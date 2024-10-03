明水然樂鐵板燒｜台中新開幕，極難訂的無菜單料理｜1600元起享生猛活龍蝦與日本A5和牛｜大魯閣新時代餐廳推薦

明水然樂大魯閣新時代店｜滋滋作響的山海珍味。鐵板燒界新秀之星🦞

預約訂位：請點我

日式餐飲的熱潮，近年來吹入寶島台灣，尤其像開寶箱一樣精彩紛呈的OMAKASE無菜單料理，更是人氣大勢！說起鐵板燒界新秀之星，明水然樂肯定是榜上有名，這間同時也是北部極為難訂的預約制料理，以日式無菜單鐵板燒為主軸，著重在食材本質上，並連結主廚的匠心手藝，將時令鮮魚、野生活龍蝦與日本A5和牛等極鮮海陸珍味，化為14道精緻菜品與視覺饗宴。選在溫馨九月降落台中大魯閣新時代10F，寵愛自己不需要理由，朋朋們手刀預約起！

明水然樂 台中大魯閣新時代｜店家介紹

今年九月底插旗台中的明水然樂，位在大魯閣新時代的10樓，遠遠即可見木格柵優美靜佇，印有明水然．樂字樣的燈籠高掛於廳前，

環境舒心雅緻，柔和光線緩緩流淌於空間，溫潤木色結合質感石材檯面與優雅紅椅，讓料理氛圍譜寫出幾分詩意。餐廳共有兩張鐵板燒煎台，個人很喜歡靠窗的座區，享用美味珍饈的同時，還能將城市的白晝與黑夜風光飽覽入眼，一眼瞬間好不愜意

明水然樂以日式鐵板燒為專門，專致於無菜單料理，用餐前，主廚會於餐檯會上演食材展示秀，

看著龍蝦顫動的觸鬚與和牛唯美的油花，眼前這座食材小山叫人不自覺嚥起口水，飢腸轆轆的味蕾開關，已被觸發！快點踏上這場明水然樂的感官之旅吧

提供$1600樂饗宴與$2400樂盛宴兩種套餐做選擇，餐程將新鮮到貨的日本A5和牛、野生活龍蝦、生猛海味與當令好食材結合，用心展現在14道精緻美饌上，並透過鐵板滋滋療癒的聲響，純熟表現出OMAKASE的料理內涵，滿足饕客們五感六覺的期待～

台中無菜單料理推薦、大魯閣新時代餐廳、台中火車站美食底加

明水然樂 台中大魯閣新時代｜菜單MENU

▎MENU：無菜單料理

▎提供＄1600+10%、＄2400+10%,套餐，內含日本和牛及野生活龍蝦，其他食材會由師傅依季節搭配，食材每日依照訂位人數準備，訂位完成三天內需預付餐費。

▎兒童100cm以下免低消，101cm~149cm兒童低消$799元，150cm以上酌收大人費用。小

朋友低消可單點食材酒水或點兒童餐$799。(如兩位小朋友也可點一套兒童餐分享)

(取自 明水然樂 台中大魯閣新時代 官方)

