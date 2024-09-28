全台第一座皇宮式保養品生技觀光莊園

GAIA MANOR 蓋婭莊園x 康倪時代美學生技園區

以希臘神話浮雕為建築主視覺

第一期展區真的太好拍了

有貓兩寶在的地方 不小心又秒殺了手機記憶體🤭

香氛記憶庭園

日月鏡池

維納斯許願池

羅馬浴池

拾影長廊

蓋婭劇場

百花時光廊道

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中餐來到克洛絲的花園用餐 @chloris.garden__

餐廳不只好看也好吃

有整片落地玻璃享受陽光灑進的景觀



廚師群也是進駐了米其林星級團隊

盡情享受著自然放鬆清新氛圍的午餐時光

- TODAY MENU -

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•檸檬鮮流花枝與鮭魚卵



花枝Q彈口感加上鮭魚卵的鮮美風味

連萌貓比比在一旁流口水呢

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•蒜香辣炒海鮮義大利麵



辛辣的香氣 喜歡辣的我品嚐得津津有味

豐富的口感 太美味了

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•舒肥鮭魚佐檸檬鮭魚卵汁



鮭魚肉質鮮嫩入口 結合檸檬與特製白醬

自然甜味加上奶香濃郁 增添豐富的層次感

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•鮮果瑞可達起司開面式三明治



清新的檸檬香氣與起司奶香 水果吃起來很新鮮

每一口都品嚐到鮮花的香氣與鮮果的酸甜風味

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這次新展區內有許多互動體驗的藝術打卡牆

尤其歲月之城 在這裡可以體驗到各個時代對美的不同定義

穿越時間限制 療癒又好拍

時光車站

時光月台

純粹密林

在日光寶盒體驗了帆布袋拓印DIY課程



莊園寶寶幸運物真的太可愛了

課程容易上手，小朋友也可以玩得很開心

最後來到逆光花廊 也是本次新展區最熱門的打卡點

多面鏡就像萬花筒般 搭上鮮黃色的永生花 怎麼拍都好看

老大看到好多的自己還瞬間呆住😹

離開前不訪來走走 看看在地攤商們的美好作品

快來看看我們的影片吧❤️



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地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：周一到周日8：30~17：30(17：00為最後購票入園時間)

優惠票價：$100(即日起到2024/12/31)

12歲以下孩童免費入園

寵物門票：$50/隻