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台北市中正區[台北美食] 辰園 台北喜來登大飯店 米其林餐盤推薦粵菜餐廳 必點燒鵝！#中正區善導寺美食 @蛋寶趴趴go

2024-09-30 17:35:14 蛋寶趴趴go 人氣：96
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：885篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：

台北喜來登 辰園
phone02--2321-1818
place台北市中正區忠孝東路一段12號B1
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位於台北喜來登大飯店B1的

辰園

2018-2023榮獲《台北米其林指南 餐盤推薦餐廳》殊榮，

特聘港籍廚師團隊，打造粵式經典名菜，

經典的脆皮叉燒、廣式片皮鴨、燒鵝…等都是必點，

道道美味又好吃、服務佳，

台北聚餐、宴客的好場所！

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辰園

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辰園店內裝潢簡約現代，且帶有中式風格，空間寬敞舒適，

設有4~6人的用餐區，及多間8~16人的包廂(有低消)。

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辰園 菜單

以單點的菜色為主，

從私房小菜、廣式熱炒、燒臘、道地粵菜…等都有，

也有個人套餐、素食套餐可選擇，

✔️餐點需加收10％服務費

▶️(辰園 菜單)

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▼茶資＄80/人，

我們選了「三峽碧螺春茶」。

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【梅子番茄、酸溜魚皮、桂花釀芋頭】

都是清爽開胃的小食，很順口。

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▼辰園的燒臘行政主廚楊華廣，師承香港鏞記，

多年的經歷，燒鵝烹藝爐火純青，

用精準的火侯烘烤至皮脆油亮、肉嫩多汁，

是招牌必點的菜色！

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【黃金片皮燒四吃】(需先預訂) $5,280

  • 黃金片鵝捲餅
  • 黃金燒鵝腿
  • 涼拌響螺七彩鵝絲
  • 酸菜鵝骨細粉湯

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▼選用雲林的「白羅曼鵝」，

肉質細膩Q彈，品質佳，超大又肥美，

等著讓我們來細細品嚐。

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▼第一吃：黃金片鵝捲餅

捲餅包入片鵝、青蔥、甜麵醬，

吃起來脆甜又油潤且有肉感，讓人喜歡！

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▼第二吃：黃金燒鵝腿

肥美的鵝腿去骨剁塊，搭配特調鳯梨梅子醬一起食用，

酸甜的醬汁，讓鵝肉更顯鮮嫩肥美，也好吃。

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▼第三吃：涼拌響螺七彩鵝絲

剩下的鵝肉絲，拌入紅白蘿蔔絲、黃瓜、香菜…等七彩食材，

增添了爽脆度，口感更豐富！

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▼第四吃：酸菜鵝骨細粉湯

剩下的鵝骨，剁成小塊後，

加入酸菜、豆腐…等食材煨煮，

喝起來酸香醇厚且鮮美，很喜歡~

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【金磚燒肉】$780

肥瘦均勻的五花肉，

燒烤至表皮金黃酥脆，

油脂入口即化又香、肉質軟不油膩，

美味且有層次，吃完超幸福！

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【脆皮叉燒】$720

辰園主廚經典菜色！

選用松阪豬，並在表層炙燒出晶瑩剔透的糖層，

一口吃下，柔嫩帶脆甜的滋味令人難忘。

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【油淋筍殼魚】$150/兩

金黃酥脆的筍殼魚，

淋上蔥油後香氣四溢叫人口水直流，

吃起來皮酥、肉質細緻，口感還不錯！

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【蒜香牛仔粒】$1080

選用上等牛小排，

以獨家秘製調料醃漬入味再乾煎，

吃起來外皮焦脆、內嫩多汁，

搭配爽脆的蒜粒，味道更豐富！

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【鮮蝦腐皮捲】

金黃油潤的腐皮卷裡，

包著彈牙的蝦仁、肉餡，

咬一口，腐皮酥香、餡料鮮美，

脆口不油膩，味道很不錯！

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【金沙綠竹筍】

當季的綠竹筍，搭配金沙醬拌炒，

爽脆鹹香，超下飯。

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【百花釀油條】

花枝漿加上鮮蝦仁，

手工釀入酥脆的油條裡，

沾上店家特調的醬料，

外酥脆內鮮甜彈牙且帶點酸甜感，很好吃。

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【XO醬炒蘿蔔糕】

酥炸過的蘿蔔糕，搭配XO醬拌炒，

清甜柔軟中混著淡淡的XO醬鹹香，

是道較偏清淡的小品。

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【麻辣蒸牛肚】

口感軟彈，並帶有微微的麻辣感，

是下飯、下酒的好料理

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【豆豉蒸肉排】

肥瘦剛好的小肉排，

吃起來軟嫩且帶有鹹香回甘的豆豉香。

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【海皇雜菜砂鍋】

海鮮搭配蔬菜燉煮的湯品，

喝起來鮮香、清爽解膩又暖味！

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【干炒牛肉河粉】

牛肉片嫩滑且帶有焦香味，

河粉吸收了醬汁且Q彈有滋味，

吃完很有飽足感！

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【上湯瑤柱娃娃菜】

滿滿的干貝、高湯搭配娃娃菜燉煮，

吃起來鮮美脆甜，大家都喜歡！

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【雙冬紅燒豆腐】

這是一道傳統的地方名菜！

以冬筍、香菇、豆腐，燒製而成，

豆腐軟嫩帶點醬香感，

筍子爽脆、香菇鮮美，

是道下飯的好料理。

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【蒜子小魚莧菜】

嫩滑鹹香，清爽好吃。

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【瑤柱帝王蟹肉炒飯】$720

細緻的帝王蟹肉、干貝絲，

加入米飯大火拌炒而成，

吃起來鮮香、粒粒分明，並帶點鑊氣，

會讓大一口接一口。

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蛋寶543》

這一次來台北喜來登大飯店

辰園

也是朋友多次推薦一定要來用餐的餐廳，

餐點選擇性多又好吃、服務佳，

不論聚餐慶生、宴客都合適，

喜歡中式料理、粵菜的朋友可別錯過，

尤其是燒鵝，能做到四吃都好吃真的不容易，

推薦給大家~~~！❤️

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