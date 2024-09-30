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「古亭穀倉，甘之如宜園區」!曾是荒廢的碾米廠穀倉，後來幾經整修，現在成為壯圍地區的打卡聖地！沒了屋頂的穀倉、斑駁的紅磚牆面，加上很有年代感的古老機具、很有生命力的老樹，倒有幾分廢墟之美。透過窗框向裏看、往外看，都有不同的風景呢！定期有展品入場，就華麗轉身成為網美級的裝置藝術展示中心哦！如果周末假日一旁的「藏甜手作坊」也正營業中，那就是完美的壯圍半日遊景點組合了
古亭穀倉 資訊
- 地址：宜蘭縣壯圍鄉村永美路二段17巷12號
- 電話：無
- 營業時間：24小時開放
- 門票：無
- FB、官網
古亭穀倉 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入古亭穀倉即可到達
- 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
穀倉旁有免費停車場，超佛心
一旁的農會及稻穀乾燥中心還是正常營運作業中，平日會有貨車出入，所以出入要小心來車
古亭穀倉 空間環境
這裏雖然不大，但還挺有意思，小小的園區內增設了昔日穀倉的物品，若有經過稍微逛一逛是可以的。
廢墟風+老樹，這兩個真的是神仙組合!! 好像缺一不可
像這樣也算是老物重生，一股懷舊風氣
定期有展品入場，就華麗轉身成為網美級的裝置藝術展示中心哦！
交給有美學術養的專業人士來打理一下，真的可以創造出不同意境的空間
或是成為婚攝場地也很不錯～
窗景也是不錯的拍攝方式
古亭穀倉 心得評價
「古亭穀倉」空間小巧，後方有免費停車場，當做是旅途中的休息點也很不錯！
期待將來連同周邊可以開發的更有特色些，說不定假以時日，這裏也是超人氣的景點。如果剛好碰上周末假日可以順便安排到一旁的「藏甜」咖啡廳享受美味甜點喔！
古亭穀倉 附近景點美食
- 必吃美食：芒草咖啡、食聚咖啡、藏甜手作坊、壯圍穀倉米食風味料理餐廳、大嵌城甕缸雞、阿國海鮮
- 熱門景點：大福觀海平台、壯圍沙丘、永鎮海濱公園、牛頭司農場、古亭穀倉
- 住宿推薦：蘭城晶英酒店、悅川酒店、河沿悅舍之農情秘驛、童媽吉親子旅館、村却酒店、綠舞飯店、麗筑民宿
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