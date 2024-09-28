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🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美學生技園區｜寵物友善景點，嘉義景點

2024-09-28 22:48:00 賓士超跑旅行日記 人氣：15,527
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窩客好文

賓士超跑旅行日記

發表篇數：10篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：嘉義縣 > 大林鎮

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

全台第一座皇宮式保養品生技觀光莊園 
GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美學生技園區
以希臘神話浮雕為建築主視覺

第一期展區真的太好拍了
有貓兩寶在的地方 不小心又秒殺了手機記憶體🤭

香氛記憶庭園

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

日月鏡池

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維納斯許願池

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羅馬浴池

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拾影長廊

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🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

蓋婭劇場

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百花時光廊道

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🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

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🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美
中餐來到克洛絲的花園用餐 @chloris.garden__
餐廳不只好看也好吃
有整片落地玻璃享受陽光灑進的景觀


廚師群也是進駐了米其林星級團隊
盡情享受著自然放鬆清新氛圍的午餐時光
- TODAY MENU -

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

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•檸檬鮮流花枝與鮭魚卵

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美
花枝Q彈口感加上鮭魚卵的鮮美風味
連萌貓比比在一旁流口水呢

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•蒜香辣炒海鮮義大利麵

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美
辛辣的香氣 喜歡辣的我品嚐得津津有味
豐富的口感 太美味了

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•舒肥鮭魚佐檸檬鮭魚卵汁

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美
鮭魚肉質鮮嫩入口 結合檸檬與特製白醬
自然甜味加上奶香濃郁 增添豐富的層次感

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鮮果瑞可達起司開面式三明治

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美
清新的檸檬香氣與起司奶香 水果吃起來很新鮮
每一口都品嚐到鮮花的香氣與鮮果的酸甜風味

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這次新展區內有許多互動體驗的藝術打卡牆
尤其歲月之城 在這裡可以體驗到各個時代對美的不同定義
穿越時間限制 療癒又好拍

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

時光車站

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

時光月台

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純粹密林

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美

日光寶盒體驗了帆布袋拓印DIY課程

🏰〔景點×嘉義〕GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美
莊園寶寶幸運物真的太可愛了
課程容易上手，小朋友也可以玩得很開心
最後來到逆光花廊 也是本次新展區最熱門的打卡點
多面鏡就像萬花筒般 搭上鮮黃色的永生花 怎麼拍都好看
老大看到好多的自己還瞬間呆住😹

 

離開前不訪來走走 看看在地攤商們的美好作品
快來看看我們的影片吧❤️


檢視較大的地圖

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：周一到周日8：30~17：30(17：00為最後購票入園時間)

優惠票價：$100(即日起到2024/12/31)

12歲以下孩童免費入園

寵物門票：$50/隻

 

文章標籤
蓋婭莊園 康倪時代美學生技園區 嘉義 嘉義景點 台灣 台灣景點 觀光工廠 打卡景點 chiayi taiwan travel 旅行
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