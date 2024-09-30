人生要有目標，生活要有儀式感！就算只是悠閒在家的下午茶，也要幸福感加倍！

我選擇姚君子的馬卡龍甜點

姚君子甜點製造所

地址：彰化縣社頭鄉仁愛二路22號

電話：0986-286-585

時間：週一至過五 09:00-21:00

微脆的外殻，軟香的內陷，縯紛的顏色，就是幸福的味道，每一口都是甜蜜的驚喜，這個就是姚君子！

值得稱讚的是姚君子採用抽屉式禮盒保裝，減少沒必要的包裝，體現環保節能愛地球的表現，一體成型的設計，送禮也好看又大方！

姚君子秉持著對女兒的愛，想要做出女兒愛吃且能安心吃甜點，因此選用台灣在地優質水果，使用高級原物料不添加防腐劑，就為了做出真誠實在的甜點！

姚君子的馬卡龍沒有太甜膩，少一點糖、多一口滿足；沒有防腐劑、更多真實鮮；姚式馬卡龍滿足所有挑剔的味蕾，減糖配方更顯得純粹也更加健康！

把幸福跟快樂放進心裡、把健康跟新鮮放到馬卡龍裡，姚君子純手工用心做出減糖馬卡龍，下午茶幸福快樂時光就在這裡。

誰說馬卡龍一定很甜膩？姚式獨家減糖工法、純手工就為了保留各種食材最原始的美味，增厚內餡使口感更加豐富！

快樂不需加糖、健康不加防腐劑，吃著彩色的姚君子馬卡龍，心裡就洋溢縯紛的幸福！

姚君子甜點製造所

地址：彰化縣社頭鄉仁愛二路22號

電話：0986-286-585

時間：週一至過五 09:00-21:00

官網：https://joo.tw/yjz1212/

FB：https://www.facebook.com/YJZ1212/

IG：https://www.instagram.com/521cotrn

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