就像去日本遊歷一番，例如，銀座薑汁豚燒肉便當、京都照燒雞腿便當、大阪唐揚炸雞便當、札幌綜合壽司便當等，讓人不禁藉由便當，喚起去日本旅遊的回憶

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