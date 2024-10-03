台中「臭霸王臭豆腐」久久之前就有耳聞他的臭名，朋友有推薦過他們家的蒸臭豆腐好吃，臭豆腐料理品項多，夏天還有賣涼麵，蒸臭豆腐的口感真一般的很不一樣，口感好軟嫩，而且味道還真的臭，推薦搭配他們的酸梅湯，解渴消暑好好喝！

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臭霸王臭豆腐 營業時間

臭霸王臭豆腐

評分： / 4

/ 4 地址：401台灣台中市東區旱溪西路一段443號( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 17:00 – 21:00,

星期二: 17:00 – 21:00,

星期三: 17:00 – 21:00,

星期四: 17:00 – 21:00,

星期五: 17:00 – 21:00,

星期六: 17:00 – 21:00,

星期日: 休息

星期一: 17:00 – 21:00, 星期二: 17:00 – 21:00, 星期三: 17:00 – 21:00, 星期四: 17:00 – 21:00, 星期五: 17:00 – 21:00, 星期六: 17:00 – 21:00, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

臭霸王臭豆腐 位置｜環境

臭霸王臭豆腐梨旱溪夜市不遠，也在樂成宮附近，就在旱溪的河堤邊，平日來的話很好停車，路邊很多停車格，臭霸王的環境就是像在一般住家地院子車庫一樣，搭上棚架就變成了用餐區，找到位子櫃檯直接點餐，用餐完再自行回收到前台回收處，要分門別類的放好喔！

臭霸王臭豆腐 菜單

清蒸臭豆腐必點，另外還有特別的臭豆腐茶碗蒸、臭豆腐炸醬麵，還有臭豆腐鍋類，其實品項算是特別又豐富，只是沒有賣壓血有點不習慣。

臭霸王臭豆腐 餐點

酸梅湯

直接一罐上桌，大約可裝四小杯，喝起來酸甜清爽不會太甜，搭配臭豆腐很棒。

蒸臭豆腐

臭豆腐的口感是非常軟嫩的，不像一般臭豆腐還會加酸菜、鴨血等配料，臭霸王的蒸臭豆腐非常單純，小小碗蒸豆腐再加上肉燥調味，單吃豆腐味道一開始會覺還好沒有很臭，但是隱隱約約的越咀嚼越覺得臭豆腐臭味就在喉頭散發開來，如果搭配白飯一定更好吃，臭豆腐的口感像是豆腐花一樣很嫩很嫩，味道很特別，越吃越好吃耶。

涼麵

味道一般，麻醬口味涼麵，建議多一點蒜泥比較好吃。

台中的臭豆腐中，最喜歡的還是自由路上的花蓮水尾臭豆腐，再來就是老吳臭豆腐，都是偏酥脆型的，湯臭豆腐的話則是一中街的 洪記麻辣臭豆腐超級好吃，這家臭霸王是還不錯，很不一樣的味道，是可以試試啦！

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