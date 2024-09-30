新莊 「喜歡咖哩Love Curry 」 是一家深受當地人喜愛的餐廳! 目前共有中原跟中港兩家分店的「喜歡咖哩Love Curry 」特點迥異，中原店以炸物搭配咖喱為主，而我今天揪吃的中港店則以 日式家常料理 來吸引饕客的心！有別於一般店家僅以辛口甘口區分， 「喜歡咖哩Love Curry 」堪稱咖哩醬料的百科全書! 這裡 採用天然食材精心調配的咖哩醬汁種類就多達五種~ 目的就是為了可與不同食材調性做出完美配搭,讓人感受食材醬料氣息相調的美好~







來過喜歡咖哩的我...打從心裡覺得以後 與親朋好友聚餐不一定非得拘泥於高檔餐廳的形式感才顯誠意! 選擇這樣有著輕鬆氛圍與暖心食材的場所聚餐，反而更能凸顯我們之間的情誼! 如果你還沒有來過「喜歡咖哩Love Curry」，那不妨在下班後就來試試喔!讓一口咖哩一口調酒的美好成為你今晚的HAPPY ENDING!











喜歡咖哩 Love Curry

中港店

地址: 新北市新莊區中港路269號

營業時間：

1130～1400

1700～2100

中原店

地址: 新北市新莊區中原路145-1號

營業時間

11:30–14:00

17:00–20:45



暖心咖哩是我孩提時的美好記憶!



講到咖喱飯，那是小璇孩提時代的Family day常常吃到的家庭料理！香甜的咖喱無論搭配肉品或蔬菜都十分合拍，濃郁的香氣還會給人一種「我的家庭多甜蜜」的療癒感！可能是因為孩提時代的這個印象太過深刻，所以「咖喱飯」也成為小璇結束一天忙碌後，最喜歡的料理型態之一！

新莊的「喜歡咖哩Love Curry」位於主要幹道中港路上，距離新莊體育場僅需5分鐘步行，且停車也相當方便！走進「喜歡咖哩Love Curry中港店」，迎接我們的是一聲聲溫暖的招呼。







店內以鮮黃為主調，搭配一整面的繽紛塗鴉彩繪，讓人一進門就心情大好。細看之下，發現畫面以起司、辣椒、歐姆蛋等食材所構成...店內還裝飾著許多可愛的小物，營造出一個充滿歡樂氛圍的空間。經過一整天的忙碌，來到這裡讓人彷彿能卸下所有的壓力，感受到無比的放鬆與愉悅！





















新莊「喜歡咖哩Love Curry 」中港 店內共有很適合ㄧ人用餐的吧台位與後方適合家庭用餐的四人座～每個桌面都提供了紙本菜單！入座後掃描QR Code點餐即可（大家可各自點餐或統一由一人點餐）

新莊「喜歡咖哩Love Curry 」的 料理皆為現做，需等待但無需久侯！餐點上桌後店家也特別提醒：「來本店內用咖哩飯都可以享受免費加飯加醬一次的優惠！」吼吼吼！這根本大胃王福音啊！



值得一提的是， 來喜歡咖喱用餐，店家還會提供每位顧客一杯溫熱清醇的日式雞湯，真的是十分暖心！



店 內也備有兒童座椅以及兒童餐具～店內的最後方也設有化妝室，方便大家使用！以下就是我們今天三個人的晚餐內容給你們參考，希望你們會喜歡我的推薦！



本日餐點介紹:



自製漢堡排咖哩飯



巨無霸尺寸的漢堡排以牛肉製成， 油脂非常豐富，軟硬度適中， 搭配牛肉專屬的紅酒咖喱醬汁入口軟嫩多汁飽滿香甜， 吃起來一點也不乾不膩～







除了漢堡排很有水準以外，佔據了半個餐盤，使用的是會牽絲的 瑪芝瑞拉 MOZZARELLA CHEESE 的起司厚蛋 ，入口帶有蛋奶 香氣，也讓人眼冒愛心！

『三種都要吃到 就是這麼愛咖哩』







來之前就做了功課，但豪華大圓盤上桌的時刻還是讓我跟友人都目瞪口呆！整道料理以覆蓋著旋轉蛋的上等米飯為核心，12點鐘方向以順時針排列的分別是三種醬料、各式醃製小菜、帶有三枚豬內餡的刈包、與時令蔬菜盤！







這一道很適合第一次造訪還不知道該如何選擇醬料的朋友！點上ㄧ盤大家一起分食，就可以吃到不同的咖喱口味~ 托盤中以天然食材熬製的三種咖喱醬，可說是這一道的美味秘訣，讓大家可以一次滿足！份量是 兩三個人一起吃也很ok!











