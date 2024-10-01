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高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲超夠味

2024-10-01 03:00:00 米陸愛享樂 人氣：72
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窩客好文

米陸愛享樂

發表篇數：145篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

觀海軒中餐廳
phone07-3322000
place高雄市苓雅區四維三路33號40樓
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

觀海軒中餐廳 位於高雄寒軒國際大飯店40樓

是高樓層景觀餐廳…一邊用餐一邊可以俯瞰高雄美景

觀海軒主要提供中華料理、粵菜料理、港式小點…等，料理不馬虎、發揮創意

像：紅心芭樂炒蝦鬆，從常見的蝦鬆再加入台灣特有的紅心芭樂…讓蝦鬆有了不同層次的口感與味道

水煮牛肉則是「麻、辣」兼備…牛肉又燉的軟嫩入味…每道料理都有一定水準

之前過年期間入住寒軒沒有先訂位還吃不到…這次終於吃到高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

新竹-禧樂·澄·健康鍋物概念店✔食材新鮮、用料實在✔自助區高記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

 

▀ ▀ ▀   目錄    ▀ ▀ ▀

▪  觀海軒中餐廳

▪  停車資訊/營業時間

▪  店內環境

▪  餐點介紹

▪  菜單

▪  店家資訊

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

觀海軒中餐廳

40樓觀海軒中餐廳，以港式珍饌及中華料理聞名，供應道地港式飲茶、粵菜料理，極受饕客們喜愛。

擁有大面落地觀景窗的觀海軒，可盡覽高雄港、遠眺旗津及高雄壽山美景，讓用餐更添幾許悠閒。(取自官方介紹)

 

 停車資訊 

寒軒國際大飯店有提供地下停車場

但停車位有些少…若是停滿了可能要停在路邊停車

觀海軒中餐廳營業時間

午餐：11:30 - 14:00 。晚餐：17:30 - 21:00

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

店內環境

店裏有大桌圓桌提供較多人數用餐，或是像我們靠近窗邊較小的圓桌

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

這較小圓桌可以容納四~五人左右吧!

因為我們是兩大兩小…完全沒有壅擠的感覺，若都是大人可能不要超過五人會比較好

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

運氣很好被安排在窗邊座位旁，雖然天黑了加上天氣不好…能見度有些低

但兩隻小孩仍然看得很開心…

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

兩隻小孩漸漸長大…可以不需要兒童餐具了

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

餐點介紹

點了： 金沙杏飽菇 、 XO醬蘿蔔糕 、 香芒鮮奶酪、 茶資 、水煮牛肉煲、 蟹肉玉米羹、蛤蠣絲瓜魚片湯、

紅心芭樂炒蝦鬆、蝦皇滑燒賣、寒軒鮮蝦餃、 泰式鮮蝦餅、 腐皮鮮蝦卷、腿茸焗燒餅、美粒果柳橙汁

菜單取自官方網頁，因為頁數有些多放在文章的最後面(跳至菜單)

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

茶資 40+10%元/一位，大人小孩都有收費

選擇有「台灣高山烏龍茶、普洱茶、鐵觀音、台灣香片」，選擇了香片

品質ok 不會苦澀的茶

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

美粒果柳橙汁100 +10%元

點果汁時服務生有再三提醒不是現打是瓶罐果汁…(怕客人誤會)

但端上桌後小孩很開心…因為超大瓶…

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

蟹肉玉米羹130 +10%元

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

玉米濃湯再加上蟹肉…很受小孩的歡迎

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

蛤蠣絲瓜魚片湯160+10%元

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

蛤蠣絲瓜魚片湯等了許多才端上桌

是相對需要花時間料理…不像剛剛的蟹肉玉米羹速速可以上桌

這湯清甜有絲瓜的甜味、蛤蠣魚片的鮮味…很好喝...

