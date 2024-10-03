熱愛酸菜魚的Ruby，目前吃到最好吃的酸菜魚還是姥姥酸菜魚，

最近去了一家韓酸菜魚麵館，雖看評論受到不少好評，

可惜這家餐點比較不符合Ruby的口味。

使用QR CODE掃描點餐，主打可以獨享的酸菜魚。

菜單提供四種口味：金湯、番茄、麻辣和椒麻系列，

還有麵類和酸菜魚飯系列，每道餐點都附有小菜。

食量較大的也可以點一些小菜搭配著吃。

餐廳的用餐環境尚可，不過當天我選擇了高腳椅的位置，

櫃子略有些灰塵。建議選擇一般座位區可能會更加舒適。

這裡沒有提供水，需要再額外付費選擇其他飲料。

金湯酸菜魚 $220

湯底濃度可選擇濃淡，不吃白飯也可換配菜，

如不要蔥、不要淋蒜油、不要芝麻，點餐的時候都可以備註。

Ruby當天點了金湯酸菜魚(濃)，並加點了一份油條 $29。

白飯的口感偏硬，放入湯中當泡飯吃還算不錯。

相比之下，小菜的味道比酸菜魚更為美味。

魚肉部分與我之前吃過的酸菜魚有些不同，

是用的巴沙魚也就是越南鯰魚，

而魚肉都是碎肉偏多。

雖然魚肉和肉片的份量還算充足，但金針菇、冬粉和豆芽菜的量都偏少。

如果喜歡吃菜的人或是食量大的可以考慮加點其他配料。

肉片部分則偏肥肉比例多一些。

至湯頭的酸度和辣度，對Ruby來說都不夠酸，

雖然點了濃的口味，但整體口感稍顯平淡，

如果湯頭和魚肉換掉應該會更好的。

美味的程度見仁見智，也許對其他人來說這裡的酸菜魚會符合你們的口味吧。

【店家資訊】

👉韓酸菜魚麵館

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂餐請點此

🏠新北市板橋區中正路19號

☎️02 2275 6806

⏰AM11:00~PM21:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐

服務 ⭐⭐

回訪率

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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