趙咖先生~美味的火燒蝦炒飯以及麻婆皮蛋~
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平常還真不會跑到文華市場來，
但聽說有家主打火燒蝦的店家
讓人好心動啊❤
【文華市場。趙咖先生】
店家很好找、就在馬路旁邊而已，
但只有一張桌子、應該是以外帶為主。
小黑板等等的菜色推薦：
「蔥爆火燒蝦仁蓋飯 / 火燒蝦仁炒飯」
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♦︎〖蔥爆火燒蝦仁蓋飯〗
還真的挺「蝦」滴❤
蓋飯濕潤度很夠、但米飯依舊分明不爛，
而且醬汁很香呢❤
再加上火燒蝦獨特誘人的濃郁香氣
以及爆炒蔥段洋蔥提味。還附上一顆煎蛋！
整個拌在一起超好吃!
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♦︎〖火燒蝦仁炒飯〗
肉眼看的出的粒粒分明、
還有濃濃滴蝦香蛋香❤
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♦︎〖雞腿肉炒飯〗(外帶)
從米飯就能看的出炒功
分明口感與鑊香誘人~❤
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♦︎〖麻婆豆腐皮蛋燴飯〗
原本就喜歡吃麻婆豆腐、
再加上皮蛋這個食材，我是更愛了說❤
且這碗送上桌，
光用看的就份量十足~管飽!
先來個刺激口水的熱燙香麻加上滑嫩豆腐
（還有一顆煎蛋）讓人吃的胃口大開❤
接著就是皮蛋獨特風味在麻婆香氣中擴散開來、
讓整道料理的滋味是越加的濃郁厚實~
（皮蛋跟麻婆香麻好搭啊!!!）
辣度倒還好、個人覺得比較偏麻，
吃來挺順口滴！
店名：趙咖先生
電話： 06 263 2339
地址：台南市南區建南路154號
文華市場第37格攤位
營業時間:10:00-14:00
16:30-20:30(週日休)