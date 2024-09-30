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宜蘭縣壯圍鄉古亭穀倉，甘之如宜園區》舊穀倉內隱藏超殺IG熱點，廢墟老屋變身網美必拍聖地

2024-09-30 17:40:08 紫色微笑 人氣：89
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紫色微笑

發表篇數：1519篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 壯圍鄉


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古亭穀倉，甘之如宜園區」!曾是荒廢的碾米廠穀倉，後來幾經整修，現在成為壯圍地區的打卡聖地！沒了屋頂的穀倉、斑駁的紅磚牆面，加上很有年代感的古老機具、很有生命力的老樹，倒有幾分廢墟之美。透過窗框向裏看、往外看，都有不同的風景呢！定期有展品入場，就華麗轉身成為網美級的裝置藝術展示中心哦！如果周末假日一旁的藏甜手作坊也正營業中，那就是完美的壯圍半日遊景點組合了

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古亭穀倉 資訊

  • 地址：宜蘭縣壯圍鄉村永美路二段17巷12號
  • 電話：無
  • 營業時間：24小時開放
  • 門票：無
  • FB、官網

古亭穀倉 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入古亭穀倉即可到達
  • 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

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穀倉旁有免費停車場，超佛心

一旁的農會及稻穀乾燥中心還是正常營運作業中，平日會有貨車出入，所以出入要小心來車

古亭穀倉 空間環境

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這裏雖然不大，但還挺有意思，小小的園區內增設了昔日穀倉的物品，若有經過稍微逛一逛是可以的。

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廢墟風+老樹，這兩個真的是神仙組合!! 好像缺一不可

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像這樣也算是老物重生，一股懷舊風氣

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定期有展品入場，就華麗轉身成為網美級的裝置藝術展示中心哦！
交給有美學術養的專業人士來打理一下，真的可以創造出不同意境的空間
或是成為婚攝場地也很不錯～

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窗景也是不錯的拍攝方式

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古亭穀倉 心得評價

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古亭穀倉空間小巧，後方有免費停車場，當做是旅途中的休息點也很不錯！
期待將來連同周邊可以開發的更有特色些，說不定假以時日，這裏也是超人氣的景點。如果剛好碰上周末假日可以順便安排到一旁的藏甜咖啡廳享受美味甜點喔！

古亭穀倉 附近景點美食

藏甜手作坊

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