離開台灣三個月，回來之後覺得沒有變化太多，但想念的食物清單卻還在增加中！

滷肉飯蚵仔煎四神湯都是清單上的食物，牛肉麵也絕對沒有忘記～

帶著周先生到三重大智街和自強路交叉口的這間明亮店面，

本來是要來吃牛肉麵的，沒想到玩了一場遊戲，又吃了一大頓甜點，

有吃有拿又享受，順興集團 牛肉麵專賣店根本可以成為台灣人的愛店以外，也可以是外國人來台可以前往的餐廳！

店門口就可以看見，鹽滷豆花、奶油嫩仙草、冰淇淋還有古早味紅茶都是無限量供應！

本來以為現在一堆的牛肉麵搭配豆漿喝到飽已經很厲害～順興集團 牛肉麵專賣店根本顛覆牛肉麵店應該要有的樣子～

人生苦短，再來一碗！

在順興集團 牛肉麵專賣店吃麵，真的可以有機會再來一碗！

如何獲得這樣的機會，請跟著蛋塔的文字看下去～

店面明亮的很舒服，

營業的時間整整12小時，到晚上11點都還可以吃到牛肉麵，超狂～

到處都可以看到豆花仙草無限量供應，讓人好期待阿～～～～～～～～～～～～～～～～～

前往的時間是平日下午，

店裡些許的用餐人潮，還有人熟門熟路進來，順興集團 牛肉麵專賣店應該也累積了不少熟客！

店裡的畫超可愛，童趣十足～

但更吸引我注意的是這些用料的堅持～

牛骨湯加上清燉牛，才能吃到最美味的牛肉麵啊！

順興集團 牛肉麵專賣店更使用了精選黃金小麥粉，

讓人吃的安心～

店裡也有不少台式小菜，

滷味櫃讓我很喜歡，乾淨的讓人滿意！

自助區的地方也是很乾淨，

用餐好感度大大增加阿～～～

除了基本吃牛肉麵必加的酸菜無限供應以外，還有牛油讓人無限拿取以外，還有整顆新鮮蒜頭

吃辣的人也不能錯過順興集團 牛肉麵專賣店的那辣油唷！

其他醬料的部分還有蒜蓉醬油膏、白醋以及黑醋！

自助區有無限暢飲的古早味紅茶，還有當天另外供應的奶茶，

另外還有剉冰！可以搭配百香果醬或是莓果醬，有夠古早味的讓人喜歡～

各式牛肉麵以外，也有不吃牛的人可以點的種類，

可以搭配拉麵或刀削麵，或是加價為泡麵，

另外更有套餐加購選項，

只要在順興集團 牛肉麵專賣店用餐達低消$150，自助吧台區就是無限量供應！

廚房也是明亮的設計，非常的乾淨，讓人可以吃得安心～

紅燒牛肉麵(牛肉、牛肚、牛筋) $210

牛肉香氣一放上桌就可以聞到，

牛肉塊一夾起來讓人好滿意啊！！！超厚實搭配超美的紋路，有夠美味！

牛筋軟爛，入口即化，好吃到讓我的照片根本沒對焦還沒發現，

我跟周先生兩個人還搶著吃，

牛肚更是我拍完照就沒看到了，

周先生滿意到不行，帶點脆口以及牛滷香氣，下次我要自己獨享啦～～～

麵條的部分我們搭配了刀削麵，

如同順興集團 牛肉麵專賣店牆上所說，使用的是黃金小麥粉，口感Ｑ彈又不失麵香氣，深得周先生的心～～

湯頭真的是陣陣牛骨香氣，不會過度油膩，

明明就是紅燒湯頭，但卻一點也不膩口，這真的好厲害～

再看一點牛肉塊，帶點筋，口感真的超級好～

咀嚼的時候淡淡牛香味蔓延在嘴裡，這香味只有台灣吃的到啊！

也別錯過那無限量供應的牛油，

蛋塔喜歡加一點到紅燒的湯頭，讓湯頭更香更厚重的牛味，大家也可以試試看！

滷味拼盤

甜不辣 $10

米血糕 $20

杏鮑菇 $25

黑輪 $15

順興集團 牛肉麵專賣店的滷味很南部！

帶點漢方香味的滷味完全不死鹹，蛋塔推薦還可以在淋上蒜蓉醬油，搭配著一起吃都好好吃～

周先生推薦杏鮑菇，吃起來有夠JUICY

我個人則是愛米血糕，越嚼越香！

清燉牛肉麵 $210

過去很少吃清燉牛肉麵，直到某個長輩跟我說，要知道一間店的牛肉麵好不好、夠不夠水準，一定要吃清燉牛肉麵！

順興集團 牛肉麵專賣店的清燉湯頭沒有讓我失望！！！！

清燉牛肉麵的牛肉是牛腩，很柔軟我好喜歡！！！真的是可以一口接一口的吃～

清燉的麵條我們搭配了拉麵，

本來就很愛拉麵Ｑ彈口感的我，這樣的組合搭配真的是滿意到不行！

麵條吃入口中，感覺湯汁都緊緊的巴附在麵條上了～～～

不會過鹹的湯頭，就是淡淡的牛肉香氣搭配麵香氣，喝起來好暖胃好舒服～

吃到一半才發現順興集團 牛肉麵專賣店的麵碗很浮誇很可愛，

好想問問有沒有販售啊！根本想買一個回家收藏～～～

這時才發現一旁寫的＂碗底有驚喜＂

搭配牆上的碗底有驚喜的不同獎項，

根本引誘人把湯喝的一乾二淨！

周先生很認真很完整的真的把湯喝光光！

我很少看他吃麵喝湯乾淨成這樣，碗底有驚喜讓他動力十足阿～～～

很幸運還獲得C賞～飲料一罐！

本來以為我可以更幸運（笑）

沒想到我就是獲得一個發字，說成白話文就是銘謝惠顧再接再厲啦！

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

吃飽喝足先不要離開，

還記得我說順興集團 牛肉麵專賣店提供無限量的冰淇淋、鹽滷豆花和鮮奶仙草凍嗎！

點餐後結帳完，店員會給同人數的碗，那碗就是讓客人裝甜點的唷！

鹽滷豆花有夠傳統樣，還有糖水可以自己調整糖度，

再搭配不同的餡料

周先生超愛椰果，帶他到順興集團 牛肉麵專賣店吃麵吃甜點，可以省下很多椰果手搖飲的費用

我搭配了鹽滷豆花，什麼料都來一點，

周先生的仙草凍也很繽紛樣！

仙草凍一定要加奶油球阿～～～～吃起來才會滑嫩又充滿香氣！

第一次吃的周先生驚艷十足，直說我怎麼沒有帶他吃過這樣好吃的東西？？？

本來以為仙草凍已經很厲害，沒想到順興集團 牛肉麵專賣店的鹽滷豆花打趴更多豆花店，

滑嫩的豆花，搭配各種甜料，蛋塔大推鷹嘴豆、花豆，還有薏仁，搭配起來真的是人間美味，

明明吃完牛肉麵已經飽到不行，鹽滷豆花又讓我吃了兩碗，滿意到頂點！

【店家資訊】：順興集團 牛肉麵專賣店

地址：新北市三重區大智街128號

營業時間：11:00–23:00

電話：0966 367 690

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61558336564272

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