這道湯是霏仔點的…沒有想到這麼會點丫

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

泰式鮮蝦餅160+10%元

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

忘記拍頗面圖了… 是許多蝦的蝦餅

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

腐皮鮮蝦卷160+10%元

觀海鮮在港點的部份覺得都不錯吃…但特色上沒有功夫菜來得令人亮眼

(都說是功夫菜一定更加有特色嘛)

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

蝦皇滑燒賣95+10%元

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

寒軒鮮蝦餃 135 +10%元

常常覺得不愛吃蝦的人是不是不適合港點…因為許多料理都有蝦子

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

腿茸焗燒餅 160+10%元

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

有點胡椒餅的感覺…

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

XO醬蘿蔔糕 280+10%元

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

先把醬蘿蔔糕果一層皮炸過再與XO醬大火炒過

很特別… 常見的XO醬蘿蔔糕是直接把蘿蔔糕和XO醬炒…會呈現𣺝濕軟軟的…

而這裏先炸過再炒…口感更徍

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

 金沙杏飽菇 320+10%元

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

與剛剛蘿蔔糕有不同的外皮…是更加酥脆，

再淋上金沙…好吃

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

紅心芭樂炒蝦鬆480 +10%元

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

紅心芭樂再加上蝦鬆，有再加上玉米脆片

口感整體來說清爽又好吃的蝦鬆…

唯一缺點便是芭樂有籽…所以咬一咬會有咬到心芭樂籽的冏境

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

水煮牛肉煲 520+10%元

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

裏面有高麗菜和牛肉

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

而這鍋水煮牛肉真的是「麻、辣」兼備…牛肉又燉的軟嫩入味

陸某說超好吃，他只需要白飯加這道料裏就很滿足了

 

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲

 香芒鮮奶酪85+10%元

 

觀海軒中餐廰整體來說都蠻好吃的…功夫菜更加有特色

有機會我們也會想來試試這裏的套餐

 

 

 

2024觀海軒菜單-1.jpg

 菜單 - 茶資每位40+10%

選擇有「台灣高山烏龍茶、普洱茶、鐵觀音、台灣香片」

菜單取自：http://www.han-hsien.com.tw/hhih/diningdetail.php?type=dining&diningid=183&logoid=floor40#dining

 

2024觀海軒菜單-2.jpg

 菜單 - 上湯燕窩

 

2024觀海軒菜單-3.jpg

 菜單-主廚推薦

 

2024觀海軒菜單-4.jpg

 菜單 - 港式套餐(680+10%元)

 

2024觀海軒菜單-5.jpg

 菜單 - 魚翅套餐(1080+10%元)

 

2024觀海軒菜單-6.jpg

 菜單 - 港式套餐(1820+10%元)

 

2024觀海軒菜單-7.jpg

 菜單 - 素食套餐(680+10%元)

 

2024觀海軒菜單-9.jpg

 菜單 - 海鮮類

 

2024觀海軒菜單-10.jpg

 菜單 - 肉類料理

 

2024觀海軒菜單-11.jpg

 菜單 - 燒臘

 

2024觀海軒菜單-12.jpg

 菜單 - 主食類

 

2024觀海軒菜單-13.jpg

 菜單 - 蔬菜類

 

2024觀海軒菜單-14.jpg

 菜單 - 燉湯、羹

 

2024觀海軒菜單-15.jpg

 菜單 - 煎、油炸

 

2024觀海軒菜單-16.jpg

 菜單 - 蒸點類

 

2024觀海軒菜單-17.jpg

 菜單 - 腸粉/烤類

 

2024觀海軒菜單-18.jpg

 菜單 - 甜品

 

觀海軒中餐廳

地址： 高雄市苓雅區四維三路33號40樓

電話：07-332-2000

營業時間：午餐：11:30 - 14:00 。晚餐：17:30 - 21:00

官方網站：http://www.han-hsien.com.tw/hhih/index.php

官方臉書：https://www.facebook.com/hanhsien33fansclub

*請依官方公告為主*

 

 

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