最近想在東區找點不一樣的美食，除了平常吃的港式料理和燒烤火鍋，這次心血來潮想找間健康便當來嘗試。結果我在地圖上發現了一家隱藏在巷弄裡的「真飽餐盒」，它的餐點和一般健康餐很不一樣，主要是套餐形式，讓人可以搭配各種選擇。



這裡的套餐有紫米飯或白飯，還有味噌湯、紅茶或咖啡，最特別的是可以選擇一個小蛋糕或加十元換成鬆餅，這樣一來不僅有主餐，還能享受甜點！雖然是健康便當，主餐都低脂高蛋白，搭配甜點也不會過於負擔，價格在東區這樣的競爭環境下也算合理，真的是性價比超高的選擇。

餐廳資訊

真飽餐盒 名稱 : 真飽餐盒

電話 : (02)2772-0506

地址 : 台北市大安區延吉街70巷6弄3號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週六 11:30-20:00， 週日公休

粉絲專頁 : 真飽餐盒JU BA Lunch Box

Instagram : 真飽餐盒(@jubalunchbox)

從捷運忠孝敦化站2號出口走五分鐘就能抵達，店面就在延吉街70巷裡。

餐廳環境

店裡座位不多，大約有20個，但走道空間算是滿充足的。

進門左邊是桌椅區，右邊是吧台區，吧台下方還有置物籃，這樣的設計真的很貼心！

櫃台位於正中間，看完菜單後可以直接去點餐，支付方式也很方便，幾乎都有電子支付，櫃台上方一整排的QR Code讓大家選擇使用。

餐具和水都放在櫃台前的小櫃子上，自由取用

最特別的是他們還提供單包裝的牙線棒，這可是我第一次在餐廳看到這樣的貼心服務！

菜單

主餐選擇包括雞肉、豬肉、魚、牛和素食，都是套餐型式，點餐時記得先想好想要的三道配餐。

菜單背面還有輕食和咖啡飲品可選，兼具健康便當與下午茶的選擇也太完美了！

門口的招牌上有幾款主菜的照片，裡面的組合就是套餐的基本搭配。

餐點介紹

我這次點了兩款套餐，分別是「柚香鮭魚」和「壽喜牛肉」

第一份是「柚香鮭魚」，套餐裡包含紫米飯、味噌湯和紅茶。

鮭魚肉質軟嫩多汁，搭配淡淡的柚香味，讓人連不愛魚的人也能接受。

魚皮彈牙而且沒有腥味，Q彈可口！配菜裡有一塊綿密香甜的地瓜，連皮一起吃更健康。

紅茶是無糖的，想要加點甜的朋友也可以加糖漿，但我覺得直接喝無糖最解膩！

第二份是「壽喜牛肉」，這道套餐選了紫米飯、味噌湯和鬆餅，原本是小蛋糕，但只要加價10元就可以換鬆餅

牛肉燉煮得超入味，口感香濃卻不死鹹，讓人忍不住想多吃幾口！

紫米飯上撒了一些海苔，增添了香氣，搭配牛肉的湯汁，吃起來滑順又好入口。

味噌湯裡還有豆腐、鮭魚和洋蔥，讓蛋白質攝取更充足。每份都有半顆水煮蛋，蛋黃紮實，蛋白Q彈，真的是讓人滿足的選擇。

鬆餅還附了一小塊奶油和蜂蜜，剛端上來的時候是熱的，先放奶油讓它融化，吃的時候再淋上蜂蜜

這樣健康便當搭配甜點的組合，真是有趣又實用！想吃甜點卻不想攝取過多熱量，這樣的搭配剛剛好。

結語

現在健康便當越來越流行，不過大部分都是便當形式或自由選擇蔬菜，像這樣一整份套餐還能選甜點，真是第一次見。這裡的份量比我想像中還多，價格在東區不到200元，非常經濟實惠！假日出遊的時候中午可以選這裡，晚上再去吃其他口味的餐廳，這樣能減少身體負擔，搭配多樣化的餐點，食慾也能提升不少。如果你常來東區逛街，不妨試試「真飽餐盒」，偶爾讓身體健康一點，真的很值得！