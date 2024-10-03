大家是不是每次經過湳雅街和鐵道路交叉口，一家透天店面前賣便當的總是在排隊
相信很多人都很好奇，有這麼好吃嗎？
於是小米今天就來探店，看看到底吸引人的地方在哪呢
買了便當後，小米竟然被附贈的限量飲料驚艷到 XD
快跟著小米一起去看看吧。
對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
*******************
👉閱讀很方便
*******************
👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)
新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)
歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore
👉大飯桶便當位置
*******************
大飯桶便當位於湳雅街和鐵道路交叉口，歐爹早午餐店旁。
店家很貼心，中午大太陽的時候，有陽傘為大家遮陽
11點前來就可以看到排隊人潮了~
👉大飯桶便當環境介紹
*******************
店面就在自家門前。
可以看到配菜是現炒的，很有媽媽的味道
現場沒有菜單喔，當天的主菜需要詢問老闆，網友推薦”大飯桶”便當也不錯~
小米在排隊的時候，聽到前面的客人不是買排骨就是買炸雞腿，老闆都會大聲喊現點現炸要等喔！
大家都願意等，於是小米也跟著點炸排骨和炸雞腿飯啦
聽網友說很常聽到老闆跟老闆娘在小吵鬧XD 感覺是日常的事了~~~~
一個禮拜只有營業5天。
原來它們的炸物是現點現炸，並不是炸好等大家來買，所以比較容易做成排隊ＸＤ 不過可以吃到熱騰騰剛炸好的炸物
便當都有附贈飲料，而且飲料是限量的，送完就沒有囉！
PS. 如果不想等可以提早打電話去預訂，再抓時間來領取囉。
👉大飯桶便當用餐心得分享
*******************
來開動吧！
今天跟晴晴兒一起排隊吃便當，排隊也是一種樂趣
我們買了雞腿和排骨便當，便當有3種配菜和辣菜脯，辣菜脯是不可少的配角喔，記得不要說不加！
今天附贈的飲料是仙草絲茶。
雞腿特餐(110元)有主角雞腿、3種配菜、一片香腸和辣菜脯。
雞腿雖然不算大支，不過外皮鹹香酥脆挺好吃的！
肉質醃漬入味，很符合大眾的口味，鹹香的辣菜脯也很下飯
今天的配菜有炒豆干、炒油菜和白菜滷。
配菜都是老闆娘當天現炒的，口味不會太嫌膩，配飯剛剛好，有媽媽的味道，難怪附近居民這麼愛來買便當
排骨便當(100元)除了一片排骨、還有一小片補足，這個就要看老闆心情啦！哈哈哈…
排骨有厚度，外皮口感軟酥，肉質偏硬，不是小米喜愛的軟嫩口感
有興趣想要嚐鮮的朋友，小米推薦雞腿便當或大飯桶便當~
最後我們被便當附贈的飲品驚艷到，本來以為是紅茶，結果是仙草絲茶。
微甜的口感，加上仙草絲滑溜的口感，清涼解渴，吃便當前就被小米嗑掉了 XD
以上是我們的心得分享，大飯桶便當排隊的原因是主菜現點現炸，需要時間等候
如果不想等待的朋友，可以提早打電話預訂，就不用這麼辛苦排隊啦！
👉大飯桶便當營業時間地址
*******************
🌟店家資訊：大飯桶便當
🏠地址：新竹市北區湳雅街148號1樓
☎電話：0989 773 033
⏰營業時間：週一至週五 11:00–13:00
粉絲團：大飯桶便當
➡️現金交易/無收取服務費
👉竹北遠百吃什麼？➡️
2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)
👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉
新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)
👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘
新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)
（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
*******************
延伸閱讀:
新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包
延伸閱讀: