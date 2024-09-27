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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 嘉義中埔【春町日本料理】：八掌溪畔，大宴小酌皆宜的日料餐廳

嘉義中埔【春町日本料理】：八掌溪畔，大宴小酌皆宜的日料餐廳

2024-09-27 21:57:00 雲大少爺 人氣：117
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窩客好文

雲大少爺

發表篇數：146篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義縣 > 中埔鄉

造訪商家：

春町日本料理
phone05-2306158
place嘉義縣中埔鄉忠義路345號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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春町日本料理嘉義總店

      嘉義學習之旅的午餐，我們來到嘉義縣中埔鄉八掌溪忠義橋畔的【春町日本料理】。雖然餐廳的地址位於嘉義縣，但過個橋，就是嘉義市了。

      ↓公路旁鳥居般的日式大招牌，獨棟的餐廳外觀也頗和風。

春町日本料理嘉義總店

      ↓外面開放式庭院。

春町日本料理嘉義總店

      ↓隔著八掌溪，對岸是嘉義市彌陀禪寺，傳說中嘉義八景之一的「彌陀晨鐘」所在。

嘉義市彌陀禪寺

       而附近最有名的是黃花風鈴木花海，每逢3月，吸引大批遊客前來賞花。

嘉義市彌陀禪寺

      ↓餐廳內部空間非常寬敞，接待散客或團體都綽綽有餘，我們則直接進入宴會包廂。

春町日本料理

      ↓來了，大老闆們紛紛拿出自家的產品進行交流。這個我有在服用，相當有感，可惜實在太貴了，一小瓶60ml約莫80元，只捨得幾天喝個一瓶，天天喝，太傷荷包了。

野櫻莓青春露

      ↓上菜，第一道，《小鮑和風沙拉》。

春町日本料理:小鮑和風沙拉

      ↓生菜鮮蔬相當豐富。我覺得最好吃的竟是番茄，搭配和風沙拉油醋，酸上加酸，超開胃。

春町日本料理:小鮑和風沙拉

      ↓紫色的龍鬚菜？還是該稱為鹿角菜？

春町日本料理:小鮑和風沙拉

      ↓必須有生魚片，《鮮魚刺身拼珍味》。黃色的尼信，不算鮮魚吧？

春町日本料理:鮮魚刺身拼珍味

      ↓核桃也可以夥同小魚干入菜？滋味妙不可言。在所謂「堅果」族群裡，價格最貴的是夏威夷果，其次核桃，兩者皆富含Omega3，多吃有益健康。

春町日本料理:鮮魚刺身拼珍味

春町日本料理:鮮魚刺身拼珍味

      ↓小鮑魚，應該是九孔吧？肉質太有彈性了。

春町日本料理:小鮑和風沙拉

      ↓有海鮮味的生菜超爽脆。

春町日本料理:小鮑和風沙拉

      ↓魚翅羹。

春町日本料理:魚翅羹

      ↓《鮮蝦揚奶油香酥》，所謂的香酥，或許是加了蛋酥。

春町日本料理:鮮蝦揚奶油香酥

      ↓蝦肉Q彈鮮甜！已經好多好多年了，我只要一吃蝦就過敏，2月份有一次在基隆，我準備了過敏藥然後嗑光一盤蝦子，奇蹟發生了，藥備而不用，從此吃蝦，再也不會過敏了！

春町日本料理:鮮蝦揚奶油香酥

      ↓這道像是宜蘭名菜西魯肉，但是數量最多的是香菇。

春町日本料理:西魯肉

      ↓壽司拼米糕》。

春町日本料理:壽司拼米糕

       ↓沒看菜名之前，非常好奇包得像竹葉和菓子的，是什麼餡？

春町日本料理:壽司拼米糕

      ↓原來是麻油味的米糕，中間好大一片薑，有坐月子的感覺。

春町日本料理:壽司拼米糕

      ↓花壽司外表一般，不料蝦卵好鮮好鮮、好大海啊！壽司米酸度也夠，整個就非常日本，好久沒吃到那麼棒的壽司了。

春町日本料理:壽司拼米糕

      ↓一桌十人，只有六位幸運兒能吃到稻禾。

春町日本料理:稻禾壽司

      ↓大石斑蔥油》。

春町日本料理:大石斑蔥油

      ↓法式羊小排》，烤得油油亮亮。

春町日本料理:法式羊小排

      ↓沒有羊羶氣，看起來乾乾的，實則油脂相當豐富。

春町日本料理:法式羊小排

      ↓超豐盛，《魚頭海鮮鍋》，連著小瓦斯爐一道上桌，逐漸沸騰，氛圍拉滿。

春町日本料理:魚頭海鮮鍋

春町日本料理:魚頭海鮮鍋

       ↓湯頭確實相當鮮甜，盛暑天，喝了隨即滿頭大汗。

春町日本料理:魚頭海鮮鍋

      ↓紅豆麻糬。

春町日本料理:紅豆麻糬

      ↓芭樂超脆，清甜爽口。

春町日本料理:芭樂

      還真沒有試過日本料理的團體菜式，算開個東洋葷，實際上仍偏台菜。這一桌10人份合菜價值大約6500，主辦人有心了！

 

春町日本料理嘉義總店

地址：嘉義縣中埔鄉忠義路345

電話： 05-2306158

 

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