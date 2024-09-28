這次公主使用Klook遊玩台中國家歌劇院、彩虹眷村、梧棲出張所、高美濕地，因為思考很久，高美濕地對於公主來說會比較難使用大眾運輸工具前往，而且也一直很想去彩虹眷村打個卡，所以這次就直接使用Klook，彩虹眷村以及高美濕地都能一次過去玩，還會短暫停留梧棲出張所，而且價錢也不算貴，馬幣133.45一人，大約是台幣1000，可以省下很多時間花在等候大眾交通工具上。其實有時候在Klook預先購買旅遊景點的行程或門票也是很不錯的選擇，就看自己個人的選擇跟你想去的地方以及在那個景點所要預留的時間



行程是可以選擇上下車地點，公主選擇上車地點是台中國家歌劇院，回程下車在宮原眼科，方便公主步行回去住宿的地方。這個行程的集合時間是下午1330，1900回返至下車地點，可是回程時遇上上下班尖峰時段，所以接近晚上8點才抵達宮原眼科

公主住宿在台中火車站附近，所以午餐在新時代購物中心解決之後，就在購物中心的對面馬路的公車站搭公車323號至新光/遠百站下車，往惠來路二段步行5分鐘抵達台中國家戲劇院集合地點

預訂行程完成後，就收到電郵確認或可以直接在Klook「行程」頁面看到自己預訂/購買的行程。行程頁面上也會特別有註明了整個行程會停留的景點以及停留的時間，回程的時間等等資訊：台中國家歌劇院、彩虹眷村、梧棲出張所、高美濕地、逢甲夜市、最後在1900抵達下車點宮原眼科

下公車後，往惠來路二段方向前進就會看到台中國家歌劇院了

Klook的觀光巴士

台中國家歌劇院資料

地址：407025 臺中市西屯區惠來路二段 101 號

電話號碼：+886 4 2251 1777

開館時間：

週日、週二至週四早上1130 - 晚上2100

週五至週六及國定假日早上1130 - 晚上2200

公休日：週一

CP值：5🌟

公主之前已經有寫過一篇關於台中國家歌劇院的文章，請點擊下面這個連結關於更多台中歌劇院的介紹：

https://pixnet.page.link/8fnb

或

https://www.walkerland.com.tw/article/view/396562

之前來過台中國家歌劇院的時候是在晚上，所拍攝的也是晚上的夜景，而這一次是在白天過來台中國家歌劇院，拍下的外觀又是另一種不同的風景，其實夜景跟白天的歌劇院都有她自己的特色跟美麗

歌劇院的室內環境

公主在這篇文章中要補充一些在之前文章沒有寫到的，但是關於台中歌劇院的資料：

紅藍大中歌劇院

大劇院Grand Theater是以溫暖紅色為基底，位於場館二樓，總計是2007席

中劇院Playhouse卻以海藍色為基底，位於場館二樓，總計794席

以及二樓劇院外的牆上彩繪也值得關注打個卡

櫃檯上的時鐘設計：當下光影鐘

歌劇院內的光影鐘非常有它的特色，這個設計的文字是以金屬材質雷射切割製成圓形文字鏤空裝置，中間以燈光投影讓文字線條投影在曲牆上，就會變成一種有如時鐘的視覺，設定圓形裝置一分鐘就會旋轉一圈。金屬加上書法文字，在燈光投影下，映照在牆上，自然的產生千變萬化視覺效果以及效果

地板上的冷氣出氣洞（輻射冷卻地板 Cold Fusion Flooring）

歌劇院一樓的地板下鋪有冰水管線，可以大幅降低空間溫度，還能透過地板的出風口送出冷空氣，使冷氣維持在地面以上 2 公尺處，在劇院一樓都會是舒適的溫度

彩虹眷村資料

地址：台中市南屯區春安路56巷25號

電話號碼：無

開放時間：週二至週日早上9點至下午5點

公休日：週一

CP值：4.5🌟

彩虹眷村，又稱彩虹村、彩虹藝術公園，位於臺中市南屯區春安路56巷，是來台中遊玩的其中一個很值得必到景點，因榮民住戶黃永阜在待拆除的老屋上作畫，而有「彩虹爺爺」之稱，來到眷村內，遊客可以免費彩繪自創祈福卡

黃永阜原本要住養老院安養，後於1979年買了彩虹村春安路56巷25號的房子，因平時很多空餘時間，就興起了在房子的牆上繪畫。之後也引發了搶救彩虹村的活動，以申請台中市政府保留這些眷村的彩繪。最終在2010年9月，終於獲准保留，保留的區域包括了眷村旁原有的公園、幾棵老樹和黃老爺爺繪製創作約六幢棟建物的區塊

