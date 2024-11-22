[ 九份 + 貓村 + 十分 + 平溪 _ 機車一日遊 ]

在台北近郊好玩的景點，九份、貓村、十分以及平溪，想必是許多人假日遊玩時，第一個想到的景點，此篇以機車一日遊的形式，遊玩以下平溪線四個景點~~

菁桐車站+菁桐老街 石底大斜坑 平溪老街 十分老街 十分瀑布 猴硐貓村 九份老街 黃金瀑布 歸程

下圖為平溪線景點路線，內有 Google 地圖連結可以點閱

1. 菁 桐 車 站 + 菁 桐 老 街

菁桐車站是平溪線的終點，會選擇這裡當第一站，主要是因為在早上九點多時，這裡比較多店家已開始營業，且附近有一處自然景觀 石底大斜坑可以欣賞

1.2 石 底 大 斜 坑

在菁桐老街附近，沿路可以欣賞一些自然的景觀，需要爬一些山路，感覺很像來到廢墟的感覺

1.3 平 溪 老 街

平溪是離臺北市區不遠的世外桃源，能實踐「慢活、慢慢走」的生活情調。

有著古樸的風味，山坡以及鐵道兩旁古厝房舍林立，大都多是傳統柑仔店、五金行、 小吃店等。

除了可以放天燈外，也有較多好吃的東西可以選擇

2. 十 分 瀑 布

十分瀑布有尼加拉瀑布之別稱，當時有很多韓國的觀光客前來朝聖，其瀑布磅礡，很值得一去

在拍攝時，要注意飄散的水氣，不然會讓相機/手機濕濕的

2.2 十 分 老 街

十分老街為一長條以鐵道為主要特色的街道，也可以放天燈

3. 猴 硐 貓 村

騎著機車來到貓村，雖然看得到很多貓咪，是貓奴的天堂

但感覺這裡的貓過得沒有很快樂

在休息持，會被遊客打擾，感覺還蠻不舒服的

4. 九 份 老 街

來到九份老街，看到的是絡繹不絕的觀光人潮，超級多人

不過，跟神隱少女場景相似的街道，充滿復古懷舊的風情，被許多階梯圍繞，獨具特色

4.2 黃 金 瀑 布

在九份不遠處，有一座黃金瀑布， 由於金瓜石一帶有礦脈，地下水和雨水和礦物經過化學反應後水色帶有氧化後的金屬礦石顏色，使得黃金瀑布的水色略帶黃色，加上裸露的石塊也是黃色，因而得名

平溪線一日機車行即將進入尾聲，主要遊玩九份、猴硐貓村、十分以及平溪四處景點，安妮王的旅行建議如下

1. 早上可以先安排自然景觀為主，例如，菁桐車站附近的石底大斜坑、十分瀑布等景點，以便安排接下來的行程

2. 之後，大約11:00過後，老街上的店家幾乎都開始營業，因此，可以開始安排老街美食行；基本上，九份芋圓、平溪老街故事香腸、雞排、十分老街等，皆是很不錯的午餐/晚餐選擇

3. 傍晚旅程即將結束時，安妮王推薦以九份為最後一處景點，可以沿著海岸騎車時，欣賞日落的天空，結束這一趟美好的平溪線一日遊