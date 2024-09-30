苗栗南庄向天湖山，為臺灣小百岳之一。這次走向天湖山、光天高山、三角湖山O型縱走，一次收集三座山。向天湖山距離不長但地勢陡峭有點挑戰性，沿途穿梭在優美人造杉林中，林相非常漂亮。不爬山也可以到向天湖環湖步道散步走走，周邊欣賞湖畔景色，還可以買點原住民小農產品當伴手禮，停車場空間大還有公共廁所，整體來說是個還不錯的景點。

南庄向天湖山步道 地址:苗栗縣南庄鄉向天湖23-5號 時間:24H 停車:有停車場 <健行筆記看路況> >>google導航

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南庄向天湖山怎麼去?

向天湖山、光天高山，兩山位於苗栗縣南庄鄉向天湖部落，前往的路途道路狹窄，會車盡量放慢通過，接著抵達向天湖山停車場就是了，這邊車位很多，有商店、廁所、販賣機，登山前都可以先做個簡單補給準備。

>>google導航向天湖停車場

向天湖部落小農產品

向天湖山這邊是原住民賽夏族的部落，可以來試試他們的馬奧蛋、小米酒、烤香腸~

出發前合影，這次爬山非常大團，包了一台遊覽車

光天高山登山口

旁邊都有前往登山口的指示牌，如果不知道方向，也可以詢問旁邊的店家，他們都很熱心回答~

要爬向天湖山跟光天高山都是同一個登山口起登，中間才有岔路分開，第一次走路況不熟的朋友，建議還是要下載離線地圖喔。

看到光天高山登山口指示牌，切進去就對了~

前幾天下過大雨，地形較潮溼泥濘，我們預計下午前登出避開午後雷陣雨。

沿途還是能看到許多登山布條方便辨認方位，接著抵達向天湖山跟光天高山岔路口，從這邊選擇想走的路線。

這次我們先去光天高山，上面還可以接往向天湖山，全程都是緩坡+陡上。

柳杉林景色

優美的柳杉林是這邊一大特色，這裡曾經是賽夏族人打獵、伐木的地方，沿途穿梭在樹林中，走起來非常舒服。

前往光天高山的路徑有許多小獨木橋，經過大雨跟踩踏幾乎都有點鬆動，過的時候要注意安全。

苗栗這一帶的山像是虎山、加里山等，都有這樣的號碼救援樁，方便求救時回報精準座位，也可以知道離三角點距離還有多遠，走到第9號時就離光天高山三角點不遠了。

後段都是需要攀繩的陡坡，需要手腳必用，繩索不確定的因素比較多，先確認繩索有穩固再上去，如果有樹根還是可以抓著樹根比較穩。

四周被漂亮的人造杉林環繞，還有巨石可以小休一下。

一路陡上終於來到9號救援樁，相連光天高山與向天湖山必經之路。

光天高山三角點

光天高山，海拔1223公尺，無基石，山頂位於林間，也是有一塊不錯的展望點，拍完照後要原路折返回去剛剛的叉路口。

叉路口另一邊通往向天湖山

這邊為之字形緩上坡居多，輕鬆好走，林相依然優美，走約40分鐘就可以抵達向天湖山。

向天湖山，海拔1225公尺，有一刻著「山」字的森林三角點，名列小百岳，是苗栗著名的山峰。

向天湖山下方有一塊大型腹地，可以在這裡休息用餐

原本要去三角湖山，怕午後雷陣雨決定提早下撤，山永遠都在，有機會再來吧~

回到向天湖環湖步道，時間還夠可以順便繞一圈走走，這邊還有大型露營區，有帳篷、盥洗衛浴，感覺還不錯，很適合來度假。

向天湖中間可以參訪賽夏族民俗文物館，有許多文物展覽跟活動可以參加。尤其向天湖每兩年一小祭、十年一大祭的賽夏族矮靈祭，傳統祭典儀式更是吸引不少遊客到訪。

湖畔景色很適合全家大小來散步遊玩，周邊有民宿、餐廳、咖啡廳可以吃飯休息

回程買了小米酒當伴手禮，馬奧蛋一顆也才10元好便宜，噴水香腸是真的厲害，有龍眼木炭烤的香氣，脆彈的腸衣，一口咬下還會噴汁好過癮。

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結束後到最近的頭份交流道吃晚餐，這間就在下交流道附近，主打合菜，價格實惠，上菜速度快，東西也不錯吃，算是爬完山聚餐好地方。

景點資訊

南庄向天湖山步道 地址:苗栗縣南庄鄉向天湖23-5號 時間:24H 停車:有停車場 <健行筆記看路況> >>google導航

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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