明水然樂 台中大魯閣新時代｜餐程介紹

◍━━ 樂饗宴｜＄1600+10% / 人 ​━━◍

◍━━ 樂盛宴｜＄2400+10% / 人 ​━━◍

▎白桃烏龍茶

▎漬物｜醋漬蘿蔔、蘋果洋蔥

▎蒜蜆湯

▎龍蝦膏芝心蛋捲

▎北海道生食級干貝佐金莎醬

▎季節時蔬

▎＄1600 時令季節鮮魚｜＄2400 整尾現流魚品

▎＄1600 日本帆立貝 佐芥子和風醬｜＄2400 北海道赤海膽

▎＄1600 乾煎文甲佐柚子胡椒｜＄2400 鹽蒸鮑魚

▎和牛堡奶酥波羅包

▎野生活龍蝦佐南瓜醬

▎芒果冰沙

▎＄1600 日本A5和牛、日本A4和牛｜＄2400 日本A5和牛菲力

▎＄1600 台灣桂丁雞｜＄2400 西班牙伊比利豬

▎鐵板炒飯

▎炙燒龍蝦頭味噌湯

▎甜點｜蘋果煎餅

▎入會禮｜巧克力布朗尼

▎漬物｜醋漬蘿蔔、蘋果洋蔥

以清爽漬物來打開味蕾，來點酸甜清脆的醋漬蘿蔔與蘋果洋蔥都很開胃呢

▎蒜蜆湯

接著再來杯蒜蜆湯，以大量黃金蜆及蒜頭慢火熬煮，每口皆是蜆的精華鮮香，暖心又暖胃

▎龍蝦膏芝心蛋捲

接續這道長相萌萌似蛋捲甜點的料理，是龍蝦三吃的第一道，稍後還有龍蝦身、龍蝦頭熬煮味噌湯。以龍蝦膏、蛋液和鮮奶油煎製而成，過程刨入帕碼森起士後，捲成芝心蛋捲，並以味噌醬雞蛋豆腐鋪底，有機花草玉米苗點綴。

入口伴隨著騰騰熱霧與淡雅玉米香，清香鬆軟的蛋捲，交織著起司的潤滑鹹香，質樸簡單卻得米心的蛋料理

▎北海道生食級干貝佐金莎醬

選用日本北海道生食級干貝，煎至兩面色呈金黃約5分熟即可享用，鑲魚子醬、金沙醬與萌萌紅甜菜；

帶有溫潤清酒香的金沙醬，與干貝的清甜和絲絲柔嫩結合極好，愛上干貝，是很合理的。

▎季節時蔬

這次吃到的時蔬為日本山藥、杏鮑菇與脆嫩蘆筍，佐以明太子慕斯與芝麻葉，蔬香甜美結合上明太子的綿柔鹹甜和芝麻葉獨特的苦辛，很好的達到轉味解膩，感覺時蔬可以穿插在主餐中間

▎＄1600｜時令季節鮮魚

今日的時令鮮魚為色彩繽紛的青衣寒鯛，也是珍貴的珊瑚礁魚種，魚肉塊鮮嫩Q彈，煎至過的魚皮面有著爽朗酥脆，與鍋巴結合後，是脆上加脆的過癮口感，

相伴紫蘇梅醬特有的清香酸甜，令煎魚料理更添一味鮮爽。主廚已有將魚剌先剔除，但還是要注意有無細微小細剌

▎＄2400｜整尾現流魚品

整尾現流魚品為紅目鰱，那閃閃發光的紅色大目啾，彷彿在無聲呼喚著：我很好吃喲~

紅目鰱煎至雙面金黃上色，未刮除魚鱗的魚皮，香煎後有著療癒脆度，搭配上鮮嫩多汁的魚肉，好吃說好吃，轉眼只剩魚骨頭～一旁也有鹽之花與金桔可以提鮮增爽，唯一要注意的就是，小心魚剌。

▎＄1600｜日本帆立貝 佐芥子和風醬

似花朵般的唯美食器裡，盛入日本帆立貝，並以藜麥鋪底，咀嚼甘甜飽滿富Q度，是道人人喜愛的爽口涼菜

▎＄2400｜北海道赤海膽

閃耀橙黃色澤的日本北海道的赤海膽，看著就垂涎不已，一落口即溶化，感受嘴裡的濃醇鮮甜與幼滑，搭配蟹黃豆腐與逼波口感的鮭魚卵豐富層次，海膽的美味總是叫人久念難忘

▎＄1600｜乾煎紋甲佐柚子胡椒

將生食級紋甲花枝，捕撈後急速冷凍，保留花枝的鮮嫩Ｑ，並以刀工劃上細密刀紋，

咀嚼鮮爽甜味足，那厚實的彈脆Q度，好似花枝在嘴裡歡樂飄游，搭佐以柚子胡椒特製的味噌醬，整個很合拍

▎＄2400｜鹽蒸鮑魚

南非鮑魚則是以少見的鹽蒸方式處理，活鮑魚一上煎台令眾人眼球地震了一下，添入酸豆與萊姆來豐富香氣，最後以大片昆布和大量粗鹽覆蓋來低溫熟成，使其肉質軟嫩度大增。

入口肉身飽滿肥厚、鮮甜彈Q嫩度也有，搭上黑松露奶油醬的迷人木質香氣，一道人見人愛的海珍品

▎和牛堡奶酥波羅包

這顆小巧呆萌的和牛堡奶酥波羅包，是米的本日心頭好～

以A4、A5和牛手工打製而成的漢堡肉，煎到雙面焦褐且逼出油脂香氣，層夾入爽脆生菜與特製番茄沙沙醬，將菠蘿煎至微酥使其沾附牛油香氣。大口咬下，飽滿肉感Q香mix鹹甜微辛，嘴裡溢滿幸福感～

