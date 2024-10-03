大家是不是每次經過湳雅街和鐵道路交叉口，一家透天店面前賣便當的總是在排隊

相信很多人都很好奇，有這麼好吃嗎？

於是小米今天就來探店，看看到底吸引人的地方在哪呢

買了便當後，小米竟然被附贈的限量飲料驚艷到 XD

快跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉大飯桶便當位置

*******************

大飯桶便當位於湳雅街和鐵道路交叉口，歐爹早午餐店旁。

店家很貼心，中午大太陽的時候，有陽傘為大家遮陽

11點前來就可以看到排隊人潮了~

👉大飯桶便當環境介紹

*******************

店面就在自家門前。

可以看到配菜是現炒的，很有媽媽的味道

現場沒有菜單喔，當天的主菜需要詢問老闆，網友推薦”大飯桶”便當也不錯~

小米在排隊的時候，聽到前面的客人不是買排骨就是買炸雞腿，老闆都會大聲喊現點現炸要等喔！

大家都願意等，於是小米也跟著點炸排骨和炸雞腿飯啦

聽網友說很常聽到老闆跟老闆娘在小吵鬧XD 感覺是日常的事了~~~~

一個禮拜只有營業5天。

原來它們的炸物是現點現炸，並不是炸好等大家來買，所以比較容易做成排隊ＸＤ 不過可以吃到熱騰騰剛炸好的炸物

便當都有附贈飲料，而且飲料是限量的，送完就沒有囉！

PS. 如果不想等可以提早打電話去預訂，再抓時間來領取囉。

👉大飯桶便當用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟晴晴兒一起排隊吃便當，排隊也是一種樂趣

我們買了雞腿和排骨便當，便當有3種配菜和辣菜脯，辣菜脯是不可少的配角喔，記得不要說不加！

今天附贈的飲料是仙草絲茶。

雞腿特餐(110元)有主角雞腿、3種配菜、一片香腸和辣菜脯。

雞腿雖然不算大支，不過外皮鹹香酥脆挺好吃的！

肉質醃漬入味，很符合大眾的口味，鹹香的辣菜脯也很下飯

今天的配菜有炒豆干、炒油菜和白菜滷。

配菜都是老闆娘當天現炒的，口味不會太嫌膩，配飯剛剛好，有媽媽的味道，難怪附近居民這麼愛來買便當

排骨便當(100元)除了一片排骨、還有一小片補足，這個就要看老闆心情啦！哈哈哈…

排骨有厚度，外皮口感軟酥，肉質偏硬，不是小米喜愛的軟嫩口感

有興趣想要嚐鮮的朋友，小米推薦雞腿便當或大飯桶便當~

最後我們被便當附贈的飲品驚艷到，本來以為是紅茶，結果是仙草絲茶。

微甜的口感，加上仙草絲滑溜的口感，清涼解渴，吃便當前就被小米嗑掉了 XD

以上是我們的心得分享，大飯桶便當排隊的原因是主菜現點現炸，需要時間等候

如果不想等待的朋友，可以提早打電話預訂，就不用這麼辛苦排隊啦！

👉大飯桶便當營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：大飯桶便當

🏠地址：新竹市北區湳雅街148號1樓

☎電話：0989 773 033

⏰營業時間：週一至週五 11:00–13:00

粉絲團：大飯桶便當

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我