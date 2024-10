日式街邊店

想吃日式大阪燒很簡單,但想吃蔬食系大阪燒PAPA推薦”好泉澄” 與平價粗飽款的-福緣(通通都在勤美商圈周邊) 但是現在又多一家《酉燒 Okonomiyaki》現身,好泉澄-新品牌,更多口味可以挑選,晚間開張,主廚是漂亮女生

酉燒 Okonomiyaki -蔬食大阪燒專賣店

▎公正街上的日風街邊小店-酉燒

近勤美商圈就位於公正街上超多美食眷村系-牛肉麵/小麥菓子餅乾鋪/日本拉麵/港式林記茶鋪等等,酉燒則是最近開張的日式大阪燒專賣,這家轉角小店歷經 瑪那關東煮>哞一牛> NOW是-大阪燒專賣所,木製小屋昏黃的燈光隨著料理時產生的香氣與裊裊煙幕瀰漫,勾著愛吃鬼的心很癢。

▎內用/戶外雅座區

戶外雅座區簡單放置兩張桌子與吧檯區的座位最近晚上開始有涼風。就算窩在外面也算舒服,還有架設電扇吹著,自備飲料應該也可以吧?(我猜的) 但禁帶外食跟葷食是確定的

室內座位區冷氣開放,位子不算多!

▎辣妹大阪燒VS新品鮭魚丼

倒上混合多種蔬菜X日式炒麵,反覆翻面煎至到金黃酥脆。刷上自製大阪燒醬汁裝盒後再加上美奶滋與海苔絲…搖搖晃晃的太誘人了啦!

以下公布本次外帶餐點【野菜鮭魚鬆飯$90 蔬食大阪燒-瘋狂辣妹$150 組合加價購:(小菜+飲料) $60 】

野菜鮭魚鬆飯$90

野菜丼飯,飯上鋪滿鮮蔬跟很口味很像鮭魚酥的東西,最吸引人的是超仿真鮭魚卵,一咬就波波爆裂開來,冒出微甜的那種南瓜籽油之類的液態物!生鮮蔬菜搭配小蕃茄,小黃瓜與豆腐。

淋醬是日式胡麻醬汁,清爽帶著胡麻香,大貓誇獎這個好吃!開玩笑…不看誰買的XD

蔬食大阪燒-瘋狂辣妹$150

大阪燒系列有四種口味,我選了瘋狂辣妹,闆說搭配川味麻辣特調是小辣左右,PA覺得不辣聞著有微微辣香,回家依然還有微微焦脆感!!

表面看不出來有炒麵,日式炒麵埋在最底下,蔬菜混入麵糊煎到到表面呈現金黃色,一個顛鍋完美翻身,PAPA就站吧檯看著,連續看了三個顛鍋翻餅-好俐落!大阪燒上灑滿了芝麻粒,美乃滋,海苔粉一整個過癮,現在酉燒開張,愛吃這類料理的朋友直接外帶也很方便!

組合加價購:(小菜+飲料) $60

目前這邊小菜系列:煙燻豆皮/薑糖漬番茄 飲料則是…嘿嘿嘿一喝我才知道原來紅茶(錫蘭)

薑糖漬蕃茄:展現台灣南部特色,薑汁醬油糖澆淋在小蕃茄上每一口都是甜鹹爽口,至於酉燒飲料當天是紅茶,未來會不會出現麥茶或是…不確定XD

▎Okonomiyaki :MENU

2024 菜單資訊 :大部分的餐點都是純素,奶素或蛋素會註明! 大阪燒與關西燒的差別就是一個有麵跟無麵這樣而已

不想等待可以透過網路line 預約!餐點都是現點現做..。我都想專程買小鏟子來吃大阪燒XD

街邊小店讓人喜愛…愛吃蔬食的朋友這家絕對值得收藏!拍完照之後就拎回家!經過搖晃之後..大阪燒還保持原本著狀態,野菜鮭魚飯就真的混了

外帶餐是這樣的!回家直接開吃….餓了

Okonomiyaki -酉燒蔬食大阪燒專賣店

Okonomiyaki Vegetarian-Open only at night, located in Qinmei Business District, Taichung Okonomiyaki – Vegetarian Okonomiyaki specialty store/information

Address: No. 9, Lane 156, Gongzheng Road, West District, Taichung City 403 Business hours: 17:00–21:30 (Closed on Tuesdays) ,Meals: Okonomiyaki/Rice/Noodles,appetizers,IG: @yo_okonomiyaki/

