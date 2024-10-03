來介紹一間6點就營業的早午餐店，在模範街的巷弄裡面，叫默More。通常早午餐店都不會太早開，但這間早午餐開始營業的時間根本就是早餐店的時間，令人興奮。

Table of Contents Toggle

默More 位置

位於模範街13巷，路口就是鼎鼎大名的古早味早餐…模範早點！看到模範早點轉進來巷子裡面就會看到這間默More。

巷弄內基本上還是機車方便，店面裝潢非常有質感，以木頭色搭配一點黑色，除了室內以外也有戶外的座位區。

默More 室內環境

室內也是以木頭色系為主，椅子則有不同的搭配，有些是用板凳，有些椅子則是有椅背的。我覺得座位不算少，用餐環境上有撥放輕音樂，也不至於嘈雜。

默More 菜單

點餐方式可以直接用紙本在上面畫，也能掃描QR code線上點餐，挺方便的。賣的品項非常多款，大多屬於西式的吐司、漢堡、起司堡、貝果或者蛋餅，也有賣鐵板炒麵和點心。這天因為我帶著小寶貝一起來吃早餐，所以就點得比較多一點，點了漢堡吐司又加了套餐方案。

卡拉雞腿日式漢堡 80元

老公點了日式漢堡配上卡拉雞腿，卡拉雞腿的部分還能選擇原味或者辣味，瞧瞧這個脆皮的卡拉雞腿排，看起來真的是挺不錯的，中間還有夾著煎蛋、生菜，非常豐盛。

私藏烤肉好吃吐司 60元

吐司是我點的，上頭夾了好幾片烤肉，而且都有醃製過，吃起來超有味道！裡頭一樣有夾煎蛋、生菜，也有番茄片和小黃瓜等。

這個吐司份量超多而且用料實在，整體很不賴，60元而已超值得的啦！

套餐選項

說實在的，其實我吃完吐司已經覺得這份量夠小鳥胃的人吃飽了，再加上套餐，真的不少XD 兩種套餐不同之處在於一個是培根、一個是德式香腸。其餘有薯條、生菜沙拉和煎蛋，吃完整個大滿足。

生菜沙拉有苜蓿芽、紫色高麗菜和小黃瓜與美生菜，配上的是油醋醬汁。

培根和德式香腸，就是那樣，應該不用我多敘述。

煎蛋的部分，其實是看到套餐有煎蛋，點了順便給小寶貝吃。

鹹豬肉蛋餅 75元

蛋餅的部分，在口味上有許多選擇，不過蛋餅皮就是一般市售的那種蛋餅皮，我點了鹹豬肉口味，鹹豬肉切成小塊狀，搭配蛋餅還不錯吃，沒想到我們家小寶貝挺喜歡的呢。

整體吃起來，這間默More早午餐，用餐環境不錯，價格也平易近人，餐點好吃，如果想要一大早來吃早午餐，不妨可以來模範街附近吃這間店喔！

店名：默More

地址：台中市西區模範街13巷3號

電話：04-23050067

營業時間：06:00-13:00

公休日：禮拜二