牛肉VS紅酒熟成咖哩醬

食材：美國牛肋條/季節配菜/恆春新鮮洋蔥 焦化洋蔥/蘋果泥/東勢胡蘿蔔/綜合菇類/生薑 雲林蒜頭/蕃茄/自製咖哩粉/特選紅酒/日本醬油





軟嫩的牛肉搭配以紅酒/燉煮而成的咖哩十分合拍，馥郁迷人的香氣讓人齒頰留香！

炙燒豬五花肉VS香料熟成咖哩(辛)

食材：國產五花豬肉/季節配菜/恆春新鮮洋蔥 焦化洋蔥/東勢胡蘿蔔/生薑/雲林蒜頭/蕃茄/濃口醬油 味琳/自製混和香料/印度眾香籽/印度小茴香籽 印度芫荽籽/七味辣椒/印度卡宴辣椒







印度咖喱微微辛香的口味深得我心！搭配炙燒過口感Q彈的豬肉真是絕配！咀嚼過程可以感受熟成豬肉特有的油脂香氣混合咖喱辛香在口中完美融合釋放！除了可以搭配日本越光米一起吃，店家也客製化了熟成豬刈包讓口感層次更加豐富！（吃的時候可自己決定是否要添加醬汁～）

雞肉VS蔬菜熟成咖哩

食材：國產雞腿肉/季節配菜/蔬菜熟成咖哩







柔和的時蔬甜香幻化在咖喱中就像有了魔法一般，搭配柔嫩的雞肉吃起來格外清甜！我覺得這個口味最適合小朋友來享用， 是一道口味比較清淡的咖哩！







今天我們三個人用餐共點了兩份咖喱飯、玉子燒、煎餃、日式菠菜等小食！喜歡咖喱不只是咖喱讓人喜歡喔！我還愛慘了這裡的玉子燒！它滑嫩香甜的口感一點都不輸給日料店或居酒屋！一份80真的是甜甜價！











愛吃煎餃的絕對不能錯過「喜歡咖喱」炸到有一整層脆皮的煎餃，它的顏值之高讓我們一直拍個不停！一口咬下恰恰的口感相當不錯!!!







清爽的菠菜搭配柴魚入口鮮甜多汁、黃金泡菜可解膩與平衡味蕾我也十分推薦喔！



本日佐餐飲品介紹:

飲品的部分除了吧台提供的免費飲用水以外，店家也提供了有酒精與無酒精飲料 ！ 很佛心的是無論什麼品項「來店第一杯只要５０元 銅板價」 店內最受歡迎的是老闆精心調製的沙瓦系列！「一枚金幣一杯酒」每一種口味都可備註是否添加微量酒精。



請注意，這裡提供的都是微量酒精飲品喔！因為老闆希望以微量酒精提供給大家精神美好但不造成荷包與身體的負擔⋯「理性飲酒才能活得久久！」 我跟友人分別點上不同口味的沙瓦！本以為50元應該是小小一杯⋯誰知道 送上來不僅超大杯，而且不論是檸檬沙瓦、水蜜桃可爾必司沙瓦或葡萄沙瓦都有萊姆檸檬片做裝飾，不論是顏值還是CP值，都高到讓人乍舌！冉冉上升的氣泡不僅能洗滌味蕾帶來清新,更是與咖哩配搭的絕妙組合唷!!! * 警語 * 未滿18歲請勿喝酒/開車不喝酒

總結：

【喜歡咖哩-中港店】 跳脫了台式咖喱以及日式咖喱的框架，以天然食材熬煮展現與眾不同的獨特感！





今天來用餐，八點不到就聽聞所有品相都已完售，一問之下才知道隔天是店內固定消毒日！所以數量有比較偏少。（疫情後還定期消毒的店家也是少數）但平日八九點完售也是常態！忙碌一天不太想料理的時候，點上「喜歡咖喱」一定會是全家大小都會喜歡且營養方便的選擇，建議大家想吃就早點預定喔！





第一次造訪，我就被「喜歡咖喱」給深深吸引～意猶未盡的我一直到離開前都還在翻看菜單，當我看到菜單上還有「乾咖喱」就打定主意要找時間再來吃吃看！

◾️地點：新北市新莊區中港路269號