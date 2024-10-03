雲林米嘻咖咖啡古董傢俱｜虎尾咖啡廳推薦藝術咖啡美食饗宴，歐式城堡裡的貴族甜點下午茶愛爾蘭咖啡

雲林虎尾米嘻咖咖啡古董傢俱，這家在虎尾相當知名的咖啡廳，別於平常所見的咖廳，雲林米嘻咖咖啡古董傢俱很具特色，裡頭以藝術、古董、咖啡、甜點來作為結合，讓整家店質感滿分，歐式城堡裡享用著午茶甜點，好愜意呀！雲林米嘻咖咖啡室老闆親自烘焙沖煮，多款特色的咖啡頗受好評，甜點則是與瑪麗安東妮手工法國點心工作坊合作，猶如藝術品的甜點也讓我們造訪兩次大概也吃了10塊蛋糕有～有到虎尾小旅行，別忘了提早預約米嘻咖咖啡古董傢俱。

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雲林米嘻咖咖啡古董傢俱在哪？

雲林虎尾咖啡推薦米嘻咖咖啡古董傢俱Mishka Coffee & Antique.，這家店位在雲林縣虎尾鎮光明路111號( 虎尾稅務局對面），鄰近都可停車，可愛的橘色小屋真的挺可愛的，停放車後我們就陸續進入到店裡。

雲林虎尾米嘻咖咖啡古董傢俱內用環境

雲林虎尾米嘻咖咖啡古董傢俱，裡面古董傢俱很多，因此暫時不接待16歲以下的客人光顧，也讓每個客人來訪的品質能更好。

不定時會更換傢俱的擺設，每次來都會有煥然一新的感覺。進入後就可以找座位、進行點餐，我們來訪兩次所以都會喝上不同的咖啡，自家烘焙沖煮的咖啡很棒～

愛爾蘭咖啡

經典的調酒比例都要拿捏剛好，我很喜愛這杯調酒咖啡，虹吸的沖煮咖啡接著就開始一連串的步驟～

點火燃燒酒精，拿捏得準這樣咖啡才好喝呀！

帶甜味的熱咖啡酒，又甜甜香香又有酒味～要說它是一抹暗戀的眼淚，倒不如說是陪伴你戀愛的飲品～

容易上癮的愛爾蘭咖啡真的就是神之飲品，原本二訪Kiwi還想要再點，不過後來決定喝起手沖咖啡。

衣索比亞西達摩，桃子桃子甜心、可可，日曬豆。

每一杯飲品看起來都很好喝～

盤裡的倒影更加深整個飲品的質感～好優雅！

坐在古董家具旁享用下午茶甜點，是否已經讓你有身歷在歐洲貴族的皇宮裡呢？

我們將甜點都吃過一輪，瑪麗安東妮法國點心工作坊的甜點每款都很特別，融合的氣味、當下會覺得很跳，不過品嚐下來都好吃～

皇后的花園

精細的瑟菈芬，內容物的呈現都不相同，很跳tone卻也好吃。

左一，羅斯貝爾登、前方艾芙蒂。

黑森林則是第一次吃，口感挺不錯。

巴法華斯，玫瑰、覆盆子、荔枝慕斯、杏仁蛋糕體，很推薦。

托爾泰斯，如藝術品的蛋糕真較人捨不得吃。

在米嘻咖咖啡古董傢俱中，樁樁件件的古董物件都很美。

很有歐式風格設計感的桌椅很迷人，瞬間就好想來個Cosplay。

雲林虎尾米嘻咖咖啡古董傢俱很有特色，藝術、古董、咖啡與甜點，讓質感滿滿的，愜意的想要在這裡喝起一杯咖啡，真的好悠閒呀！有到虎尾小旅行，別忘了提早預約米嘻咖咖啡古董傢俱。

米嘻咖 咖啡 古董傢俱

住址：雲林縣虎尾鎮光明路111號

電話：0919 801 301

營業時間：13:30–19:00四五日