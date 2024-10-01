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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 趙咖先生~美味的火燒蝦炒飯以及麻婆皮蛋~

趙咖先生~美味的火燒蝦炒飯以及麻婆皮蛋~

2024-10-01 18:18:00 沾墨點落 人氣：173
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：677篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

趙咖先生
place台南市南區建南路154號文華市場第37格攤位154號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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/tmp/php7p7xLI

趙咖先生~美味的火燒蝦炒飯以及麻婆皮蛋~

平常還真不會跑到文華市場來，
但聽說有家主打火燒蝦的店家
讓人好心動啊

文華市場趙咖先生】

/tmp/phptpTqY2

店家很好找、就在馬路旁邊而已，
但只有一張桌子、應該是以外帶為主。

/tmp/phpxXK0L1

小黑板等等的菜色推薦：
「蔥爆火燒蝦仁蓋飯 / 火燒蝦仁炒飯」

/tmp/php5s9Y5S

♦︎〖蔥爆火燒蝦仁蓋飯〗

/tmp/phpEboskX

還真的挺「蝦」
蓋飯濕潤度很夠、但米飯依舊分明不爛，
而且醬汁很香呢

/tmp/phpHgiebA

再加上火燒蝦獨特誘人的濃郁香氣
以及爆炒蔥段洋蔥提味。還附上一顆煎蛋！
整個拌在一起超好吃!

/tmp/phptEbCId

♦︎〖火燒蝦仁炒飯〗

/tmp/php6J8chj

肉眼看的出的粒粒分明、
還有濃濃滴蝦香蛋香

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/tmp/phpmzq8NJ

♦︎〖雞腿肉炒飯〗(外帶)

/tmp/php9lE3Tr

從米飯就能看的出炒功
分明口感與鑊香誘人~

/tmp/phpsplRo9

♦︎〖麻婆豆腐皮蛋燴飯〗

原本就喜歡吃麻婆豆腐、
再加上皮蛋這個食材，我是更愛了說

且這碗送上桌，
光用看的就份量十足~管飽!

/tmp/phpHK8oiQ

先來個刺激口水的熱燙香麻加上滑嫩豆腐
（還有一顆煎蛋）讓人吃的胃口大開
接著就是皮蛋獨特風味在麻婆香氣中擴散開來、
讓整道料理的滋味是越加的濃郁厚實~
（皮蛋跟麻婆香麻好搭啊!!!）

/tmp/phpuKDDnV

辣度倒還好、個人覺得比較偏麻，
吃來挺順口滴！

/tmp/phphvdB1k

店名：趙咖先生

電話： 06 263 2339

地址：台南市南區建南路154號
文華市場第37格攤位

營業時間:10:00-14:00
16:30-20:30(週日休)

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沾墨點落

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