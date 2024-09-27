嘉義學習之旅的午餐，我們來到嘉義縣中埔鄉八掌溪忠義橋畔的【春町日本料理】。雖然餐廳的地址位於嘉義縣，但過個橋，就是嘉義市了。

↓公路旁鳥居般的日式大招牌，獨棟的餐廳外觀也頗和風。

↓外面開放式庭院。

↓隔著八掌溪，對岸是嘉義市彌陀禪寺，傳說中嘉義八景之一的「彌陀晨鐘」所在。

而附近最有名的是黃花風鈴木花海，每逢3月，吸引大批遊客前來賞花。

↓餐廳內部空間非常寬敞，接待散客或團體都綽綽有餘，我們則直接進入宴會包廂。

↓來了，大老闆們紛紛拿出自家的產品進行交流。這個我有在服用，相當有感，可惜實在太貴了，一小瓶60ml約莫80元，只捨得幾天喝個一瓶，天天喝，太傷荷包了。

↓上菜，第一道，《小鮑和風沙拉》。

↓生菜鮮蔬相當豐富。我覺得最好吃的竟是番茄，搭配和風沙拉油醋，酸上加酸，超開胃。

↓紫色的龍鬚菜？還是該稱為鹿角菜？

↓必須有生魚片，《鮮魚刺身拼珍味》。黃色的尼信，不算鮮魚吧？

↓核桃也可以夥同小魚干入菜？滋味妙不可言。在所謂「堅果」族群裡，價格最貴的是夏威夷果，其次核桃，兩者皆富含Omega3，多吃有益健康。

↓小鮑魚，應該是九孔吧？肉質太有彈性了。

↓有海鮮味的生菜超爽脆。

↓魚翅羹。

↓《鮮蝦揚奶油香酥》，所謂的香酥，或許是加了蛋酥。

↓蝦肉Q彈鮮甜！已經好多好多年了，我只要一吃蝦就過敏，2月份有一次在基隆，我準備了過敏藥然後嗑光一盤蝦子，奇蹟發生了，藥備而不用，從此吃蝦，再也不會過敏了！

↓這道像是宜蘭名菜西魯肉，但是數量最多的是香菇。

↓《壽司拼米糕》。

↓沒看菜名之前，非常好奇包得像竹葉和菓子的，是什麼餡？

↓原來是麻油味的米糕，中間好大一片薑，有坐月子的感覺。

↓花壽司外表一般，不料蝦卵好鮮好鮮、好大海啊！壽司米酸度也夠，整個就非常日本，好久沒吃到那麼棒的壽司了。

↓一桌十人，只有六位幸運兒能吃到稻禾。

↓《大石斑蔥油》。

↓《法式羊小排》，烤得油油亮亮。

↓沒有羊羶氣，看起來乾乾的，實則油脂相當豐富。

↓超豐盛，《魚頭海鮮鍋》，連著小瓦斯爐一道上桌，逐漸沸騰，氛圍拉滿。

↓湯頭確實相當鮮甜，盛暑天，喝了隨即滿頭大汗。

↓紅豆麻糬。

↓芭樂超脆，清甜爽口。

還真沒有試過日本料理的團體菜式，算開個東洋葷，實際上仍偏台菜。這一桌10人份合菜價值大約6500，主辦人有心了！

【春町日本料理嘉義總店】

地址：嘉義縣中埔鄉忠義路345號

電話： 05-2306158

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