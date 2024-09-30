宵夜時段想大啖海鮮熱炒嗎？最近和朋友來到這家位在台中潭子的「海王蛤蜊」聚餐，主打各式新鮮海鮮與平價特色熱炒，從蛤蜊船、麻辣船、酸菜魚、敲敲魚、砂鍋魚頭到泰國蝦都能吃得到，甚至還有菜單上點不到的隱藏版料理！更讚的是，這裡還營業至半夜1點半，夜貓子們又有宵夜新去處啦～

台中宵夜｜海王蛤蜊地點與環境

海王蛤蜊目前有潭子店與軍功店，我們聚餐來到的是環中東路上的潭子店，本身緊臨74號快速道路，交通相當方便；附近就有收費停車場，可以搜尋頭家厝12停車場，走路約1~3分鐘可抵達。

用餐區域有分為室外與室內，環境還蠻接地氣的，有不少家庭與公司聚餐都會來到這裡用餐，非常熱鬧。

室內還有冰箱，有多款飲料與酒類可供選擇，搭配海鮮或熱炒剛剛好。(未滿18歲請勿飲酒)

台中宵夜｜海王蛤蜊菜單資訊

這裡提供海王蛤蜊的菜單給你們參考，像蛤蜊船、酸菜魚、麻辣魚、敲敲魚、砂鍋魚頭都是他們家的人氣招牌，還有泰國蝦、豐富烤物、湯品、炒飯、炒麵與手路菜可以選擇，而且辣度也能調整。

海王蛤蜊｜海王蛤蜊船

網友對他們家討論度最高的就是這道「海王蛤蜊船」，足足多達3斤的蛤蜊直接送上桌，而且有越洋風味、麻辣、藥膳、塔香與蒜香奶油五種口味能夠選擇，蛤蜊控真的嗨到爆！

我們點的是塔香口味，顆顆飽滿多汁的蛤蜊鮮甜好吃，塔香也很夠味，重點是吐沙吐得很乾淨，這麼多的份量吃起來頗有爽感。

海王蛤蜊｜海王麻辣魚

敢吃辣的朋友可以試試麻辣魚，魚編被加熱時產生的白煙燻到眼睛直接流淚，就知道這辣度真的很瘋狂啊！

裡面的食材也很豐富，除了爽彈無刺的魚片之外，還吃得到小貢丸、凍豆腐與多種蔬菜，十分香麻爽辣，不僅可以說是下飯神器，搭配啤酒也很過癮！

海王蛤蜊｜砂鍋魚頭

最近的夜晚也慢慢開始有點涼意了，多人聚餐也很適合點上一鍋砂鍋魚頭來分享，同桌好友們也直呼好喝耶～

整顆魚頭非常紮實有份量，酥炸鍋後的肉質外酥內軟，甚至還吃得到不少嫩Q的膠質；雖然難免還是有些魚骨、魚刺，但都算是蠻好挑出來的。

整鍋還有小貢丸、豆皮與杏鮑菇等食材，結合湯頭濃郁的沙茶氣息，熱熱地喝起來香醇又不膩口，之後秋冬季節來吃肯定更讚。

海王蛤蜊｜海王敲敲魚

再來是超促咪的海王敲敲魚！將整隻魚鹽焗上桌，隨盤還附有一把木槌可以用來敲魚，家中有小朋友的也可以來點這道，趣味性十足！

表面有著厚厚的粗鹽，但意外地還蠻好敲碎的，朋友還差點愈敲愈上癮，趕緊阻止他繼續敲到魚肉XD

現出真身的海水吳郭魚不但個頭大尾，而且肉質還挺鮮嫩細緻，可以擠點新鮮檸檬提鮮，沾點胡椒鹽也很夠味。

海王蛤蜊｜焗烤扇貝+焗烤生蠔

焗烤扇貝與焗烤生蠔也是我們的心頭好，表面的焗烤不但給得大方，頂端還有撒上香料與不少魚卵，金黃色澤也太誘人！

魚編自己很愛他們家的扇貝，焗烤奶香濃郁，與肉質彈牙的扇貝一同入口好享受；焗烤生蠔的個頭也不小，口感飽滿滑嫩，甚至還會爆汁呢～

海王蛤蜊｜泰國蝦

泰國蝦的口味也很多，可以做成鹽烤、檸檬、胡椒、麻油、蒜頭與三杯口味，重口味的可以像我們一樣點三杯口味來嚐鮮。

泰國蝦個頭飽滿大隻，以麻油、薑、蒜、九層塔等食材爆香的三杯口味，色澤油亮入味，肉質吃起來也很緊實鮮彈。

裡面當然也不能放過！除了爆香的食材之外，底下還藏有泰國蝦！整份共有十隻泰國蝦，吃起來好滿足～

海王蛤蜊｜海王鵝肉

以為海王蛤蜊只有賣海鮮與菜單上的熱炒嗎？不不不～許多內行的熟客都知道他們家的隱藏版菜品「海王鵝肉」，肉質真的很強，完全不輸給某些鵝肉專賣店哦！

鵝肉的肉質鮮嫩彈牙，帶皮的口感更多了幾分嫩Q，雖然難免吃到一些碎骨，但是入口鮮甜度很不錯，即使不另外沾醬也好吃耶～

海王蛤蜊｜招待菜品

最後是店家招待我們的菜品，一樣在菜單上也點不到，一問之下才知道這竟然是鵝脖子，在一般海鮮熱炒店果然相對少見呀！

原本有點難想像鵝脖子的味道，但這裡特別用類似鹽酥的作法，吃起來激似炒鴨架的口感與風味，但是是把鴨架換成鵝脖，而且口感更加酥脆，重口味的鹹香非常適合下酒哦～

海王蛤蜊潭子店

營業時間：17:30-01:30

電話：0966 994 833

地址：台中市潭子區環中東路一段13號

粉絲專頁：海王蛤蜊

官方LINE ID:@757xhahr

海王蛤蜊軍功店

營業時間：17:30-01:30

電話：0972 851 122

地址：台中市北屯區軍功路一段168號