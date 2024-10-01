



趙咖先生~美味的火燒蝦炒飯以及麻婆皮蛋~

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平常還真不會跑到文華市場來，

但聽說有家主打火燒蝦的店家

讓人好心動啊❤

【文華市場。趙咖先生】





店家很好找、就在馬路旁邊而已，

但只有一張桌子、應該是以外帶為主。





小黑板等等的菜色推薦：

「蔥爆火燒蝦仁蓋飯 / 火燒蝦仁炒飯」

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♦︎〖蔥爆火燒蝦仁蓋飯〗





還真的挺「蝦」滴❤

蓋飯濕潤度很夠、但米飯依舊分明不爛，

而且醬汁很香呢❤





再加上火燒蝦獨特誘人的濃郁香氣

以及爆炒蔥段洋蔥提味。還附上一顆煎蛋！

整個拌在一起超好吃!





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♦︎〖火燒蝦仁炒飯〗





肉眼看的出的粒粒分明、

還有濃濃滴蝦香蛋香❤





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♦︎〖雞腿肉炒飯〗(外帶)





從米飯就能看的出炒功

分明口感與鑊香誘人~❤





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♦︎〖麻婆豆腐皮蛋燴飯〗

原本就喜歡吃麻婆豆腐、

再加上皮蛋這個食材，我是更愛了說❤

且這碗送上桌，

光用看的就份量十足~管飽!

先來個刺激口水的熱燙香麻加上滑嫩豆腐

（還有一顆煎蛋）讓人吃的胃口大開❤

接著就是皮蛋獨特風味在麻婆香氣中擴散開來、

讓整道料理的滋味是越加的濃郁厚實~

（皮蛋跟麻婆香麻好搭啊!!!）





辣度倒還好、個人覺得比較偏麻，

吃來挺順口滴！





店名：趙咖先生

電話： 06 263 2339

地址：台南市南區建南路154號

文華市場第37格攤位

營業時間:10:00-14:00

16:30-20:30(週日休)