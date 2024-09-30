位於台北喜來登大飯店B1的

【辰園】

2018-2023榮獲《台北米其林指南 餐盤推薦餐廳》殊榮，

特聘港籍廚師團隊，打造粵式經典名菜，

經典的脆皮叉燒、廣式片皮鴨、燒鵝…等都是必點，

道道美味又好吃、服務佳，

是台北聚餐、宴客的好場所！

【辰園】

▼辰園店內裝潢簡約現代，且帶有中式風格，空間寬敞舒適，

設有4~6人的用餐區，及多間8~16人的包廂(有低消)。

【辰園 菜單】

以單點的菜色為主，

從私房小菜、廣式熱炒、燒臘、道地粵菜…等都有，

也有個人套餐、素食套餐可選擇，

✔️餐點需加收10％服務費

▶️(辰園 菜單)

▼茶資＄80/人，

我們選了「三峽碧螺春茶」。

【梅子番茄、酸溜魚皮、桂花釀芋頭】

都是清爽開胃的小食，很順口。

▼辰園的燒臘行政主廚 楊華廣 ，師承香港鏞記，

多年的經歷，燒鵝烹藝爐火純青，

用精準的火侯烘烤至皮脆油亮、肉嫩多汁，

是招牌必點的菜色！

【黃金片皮燒四吃】(需先預訂) $5,280

黃金片鵝捲餅

黃金燒鵝腿

涼拌響螺七彩鵝絲

酸菜鵝骨細粉湯

▼選用雲林的「白羅曼鵝」，

肉質細膩Q彈，品質佳，超大又肥美，

等著讓我們來細細品嚐。

▼第一吃：黃金片鵝捲餅

捲餅包入片鵝、青蔥、甜麵醬，

吃起來脆甜又油潤且有肉感，讓人喜歡！

▼第二吃：黃金燒鵝腿

肥美的鵝腿去骨剁塊，搭配特調鳯梨梅子醬一起食用，

酸甜的醬汁，讓鵝肉更顯鮮嫩肥美，也好吃。

▼第三吃：涼拌響螺七彩鵝絲

剩下的鵝肉絲，拌入紅白蘿蔔絲、黃瓜、香菜…等七彩食材，

增添了爽脆度，口感更豐富！

▼第四吃：酸菜鵝骨細粉湯

剩下的鵝骨，剁成小塊後，

加入酸菜、豆腐…等食材煨煮，

喝起來酸香醇厚且鮮美，很喜歡~

【金磚燒肉】$780

肥瘦均勻的五花肉，

燒烤至表皮金黃酥脆，

油脂入口即化又香、肉質軟不油膩，

美味且有層次，吃完超幸福！

【脆皮叉燒】$720

辰園主廚經典菜色！

選用松阪豬，並在表層炙燒出晶瑩剔透的糖層，

一口吃下，柔嫩帶脆甜的滋味令人難忘。

【油淋筍殼魚】$150/兩

金黃酥脆的筍殼魚，

淋上蔥油後香氣四溢叫人口水直流，

吃起來皮酥、肉質細緻，口感還不錯！

【蒜香牛仔粒】$1080

選用上等牛小排，

以獨家秘製調料醃漬入味再乾煎，

吃起來外皮焦脆、內嫩多汁，

搭配爽脆的蒜粒，味道更豐富！

【鮮蝦腐皮捲】

金黃油潤的腐皮卷裡，

包著彈牙的蝦仁、肉餡，

咬一口，腐皮酥香、餡料鮮美，

脆口不油膩，味道很不錯！

【金沙綠竹筍】

當季的綠竹筍，搭配金沙醬拌炒，

爽脆鹹香，超下飯。

【百花釀油條】

花枝漿加上鮮蝦仁，

手工釀入酥脆的油條裡，

沾上店家特調的醬料，

外酥脆內鮮甜彈牙且帶點酸甜感，很好吃。

【XO醬炒蘿蔔糕】

酥炸過的蘿蔔糕，搭配XO醬拌炒，

清甜柔軟中混著淡淡的XO醬鹹香，

是道較偏清淡的小品。

【麻辣蒸牛肚】

口感軟彈，並帶有微微的麻辣感，

是下飯、下酒的好料理。

【豆豉蒸肉排】

肥瘦剛好的小肉排，

吃起來軟嫩且帶有鹹香回甘的豆豉香。

【海皇雜菜砂鍋】

海鮮搭配蔬菜燉煮的湯品，

喝起來鮮香、清爽解膩又暖味！

【干炒牛肉河粉】

牛肉片嫩滑且帶有焦香味，

河粉吸收了醬汁且Q彈有滋味，

吃完很有飽足感！

【上湯瑤柱娃娃菜】

滿滿的干貝、高湯搭配娃娃菜燉煮，

吃起來鮮美脆甜，大家都喜歡！

【雙冬紅燒豆腐】

這是一道傳統的地方名菜！

以冬筍、香菇、豆腐，燒製而成，

豆腐軟嫩帶點醬香感，

筍子爽脆、香菇鮮美，

是道下飯的好料理。

【蒜子小魚莧菜】

嫩滑鹹香，清爽好吃。

【瑤柱帝王蟹肉炒飯】$720

細緻的帝王蟹肉、干貝絲，

加入米飯大火拌炒而成，

吃起來鮮香、粒粒分明，並帶點鑊氣，

會讓大一口接一口。

《蛋寶543》

這一次來台北喜來登大飯店的

【辰園】

也是朋友多次推薦一定要來用餐的餐廳，

餐點選擇性多又好吃、服務佳，

不論聚餐、慶生、宴客都合適，

喜歡中式料理、粵菜的朋友可別錯過，

尤其是燒鵝，能做到四吃都好吃真的不容易，

推薦給大家~~~！❤️

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