以前每到下午時分，來訪的遊客都會有機會看到黃老爺爺在村裏走動，在2024年1月23日，已101歲高齡的爺爺離開了，往後來眷村再沒有機會遇上爺爺，只可以在這裡打卡拍照留念

梧棲出張所資料

地址：435台中市梧棲區梧棲路142號

電話號碼：+886 4 2656 5658

營業時間：週一到週日早上1000至下午6點

公休日：無休

CP值：4🌟



梧棲出張所位於梧棲區緊鄰梧棲老街、文化路商圈的「市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群」，2021年3月28日以「梧棲文化出張所」為名，正式對外營運，梧棲文化出張所也是全台灣第一間合法的古蹟民宿，有興趣的朋友們，可以預訂來體驗一下日式時代的民宿住宿。這間走過了差不多90年歲月的古蹟，見證日治時期至國民政府時期，警政官署制度及警政廳舍之完整配套，以及梧棲港街的興衰發展。

梧棲文化出張所位於梧棲老街的中心，緊鄰文化路商圈以及百年老廟朝元宮，對街是真武宮，是一個很不錯的散步景點推薦

文化園區裡面有：派出所廳舍併宿舍、雙併磚造宿舍、單戶木造宿舍、單戶磚造宿舍、以及防空洞。此多建築物興建於1931年，但是只有派出所廳舍併宿舍(A棟)曾經歷日治時期於1935年的墩仔腳大地震，其餘建築都是在大地震之後才建造的

梧棲出張所外觀走道，也有標示這裡的市定古蹟歷史以及文化由來

梧棲出張所的建築物範圍內的環境

建築構造介紹圖

有些牆上會有告示一些資料，比如犬走及水溝、基礎的用途

從梧棲出張所出來，過了馬路，走去真武宮的途中，週邊牆上都有些彩繪圖案，應該是描述梧棲的歷史文化故事

真武宮外觀

朝元宮外觀





高美濕地遊客中心資料

地址：台中市清水區美堤街8號

電話號碼：+886 4 2611 1566

開放時間：週一至週日早上9點至下午6點

公休日：無休

CP值：5🌟

這次Klook的行程重點就是高美濕地了

來高美濕地必需要注意的事項：

1。來前先前往高美濕地官網查詢木棧道潮汐時間，木棧道是否有開放，如果來了沒開放的話，就白白浪費了時間

高美濕地官網：

https://gaomei.com.tw

2。不可以走下濕地，掉了東西也不可以自行下去取回，如果很貴重物品就必須請服務人員協助，如果不關重要的，那你只好當垃圾讓清潔工人拿走吧！！

3。只有走至木棧道盡頭，才可以進入濕地

4。木棧道一路步行時，記得要留意濕地裡特別的招潮蟹以及彈塗魚。公的招潮蟹，蟹腳是大的

高美濕地（高美野生動物保護區）位於清水大甲溪出海口南側，面積約有701.3公頃，擁有豐富的天然資源，由於泥質及沙質灘地兼具，加上與河口沼澤地帶鑲嵌在一起，地形多變，生態種類亦相當複雜，主要種類為鳥類、魚類、蟹類及其他無脊椎類等生物；每年秋冬之際，會有大批的候鳥前來，讓高美濕地成為人們賞鳥的一個據點。這裡也有自行車道，人們可以沿著清水大排、海堤至高美溼地，南起濱海橋、北至高美海堤防汛道路，全長3.3公里，騎自行車的同時，也可以一邊觀賞高美濕地的美景、也可以賞鳥、看夕陽

遠拍下的一整排的風力發電風能

入口處有一個巨型彈塗魚造型可以打個卡

走在木棧道上，一路上都可以在木棧道兩旁看到招潮蟹跟彈塗魚

美麗的夕陽就在高美濕地，公主打卡記錄又多一個景點了

公主後記：

這次Klook的導遊講解是以中英文雙語，每一個景點的歷史由來跟需要注意或景點的特點必看的東西都做到很詳細的解說，司機開車也很穩當。

每一個景點停留的時間也很足夠，尤其是高美濕地停留了差不多一個半至兩小時，停留至夕陽餘暉西下後才會是集合時間離開，絕對有很充裕的時間在濕地上慢走打卡拍照。

公主不是一個很愛逛夜市的人，所以沒在逢甲夜市下車，就無法做任何關於逢甲夜市的評語，可是在大巴上路過逢甲夜市讓其他同團的團員下車時，看到夜市的人熱鬧。對於喜愛逛夜市的朋友們來說，公主會推薦大家前往走走吃吃買買東西。

公主要在這註明一下，公主並沒有業配或幫Klook打廣告，因爲這是對公主遊玩高美濕地比較方便的旅遊方式，而且間中也有順遊彩虹眷村、國家歌劇院以及梧棲，都是公主要去的景點，省時間又輕鬆方便的旅遊方式





謝謝閱讀。分享。推薦度：4.5🌟