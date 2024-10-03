2024.08.26

開箱/青鳥旅行．蛋捲的100種可能 綜合蛋捲禮盒.8種口味一次滿足

開箱/青鳥旅行 蛋捲的100種可能系列 綜合蛋捲禮盒

最近真的是手氣大爆發，參加活動抽獎，居然中了青鳥旅行的中秋限定「月耀傾心」灌餡蛋捲禮盒！這個綜合蛋捲禮盒有多達 8 種口味，滿滿一大盒真的太幸福啦！而且中秋禮盒的包裝也設計得超美，一打開就讓人心情大好。

這次收到的蛋捲禮盒還是鐵盒包裝，對於愛收集鐵盒的我來說真的是滿滿的驚喜～立馬把蛋捲拿出來，然後把鐵盒收進房間，哈哈！



因為這種大鐵盒真的超適合用來收納小物，不知道有沒有人跟我一樣是鐵盒控呢？

好啦，回到重點，青鳥旅行的蛋捲真的是口感和味道都很棒！



記得最早幾年前我吃過他們的肉鬆口味，沒想到現在口味這麼多元了，8 種不同口味一次收集，完全滿足選擇困難的我。

這次的禮盒裡就有：

芝麻沙沙蛋捲：裡面夾著芝麻內餡，香氣十足。

花生粒粒蛋捲：花生內餡帶有顆粒感，吃起來特別有口感。

鐵觀音真巧蛋捲：茶香非常濃郁，是我最愛的口味之一。

抹茶真巧蛋捲：抹茶香氣豐富，帶有一點甘苦的尾韻，超推！

烏龍蛋捲：烏龍茶香撲鼻而來，真的非常濃烈。

醇黑真巧蛋捲：可可的苦甜味道平衡得剛剛好。

原味肉鬆蛋捲：這就是青鳥的招牌，肉鬆內餡鹹香適中。

海苔肉鬆蛋捲：在肉鬆中加入了海苔，香氣層次更豐富。

我自己最愛茶類口味，像鐵觀音和抹茶真的超讚，茶香濃郁卻不會太甜，對怕胖的我來說完全是福音！每一口都能感受到茶葉的香氣，真的是健康和美味兼具啊～



這盒禮盒真的是無論送禮還是自己享用都超適合，尤其中秋節快到了，如果你跟我一樣愛吃甜點又不想胖，那這個蛋捲禮盒絕對是不錯的選擇！

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官網：https://www.bluebirdtravel.com.tw/

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