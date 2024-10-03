新店美食報~報~報，讓六堆.文山景觀餐廳帶大家回到濃濃的傳承時光，絕美的四季景觀敲醒五色生香味，餐廳環繞群山美景，餐廳的內部裝潢，有著古色古香的桌椅，讓美食客懷念傳統的客家小菜，好似穿越時空的隔閡，喜歡客家小點的朋友，到六堆.文山的景觀餐廳預約就對了。

六堆.文山的「客家鹽焗手撕雞」是客家菜餚，金桔的蘸料包覆著手撕雞，可讓肉質更佳鮮甜，亦是平衡美味的要點，令人印象深刻的客家菜餚，讓米飯口口浮現出新鮮好滋味，最夯的客家小菜「客家鹽焗手撕雞」，六堆.文山的廚房服務不會拖泥帶水的狀況，每道客家菜都有停不下來的美味。

六堆.文山的「蔥香炸香菇」，酥炸後的香氣讓這道菜更美味，而內裡的香菇依然保持鮮嫩風味，酥脆與鮮嫩的對比，特別是剛炸出鍋的新鮮感，一份無法停止的美味，讓人一口接著一口，回味無窮的客家小菜「蔥香炸香菇」，每一道菜訴說著濃濃的文化，本人體驗「蔥香炸香菇」口感，其實開胃的就是這道菜。

金黃Q彈的蘿蔔粄一口下去，充滿五色生香味的滿足感，直接於口中綻放出驚喜來，外酥內軟的對比，保留軟潤鮮甜的質地，綁住許多人的五臟廟，簡單的食材成為難以抗拒的客家小點，憶起童年的飲食文化。

六堆.文山讓人驚豔的文化佳餚「玉饌魚卵過貓捲」看似晶瑩剔透的魚卵，將新鮮的食材與充滿魅力的佳餚，過貓葉結合出鮮美的魚卵，替食客帶來味覺小宴，不僅讓菜餚的口感，呈現出濃郁的客家風情。

六堆.文山的客家小菜，不可錯過的經典美味「雞汁白玉悶箭筍」金黃湯汁的濃縮滲透箭筍，鹹香多汁的爽脆口感，替箭筍增添一層溫暖滋味，搭配一碗米飯非常入味，爽脆的口感讓人難以抗拒，天然的米飯與雞汁的鮮美讓人一口便難以忘懷，箭筍的鮮甜提升米飯的本味，客家美食的文化饗宴。

六堆.文山的美味記憶「客家菜尾燜鴨」推薦給喜愛喝湯的朋友，完美融合出濃而不膩的鮮甜滋味，湯頭的醇香瞬間撲鼻而來，濃濃的家鄉情懷，讓人忍不住一口接著一口的品味，傳統的經典美味讓舌尖與心尖，共同憶起美好時光。

炎炎夏日的尾聲，飯後一碗清涼的豆花冰、仙草冰、文山特濃奶茶，極致純粹的享受勾勒出甜蜜的降臨，讓舌尖瞬間沁涼，沖散悶熱的疲憊，清爽不過分甜膩的口感，讓人忍住想要再挖一口，每一口都是沁涼的享受，舒緩整日的悶熱的疲憊。

前一天預約六堆.文山用餐，不用門票「限定平日用餐的時間才能免門票」活動期間至10月31日止，白飯免費吃到飽、不收服務費、用餐不限時，活動用餐在Google 五星評論送茶飲， 可刷卡、linepay、現金。

六堆.文山預約電話：02-26663693 、 LINE: @636dcypn訂位系統，給讀者小資訊，六堆.文山農場的官網、YouTube茶園與豬兒的拍攝影片，喜愛美食的朋友，肯定不要錯過。