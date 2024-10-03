這一兩年在台北陸續開了好幾家很有特色的外帶咖啡吧

上次去了小川珈琲所後這次換來熙岸咖啡所

地點就在距離忠孝復興站旁的SOGO忠孝後方不遠的巷弄

窗台有著帶點浮世繪風格的布簾非常有情調

雖然人在東區卻有種在京都町家建築的錯覺

通往室內的門口燈具不知是不是刻意就像月亮一樣連陰影都有

門口的龍年繪馬更添上一分日式意境

進入室內後可以欣賞主理人彷彿創作般優雅有條不紊沖煮咖啡

比起白天我覺得入夜後整個迷人的情懷更強烈令人著迷

內用座位很稀少僅有一張約可容納2到3人的長木椅

整個空間非常寧靜彷彿時間倒流回到上個世紀然後就此凝結

以外帶為主的熙岸咖啡在窗口看菜單跟點餐

咖啡飲品選項多樣還有椅墊名命名的熙岸咖啡

茶飲也有不少選擇價格以外帶咖啡來說不算特別便宜

每日供應的甜點非固定品項可以請教主理人

如果常來的話可以考慮參加集點活動集滿可以兌換飲品或濾掛包很不錯

另一本菜單有各種季節限定飲品美照每樣都很吸引人

選擇手沖的話則是有一小本豆單可以挑選

除了飲品之外熙岸也有販售濾掛包包裝精緻送禮也很合適

日出蘇打 150元

在看菜單的時候瞬間被夏日限定形象照擊中

很像是以昭和喫茶的哈密瓜蘇打為靈感更精緻化的作品

隱約漂浮於芒果冰球與汽水之間那抹粉紅蔓越莓汁如夢似幻

藍色海洋般的彈珠汽水攪拌後就會變成透明宛如魔法一般

非常鮮明描繪了一幅清晨於海平面冉冉升起的日出東方

正上方俯視下圓滾滾超大顆的芒果冰球除了像太陽之外也莫名令人想起蛋黃

一開始喝的時候先入口的是蔓越莓汁與汽水交雜的氣泡清爽

芒果冰球隨著時間漸漸融化於汽水中帶來熱帶水果的酸甜

我自己還很愛戳碎冰球當成碎冰沙吃除了口感之外更是清涼

冰滴珈琲 (小) 90元

冰滴咖啡提供兩種尺寸可以選擇

第一次選了小尺寸是很精緻的蛋型玻璃杯

喝起來帶著濃郁酒香韻味深長

酸度明確甜度高的口味很能振奮精神

在吵雜熱鬧的東區商圈內難得在熙岸享受到一種罔若無人的寧靜

很喜歡在這樣的夜裡不受干擾細細品飲咖啡的千百種姿態

要問我是否願意回訪我的答案想必是肯定的

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/09/20

花費: TWD240(冰滴+蘇打各1)

熙岸珈琲所 Beam coast coffee

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09:00-21:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡、Line Pay)

可否訂位: 否

地址: 〒106 台北市大安區大安路一段52巷19號

電話: 02-2775-4617



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