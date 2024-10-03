南投埔里美食推薦這家亞標小吃部，來南投埔里之前就聽說這家亞標小吃部的牛肉麵非常厲害！google評價高達2400多則評論4.3星，而且不只觀光客喜愛，連在地人都大為推崇，除了牛肉麵加了沙茶味道獨特好吃外，尤其他的份量真的很誇張，如果沒有很餓點小碗就可以了，大碗的牛肉麵根本家庭號，吃不完啊！

亞標小吃部｜交通方式、停車資訊

亞標小吃部位於南投埔里育英街上，請google搜尋亞標小吃部，附近有很多路邊停車格可以利用，建議避開用餐時段來，尤其是因為真的很多人，就算店家已經有兩個店面還有很多桌位，有時候還是免不了要等候一段時間

亞標小吃部靠外側的地方是廚房，店員真的很多，而且感覺很忙，煮麵裝湯的手一直沒停過，生意真的很好，但忙歸忙，態度倒是蠻親切的，這點真的很加分，第一次來不知道，看到店員在裝牛肉麵，想說那個碗公應該是大碗的，看起來還好，殊不知….那個是小碗的

旁邊是滷味小菜櫃，要吃什麼單子上直接畫就可以了，菜單上都有明碼標價，滷味上桌前還會進滷汁鍋再加熱一下

亞標小吃部｜菜單

亞標小吃部菜單，原本要拍點菜單，但我忘記了，點菜單上有小菜的價錢，這是牆壁上主食的菜單，牛肉麵是最多人點的，有大小碗之分，建議點小碗的就好，大碗的真的很巨，感覺一家人吃都夠，水餃也是很熱門的選項，是他們自己包的，一顆也才6元

餐具自取，每個桌上都有放調味料，如果需要蒜頭或小碗可以在餐具區那邊自己拿，蒜頭隨便你拿真的蠻佛的

亞標小吃部｜推薦必點

我們點了一碗大碗的牛肉麵跟一些小菜，看那個小菜盤子的尺寸跟大碗牛肉麵對比就知道大碗牛肉麵有多重量級！

亞標小吃部主打就是麵量多到爆，這大碗牛肉麵是195元，用的容器就是那種像辦桌用的大碗公！牛肉湯的香氣蠻足的，裡面有加沙茶醬料，吃之前先拌一下讓沙茶的味道融到湯裡，牛肉的量非常多，我懶得數有幾塊了，牛肉有嫩又入味，纖維感還蠻細的，不會卡牙

麵條是用白麵，但吃起來非常有Ｑ度，而且很容易吸附湯汁的味道，加上淡淡沙茶的香氣非常開胃，麵量真的多到一個很扯，距上一次看到這麼恐怖的麵量應該是橋頭老麵店的榨菜肉絲麵，我跟151兩個人分食，分一半大概是裝滿3個小飯碗的量

滷豆乾，小盤的才20元，有燙過滷汁吃起來還不錯，是用五香小豆干，豆香也蠻足的，點來配牛肉麵很讚

海帶也是頗有水準，一般麵店很少吃到滷的軟的海帶，這裡就是滷很透的那種，而且很入味，必點

丁香花生，也是人氣款，但我覺得他的丁香魚有點小，吃起來就只有酥脆鹹香的感覺，沒有肉感，但花生是我喜歡的脆脆油花生，好吃

亞標小吃部非常適合大家庭或大約3~4個人的小家庭來聚餐，因為份量真的很大，大家可以一起點大碗的，分著吃非常方便。他們也提供小碗也很貼心，總之就是主打一個俗擱大碗！料理味道也是水準之上！如果來南投埔里旅遊，不妨去試試亞標小吃部的牛肉麵唷

亞標小吃部

地址：南投縣埔里鎮育英街13號

電話：04 9299 5435

營業時間：10:30–15:00, 16:30–20:00（週三公休）

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