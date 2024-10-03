分享一間在東區樂業路上的偶像赤肉麵線，GOOGLE評分高達4.8顆星欸！店家除了賣麵線糊之外，也有賣大麵羹，滿足了我「小孩子才做選擇，我全都要」的個性！點，都點！

Table of Contents Toggle

偶像赤肉麵線 大腸麵線 大麵羹 環境

下面簡稱偶像赤肉麵線好了，名字實在是太長XD 其實店家位置不太顯眼，招牌也不大，靠近育英路與樂業路的路口處，機車較為方便，汽車可能要路邊停車。

座位區就在騎樓，說真的座位不算多，但當天我用餐的時候，來外帶的客人不少欸。

老闆一個人打理一切。

小攤子的旁邊貼著一張營業時間，寫著禮拜日公休，基本上是賣到中午。一旁寫著買大麵羹或者麵線飲料折5元，我問老闆有沒有飲料？他說沒有XD

偶像赤肉麵線 調味料

桌上很多調味料，除此之外還有菜脯。而且還有辣味與原味的菜脯。

大麵羹

大麵羹可說是台中獨有的小吃，粗粗又軟Q的麵體咬起來入口即化。

他們家的羹湯屬於比較清爽型的，不是那種稠稠的。整體吃起來口味也的確是屬於清爽清淡型，喜歡吃重口味一點的朋友們，搭配菜脯剛剛好。

綜合麵線

麵線糊的部分有赤肉羹和大腸兩種口味，當然可以選擇綜合口味囉。我就選了一份綜合口味的麵線糊。

這麵線糊本身麵線細緻，上頭有灑上香菜、胡椒粉、沙茶醬，麵線的部分份量給得不少，湯匙舀起來滿滿的麵線看不到湯汁！湯頭有柴魚的香氣。

大腸的顏色沒有特別深，也沒有怪味。

赤肉羹的部分，肉質不柴，口感不錯，整體吃起來我挺喜歡的。

為什麼點滷蛋呢？因為原本問老闆有沒有飲料，他說沒有，只有滷蛋，我就點囉！滷蛋的部分，顏色滷得挺美，口味上也算有味道，還OK。整體吃起來，這家大麵羹、麵線糊吃起來我覺得口味上沒有太突出的地方，但是用料非常實在，我吃完其實也挺喜歡的，我想這應該是吸引客人的原因吧！分享給大家。

店名：偶像赤肉麵線、大腸麵線、大麵羹

地址：台中市東區樂業路203號

電話：0926-633905

營業時間：06:30-12:30

公休日：禮拜日