▎野生活龍蝦佐南瓜醬

緊接登場的是龍蝦三吃的第二道，來自加拿大的波士頓龍蝦做香煎，緊緊鎖住大海的自然鮮美，

佐以奶香馥郁的南瓜醬豐富味蕾，最後刨上烤夏威夷果仁，鮮甜彈Q的龍蝦肉裡，埋藏著堅果雅香與奶韻，還有紅通通的去殼龍蝦螯做陪襯，不只視覺加分，也加乘了食材層次，看我兩口消滅它！

▎芒果冰沙

重頭戲和牛登場前，來杯冰爽的芒果冰沙潤潤嘴，洗去嘴裡先前料理的味道，才能好好沉醉在主餐和牛的美味世界裡

▎＄1600｜日本A5和牛、日本A4和牛

▎＄2400｜日本A5和牛菲力

今日第二位主角終於登場了，日本熊本Ａ5和牛！選用部位為菲力，是腰部附近的清爽瘦肉，食材秀可欣賞到唯美油花與細緻肌理，還未品嚐就可想像其美味～一次只會煎3-4份，確保每位食客能在最佳賞味時刻品嘗到牛排

表面煎焦後靜置降溫，給牛排一些時間，讓溫度平衡與肉汁回流，也是整塊牛排揪西多汁的美味密碼

將休息過後的牛排，再微煎一下，切開後有著迷人的脂香，入口可以感受到外層微微的酥度，肉質細嫩且肉汁充盈，甘甜牛香在尾韻，單吃即美味，襯點鹽之花提鮮也很讚，或是來點酥綿蒜角與清香芥末也很對味

▎＄1600｜台灣桂丁雞

選用自然放牧的台灣國宴雞好雞桂丁雞，直取口感最棒的腿肉部位，

肉質甜香嫩彈、Q度滿分且保水足，真是雞中米的心

▎＄2400｜西班牙伊比利豬

▎鐵板炒飯

炒飯也是鐵板燒最經典的一道藝術料理，食材平凡風味卻非凡，

有別於一般炒飯，會先超出香氣撲鼻的蛋酥，而後將雞蛋與米飯翻炒成誘人的黃金炒飯，讓每粒米飯均勻沾染蛋液，最後再與蛋酥結合翻炒淋入醬油，香氣與感官一次滿足，

喜辣的朋友，激推加一匙私房小干貝辣椒，麻香辣勁與炒飯超速配，許願米粒在跳舞的畫面可以多一些

▎炙燒龍蝦頭味噌湯

龍蝦三吃最終道，柴魚湯底裡，融入龍蝦頭和赤味噌、白味噌與加賀味噌等三種味噌熬煮，並煮入洋蔥來放大食材甜味，湯頭醇香鮮甜，龍蝦肉Q彈，大魚大肉到甜點前的最後一哩路，就由這碗溫潤熱湯來補上

▎甜點｜蘋果煎餅

酥皮煎到外表上色即可，劃開是炒入鳳梨的蘋果醬，

甜香微酥的蘋果煎餅裡，偶有檸檬芬芳探出，就以這枚果香甜點擔任樂盛宴的謝幕大使吧

▎入會禮｜巧克力布朗尼

本次的驚喜入會禮是巧克力布朗尼，經由鐵板微烘烤出獨特香氣，是甜入心扉的苦甘綿密

明水然樂 台中大魯閣新時代｜店家資訊

明水然．樂 大魯閣新時代店

評分： / 4.8

地址：401台灣台中市東區復興路四段186號10樓( 地圖 )

電話：04 2227 8030

營業時間

星期一: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00,



星期二: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00,



星期三: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00,



星期四: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00,



星期五: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00,



星期六: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00,



星期日: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00

星期一: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00, 星期二: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00, 星期三: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00, 星期四: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00, 星期五: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00, 星期六: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00, 星期日: 11:15 – 15:30, 17:15 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎Facebook｜Instagram

▎全台餐廳地址：明水然樂

┺ 採全預約制：預約請點我

🅿️ 鄰近收費停車場：大魯閣新時代停車場

🚇 台中火車站出發：步行約5分鐘

明水然樂 台中大魯閣新時代｜店家地圖