「山友拉麵」位於礁溪的「山形閣溫泉飯店」一樓，是一家人氣非常高的拉麵專賣店！店門口超好認，有著醒目的日式風格，走進去就可以感受到濃厚的日本氣息。這裡的拉麵不僅結合了宜蘭當地的特色食材，像是三星蔥等，還融合了台式和日式的風味，整碗麵吃起來真的讓人驚喜。特別是如果你住在山形閣飯店，泡完溫泉後下來吃一碗熱騰騰的拉麵，簡直是絕配！吃飽後還能到附近的礁溪溫泉街走走，買些伴手禮回家。

餐廳資訊

山友拉麵 名稱 : 山友拉麵

電話 : (03)988-3251

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:30-21:00

官方網站 : 山友拉麵

訂位連結 : 山友拉麵礁溪店

停車資訊 : 付費停車場(地景廣場停車場)

從礁溪火車站步行約2分鐘左右就可以抵達，店門口的設計充滿濃濃的日式風情非常好辨認

餐廳環境

山友拉麵的內部空間寬敞，設計上充滿了日本風情。左邊是一般座位區，每個座位之間有充足的空間，讓人感覺很放鬆。

右邊則是一整排吧台座位，有點像居酒屋的氛圍，非常適合一個人來吃飯。

而如果你是跟朋友家人一起來，這裡還有榻榻米座位

甚至還有小包廂，非常適合多人聚餐，邊吃邊聊天的同時也可以點一些小菜來分享。

桌子前方還有自助區，醬料和餐具可以自由取用，服務非常周到！

門口還擺著「宜蘭勁好TOP10」飯店組得獎的獎盃，讓人更增添信任感。

菜單

山友拉麵的菜單選擇非常豐富，而且每道菜都有照片，看得讓人食指大動。

這裡最大的特色，就是把日式拉麵結合台灣的在地食材，像是三星蔥、櫻桃鴨胸等，甚至連零食薯片都能成為一道驚喜的亮點！

如果只有點拉麵吃不飽或是不過癮，菜單的最後面有各式小菜還有炸物可以加點

餐點介紹

我們這次點了兩碗拉麵和一個附有蔬菜的套餐，拉麵的選擇是「濃厚豚骨櫻桃鴨胸拉麵」和「三星蔥紅燒牛腩麵」，套餐選了「A套餐」，包含兩款小菜和飲料。

高麗菜搭配淡醬油的口感剛剛好，還保留著蔬菜的脆度

而牛蒡則是清爽又解膩，讓我非常喜歡。

「三星蔥紅燒牛腩麵」

這碗麵一上桌，首先吸引我的是那超大塊的牛腩！

牛腩煮得非常軟嫩，咬一口就化開，還帶有牛肉的香氣和蔬菜的清甜。湯頭雖然重口味，但加入了蔬菜一起熬煮，讓湯底喝起來依然清爽不油膩，搭配青菜和番茄的鮮甜，非常滿足。

麵條是家常寬麵，口感彈牙帶勁，每一口都充滿道地的台灣味。

喝一口湯，能感受到牛腩的香和蔬菜的甜完美融合，這真的是一道不容錯過的美味。

「濃厚豚骨櫻桃鴨胸拉麵」

這碗拉麵的賣點是那片片飽滿的櫻桃鴨胸，鴨肉香嫩多汁，鴨皮更是彈牙無腥味！

湯頭濃厚，因為融入了鴨油的精華，稍微放一陣子湯的表面還會有些凝結，證明真的是用心熬煮。

裡面還有一顆半熟的溏心蛋，吃起來滑順香濃，再搭配爽脆的筍絲，真的是一絕！

麵條則是細麵，硬度恰到好處，吃起來有咬勁，每口都能品嚐到豚骨湯的香濃與鴨肉的甜味，完全不油膩。

兩碗麵都可以選擇額外加10元加量三星蔥

雖然原本的蔥量已經不算少，但我們還是選擇加蔥，結果碗裡滿滿的蔥香氣撲鼻而來，讓整碗麵更加爽口。如果你是喜歡蔥的人，這選擇絕對不會讓你失望！

結語

「山友拉麵」位於礁溪的「山形閣溫泉飯店」一樓，是一家人氣非常高的拉麵專賣店！店門口超好認，有著醒目的日式風格，走進去就可以感受到濃厚的日本氣息。這裡的拉麵不僅結合了宜蘭當地的特色食材，像是三星蔥等，還融合了台式和日式的風味，整碗麵吃起來真的讓人驚喜。特別是如果你住在山形閣飯店，泡完溫泉後下來吃一碗熱騰騰的拉麵，簡直是絕配！吃飽後還能到附近的礁溪溫泉街走走，買些伴手禮回家。