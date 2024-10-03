熱愛酸菜魚的Ruby，目前吃到最好吃的酸菜魚還是姥姥酸菜魚，
最近去了一家韓酸菜魚麵館，雖看評論受到不少好評，
可惜這家餐點比較不符合Ruby的口味。
使用QR CODE掃描點餐，主打可以獨享的酸菜魚。
菜單提供四種口味：金湯、番茄、麻辣和椒麻系列，
還有麵類和酸菜魚飯系列，每道餐點都附有小菜。
食量較大的也可以點一些小菜搭配著吃。
餐廳的用餐環境尚可，不過當天我選擇了高腳椅的位置，
櫃子略有些灰塵。建議選擇一般座位區可能會更加舒適。
這裡沒有提供水，需要再額外付費選擇其他飲料。
金湯酸菜魚 $220
湯底濃度可選擇濃淡，不吃白飯也可換配菜，
如不要蔥、不要淋蒜油、不要芝麻，點餐的時候都可以備註。
Ruby當天點了金湯酸菜魚(濃)，並加點了一份油條 $29。
白飯的口感偏硬，放入湯中當泡飯吃還算不錯。
相比之下，小菜的味道比酸菜魚更為美味。
魚肉部分與我之前吃過的酸菜魚有些不同，
是用的巴沙魚也就是越南鯰魚，
而魚肉都是碎肉偏多。
雖然魚肉和肉片的份量還算充足，但金針菇、冬粉和豆芽菜的量都偏少。
如果喜歡吃菜的人或是食量大的可以考慮加點其他配料。
肉片部分則偏肥肉比例多一些。
至湯頭的酸度和辣度，對Ruby來說都不夠酸，
雖然點了濃的口味，但整體口感稍顯平淡，
如果湯頭和魚肉換掉應該會更好的。
美味的程度見仁見智，也許對其他人來說這裡的酸菜魚會符合你們的口味吧。
【店家資訊】
👉韓酸菜魚麵館
🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂餐請點此
🏠新北市板橋區中正路19號
☎️02 2275 6806
⏰AM11:00~PM21:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐
服務 ⭐⭐
回訪率
交通 ⭐⭐⭐⭐
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