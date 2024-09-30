南投埔里自從新開了一個日月町複合商場後，有越來越熱門的趨勢，畢竟原本就是前往日月潭的必經之地，再加上從台中驅車去埔里只需一個小時，難怪很多人都喜歡往埔里跑！今天就來介紹虎頭山觀景平台，這個埔里景點不但可以免費欣賞百萬夜景，更是中部地區熱門的飛行場地，如果假日沒地方跑，很推薦你來虎頭山觀景平台看夜景喔！

虎頭山觀景平台地點

台灣叫做虎頭山的地點還不少，桃園和台南都各有一座虎頭山，埔里自然也不能落於人後！看得出來虎頭山觀景平台距離台灣地理中心碑不遠，知名的鯉魚潭也在附近，旁邊就是飛行傘主題餐廳～虎嘯山嵐，都可以打包一起玩

虎頭山鯉魚潭步道

沒想到從虎頭山觀景平台這裡還有步道可以直接通往鯉魚潭，我原本以為二地相距甚遠，從這登山步道看起來也還好，登山 步道全長約1.5Km， 單程約30分鐘 ，似乎肉腳也能輕鬆達標啊！

這裡還有指標可以跟著走，據說虎頭山步道有不少綠蔭遮道，清涼好走，夏天來也不至於烈日灼身，不過我們那天抵達已經下午，主要是來看夜景的，所以步道只好留待下次了

虎頭山觀景平台旁邊有不少長凳可以讓人休息，跟上次去豐原公老坪的丘逢甲紀念公園差不多，也是當地人欣賞夜景的秘密基地

由於此處不少人在玩飛行傘，所以也設置了一個立牌供人拍照，即使不敢翱翔天際，假裝拍照過個癮還是可以的

另外還有這個虎頭山觀景平台的解說牌，竟然中英日韓語都有，埔里政府有認真在走國際觀光路線喔！

白天的虎頭山觀景平台很容易看到人家在玩飛行傘的身影，尤其是天氣晴朗又有風的時候，看起來還挺壯觀的！不論是觀景平台這裡還是虎嘯山嵐景觀餐廳內，都有不同的飛行傘業者可以讓大家體驗飛上青天的感覺，目前飛行傘的價格是$3200，如果是二人以上團體則為$3000，如果有機會倒是可以來玩看看

虎頭山觀景平台洗手間

距離虎頭山觀景平台最近的洗手間，是在靠近虎嘯山嵐這邊的停車場，可以免費使用，而且晚上還有感應燈，不用摸黑上廁所，這點實在挺佛心的

雖然下午下了一點毛毛雨，但老天爺仍然很賞臉地給了我們天邊一抹金黃，趁著暮色降臨前，我們先在埔里市區採買晚餐，預備等下好好欣賞百萬夜景

說到埔里外帶美食，當然是這家埔里最強的犁田鹽酥雞，這家鹽酥雞不僅食材種類比別人多，還有脫油雞，吃起來真是既酥脆又歐伊係，實在太涮嘴了！

我們三個人大概買了$500鹽酥雞，外加三杯飲料，就飽到不行，吃完還得在旁邊跳健身操🤸🏽；因為帥哥同事不露臉，那就讓他戴熊熊面具吧🐻！

從夕陽西下等到華燈初上，終於看到虎頭山下的百萬夜景了🌃，這萬家燈火的景象也不輸天上的繁星點點，如果有機會來埔里玩，別忘了留點時間給這個虎頭山觀景平台嘿！