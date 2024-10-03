南投埔里肆盒院早午餐｜貨櫃屋網美餐廳，日式里肌炸豬排飯.松露奶油舒肥煎牛排份量足餐點也精緻好吃！

南投埔里肆盒院隱藏在田園旁，在網路早午餐風評很好，趁著有時間就跑來吃～埔里美食肆盒院早午餐是由四個貨櫃組合而成，搭建出三合院般的庭院，牆上有兒時童趣，讓人來店用餐也可以重拾童心，很多人推薦他們家的餐點份量很足，早午餐的擺盤到吃完，完全就是讚呀！肆盒院販售的是早午餐拼盤、輕食、甜點、飲品，我們點了一份日式里肌炸豬排飯（紫米飯）、松露奶油舒肥煎牛排、紅茶無糖，假日座位不好預約建議提早預約才有座位呦！

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南投埔里肆盒院在哪？

南投埔里肆盒院早午餐位在南投縣埔里鎮育英街 141 巷，直接google導航即可抵達目的地。店裡有提供汽車、機車停車，不用擔心停車問題。

南投埔里肆盒院早午餐超網美貨櫃屋餐廳

南投埔里肆盒院早午餐會看見工作人員開放式廚房與櫃檯透過櫥窗可以看見工作人員在準備餐點，貨櫃屋前也有可愛的野餐區域跟小涼椅，美拍十足。等待的客人可以稍微休憩片刻，完全就是個拍照打卡的熱點呀！

埔里美食推薦肆盒院寵物友善餐廳

埔里肆盒院早午餐也是寵物友善餐廳呦！

有人就帶了波斯貓來，可愛又特殊的眼睛很像以前家裡養的貓貓兒。

埔里肆盒院早午餐內用座位並不多，建議還是提早訂位會更好呦！

圓形的透明玻璃窗真的挺漂亮，是店裡人氣最高的座位區域呦！多人來用餐才可以能坐在這美景處吃美食呢！

二樓的室內、室外座位區域呈現不同的氛圍感，很愉悅的空間讓人喜愛不已。

店裡採用自助式的餐具、水杯都需要自行取用唷！不用額外加服務費～

埔里肆盒院早午餐菜單MENU

埔里肆盒院早午餐已經改為線上的菜單，直接點餐到櫃台付款即可等待餐點的到來。

日式里肌炸豬排飯搭配紫米飯

日式里肌炸豬排飯搭配紫米飯還挺不錯的，酥脆脆的豬排很噴汁，口感很扎實也很有嚼勁。

時蔬咖哩用很多蔬菜熬煮而成，也是店家自己熬煮，味道濃郁，我很喜歡咖哩挑逗味蕾的感覺。

紫米飯比較乾加上咖哩醬會變得比較濕潤～

很大一塊的節瓜多汁又美味

這盤吃光汪，飽足感完全滿分～沒想到肆盒院的餐點份量夠又營養加分，無論是大人或小孩都會很喜愛。

松露奶油舒肥煎牛排

自熬白醬加上松露醬加上白飯，味道恰到好處。

燉飯的香氣直撲鼻，連我自己都好喜愛，有時候不想吃口味太重，就會想要來個簡單美食。

七分熟的牛排，略帶粉色的肉質，一口咬下那菲力新鮮柔嫩的風味挺好吃的，很推薦這倒讓人驚豔的主餐呦！

南投埔里肆盒院隱藏在田園旁，很多人推薦他們家的餐點份量很足，早午餐的擺盤到吃完，完全就是讚呀！肆盒院販售的是早午餐拼盤、輕食、甜點、飲品，我們點了一份日式里肌炸豬排飯（紫米飯）、松露奶油舒肥煎牛排、紅茶無糖，假日座位不好預約建議提早預約才有座位呦！

肆盒院

住址：南投縣埔里鎮育英街 141 巷

電話： 04 9242 2279

營業時間：09:30–19:30週二休