位於苗栗頭份的「村宴家菜」終於開幕啦！這家餐廳是由千八日式料理的團隊精心打造，專門提供地道的客家家宴料理。特別的是，這裡結合了傳統的客家建築和日式禪風庭園，讓人彷彿穿越時空，感受古樸與禪意的交融。



「村宴家菜」的料理以精心火候來呈現客家風味，從經典的客家小炒，到特調的桔醬、蒜醬，還有苦瓜悶大腸，每道菜都讓你感受到客家料理的樸實美味。

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村宴家菜 營業時間地址

📍村宴家菜

地址 : 苗栗縣頭份市中央路892之1號

電話 : 03 762 2188

時間 : 11:30–14:00, 17:00–21:00

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61561242924356

村宴家菜 位置/停車

這家餐廳就位於頭份的中央路上，交通便利，旁邊還有免費停車位，非常適合家族聚餐或朋友聚會，完全不用擔心停車問題！你可以安心地在這裡享受一頓豐盛的客家風味餐。

早晨和傍晚的村宴家菜展現出不同的風格，白天的陽光透進來，庭院顯得更加寧靜祥和，而夜晚的柔和燈光則讓整個庭院多了一份禪意，別有一番風味。

村宴家菜 空間

店內的紅磚建築，搭配日式庭園的寧靜禪意，真的讓人覺得在這裡用餐是一種享受，宛如進入了一個時光隧道，串聯起了簡樸與現代的禪風。

再往裡走，映入眼簾的是天花板上掛滿的客家花傘，五彩繽紛的花傘將整個用餐空間點綴得生動有趣，成為了餐廳內的另一個打卡熱點。透過餐廳的大窗戶，可以欣賞到旁邊精心設計的日式庭園。這個庭園結合了山林美景與開闊的天空，不論是日間的陽光照耀，還是夜晚柔和的燈光，都讓這片庭院散發出一種寧靜而祥和的禪意。在燈光的映襯下，夜晚的庭園氛圍與白天完全不同，帶來一種悠然自得的平和感，彷彿置身世外桃源。

村宴家菜 菜單

客家焢肉 $420

「客家焢肉」使用了新鮮的溫體黑豬肉，長時間燉煮後，肉質嫩而不爛，肥瘦相間，每一口都帶著濃郁的肉香，搭配QQ的白飯，真的是飯剋星！下方還墊著不常見的高麗菜乾，讓這道菜增添了更多傳統風味。

乾煎桔葉粉腸 $260

這道菜一上桌就能聞到淡淡的桔葉香氣，搭配粉腸的濃郁口感，清新的桔香與豐富的味道完美融合，絕對是讓人驚豔的一道菜。

豆油水鮮魚 $520

一道看似簡單卻超好吃的料理，魚肉細嫩滑順，外皮煎得剛剛好，醬油的鹹香融入魚肉中，每一口都是極致的鮮美，這就是純粹的美味！

黑蒜頭雞鍋 $720

當然，來到村宴家菜怎麼能不試試「黑蒜頭雞鍋」呢？這道料理選用放山土雞，加上營養滿滿的黑蒜頭，湯頭濃郁鮮美，每一口都充滿了蒜香，雞肉吸收了湯汁的精華，入口即化，尤其適合天冷時享用，真的讓人覺得溫暖。

苦瓜悶大腸 $280

這可是客家菜的經典，苦瓜的微苦搭配大腸的油脂，經過長時間燉煮，兩者的味道互相融合，整體味道濃郁，讓人每一口都想要多吃幾口。

客家小炒 $280

「客家小炒」也是必點的，魷魚、豬肉條、蔥和辣椒，經過大火快炒，每一口都香氣四溢，這道經典的客家料理絕對不能錯過！

蘿蔔絲煎蛋 $180

如果喜歡蛋香的話，還可以試試「蘿蔔絲煎蛋」，外酥內嫩的口感，加上細緻的蘿蔔絲，讓這道看似簡單的料理變得特別美味。

古早味雞捲 $260

這道雞捲使用多層豆皮包裹豐富內餡，經過細火慢炸，外皮酥脆，內餡鮮嫩多汁。搭配特製的沾醬，風味十足，讓人一口接一口停不下來。

冰鎮油雞 $480

選用放山土雞製作，肉質鮮嫩而多汁。這道油雞特別符合客家人的偏好，油脂充足，口感軟嫩。搭配酸甜爽口的特製桔醬與蔥醬，清新解膩，是一道極具風味的涼菜選擇。

透過每道精心烹製的佳餚，「村宴家菜」不僅展現了道地的客家風味，還傳遞出客家人對生活的深刻情感。客家飲食文化與日式禪風在此相互交融，每道菜餚彷彿都在訴說著一段故事。餐廳的氛圍，讓你彷彿穿越時光，感受到那份樸實無華的溫暖與回憶，品味不僅是食物，還是那份源自土地與家族的深厚情感。