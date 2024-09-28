這是美西之旅的第一天，經過十多個小時的飛行抵達洛杉磯機場，出海關，與遊覽車會合，隨即無縫接地直往美墨邊界聖地牙哥駛去。導遊說，如此安排是要讓我們享受南加州的陽光，曬曬太陽，對調整時差大有助益。

車程兩個多小時，其實大部分時間我都處於睡翻狀態。

第一個行程，聖地牙哥北部的拉荷亞海灘(La Jolla cove)。一下車，大片大片的翠綠草皮，天氣完美到無以復加——艷陽高照，空氣清新冷冽，這就是傳說中四季如春的南加州氣候？太舒服太舒服了！導遊沒騙人，長途跋涉的疲憊，剎那間一掃而空。

↓打卡小亭，兩側有階梯可通往海岸邊。這裡的海鷗看似沒有非常多，但屋頂上也停著兩隻。

↓天不怕地不怕的掠奪者嘴臉XD

↓拍照用的郵箱，飽受海鷗炸彈侵襲，彈痕累累。

美哉！沙灘與岩石混合的海岸，壯麗的懸崖與山景，海水清澈，點點波光於海灣中宛如珠寶般閃耀，”La Jolla”，就是西班牙語「珠寶」的意思，以此命名，便可見此處有多令1700年代初來乍到的西班牙航海家心醉了。

浪濤洶湧，晴空下色澤魅惑，聖地牙哥最值得來的賞海景點，沒有之一。

↓浪看著大，卻是安全水域，就是水溫稍低了點。那邊，有一個浮潛客。

↓除了潛水，獨木舟也是此地最興盛的水上活動之一。山崖上，分布了許多高級餐廳﹑飯店以及豪華度假別墅。

終年均溫22°C，得天獨厚的怡人氣候，連綿壯麗的海岸線，使得拉荷亞一度成為全美房價最高的地方。如今全美國最昂貴的社區位於加州Atherton，而前十名，加州有六個地方上榜，許多售價超過1億美元的超豪華住宅，都在加州。

↓許多遊客聚集在那邊做什麼？

↓OMG！好多海獅！從來都只在動物頻道看過海獅海豹肥滋滋地疊在一起的畫面，今日終於親眼見識到了。一隻隻腦滿腸肥的，營養好得不得了。

但其實眼睛還沒看到，遠遠就嗅到野生動物了——惡臭啊！海獅群，好臭好臭！如果說拉荷亞海灘百面都好，唯二的缺點，絕對就是海獅和海鷗製造的恐怖氣味了。

至於怎麼分辨海獅和海豹呢？岸邊有立牌解說。最簡單的，海獅有小小的小旗子般的耳朵，海豹則只有兩個耳孔；而海豹通常比較安靜，會鬼吼鬼叫的，是海獅。可不是？別看現場肥獅們躺得那麼愜意，他們時不時昂起頭來對著遊客恐嚇吼叫。真惹毛他們，會撐起蹼狀的腿，敏捷地追咬人喔！海豹則主要靠腹部滑行。

↓小海獅好可愛，老起來等。

↓遠遠的崖岸邊，也有海獅群。

↓自然生態實在豐富，那一側，則被大群鵜鶘佔領了。

↓不知名的小鳥，上演出浴秀。

↓它真的洗到忘我耶，沒完沒了。

↓驚起沖天巨浪！

↓海邊的野花，竟然自開得這樣美麗。

↓超羨慕歐美人士自然亮麗的髮色。

壯觀的海岸線，清澈水域和豐富的海洋生態，值得長時間流連，尤其是傳說中壯麗的夕陽景致。然後在拉荷亞大道(La Jolla Boulevard)的高級餐廳用個餐，接著到吉拉德大道(Girard Avenue) 的商店街血拼。啊，美夢不要醒來啊！好吧，後來我們到附近的中式Buffet用餐，逛了連鎖超市，也算稍稍碰觸到聖地牙哥的美國富人夢了。

不敢相信，同樣是太平洋，我現在卻身處地球的另外一端凝視著，光想像這地理上的意義，就覺得浪漫極了。

↓再見了，拉荷亞海灘，最美麗的海岸線，閃亮的加州陽光，即使沒有機會再回來，也將永遠留存於記憶中。

2019年美西之旅遊記，最終回到最初，就用第一天的第一個行程，圈下句點。回台灣後，隨即新冠疫情爆發，被迫空白了幾年。疫情後，航空旅遊業迅速復甦，報復性的大漲價，令人卻步，驛動的心，何止蠢蠢欲動？接下來要去哪國玩？如果還是加州，會不會被罵「瘋了」？且讓我想想，想想。

☆美西之旅，全文完☆

.