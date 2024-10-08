如果你想在夏天找個涼爽又有趣的地方放鬆一下，推薦你來礁溪的「大樹下溫泉魚」！這家店名真的超級好記，因為它就位在一整排大樹旁邊，即使是大熱天，樹蔭下也很涼爽。店內不只有冷氣讓你享受，還可以體驗讓溫泉魚吃腳皮的獨特服務！最重要的是，一次體驗只要50元，而且不限時間，真的是超級划算的好去處！



一開始讓溫泉魚啃腳皮的感覺有點刺刺癢癢，特別是如果你腳皮比較厚，魚群瞬間會一擁而上，癢得你忍不住一直笑。坐在那裡看著魚兒忙著啃你的腳皮，時間真的過得超快，不知不覺就可以耗上好幾個小時。

目錄

景點資訊

大樹下溫泉魚 名稱 : 礁溪大樹下溫泉魚

電話 : 0905-857-338

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路17之一號

營業時間 : 週一~週日 09:00-22:00

官方網站 : 礁溪大樹下溫泉魚

粉絲專頁 : 大樹下礁溪溫泉魚

「大樹下溫泉魚」位在宜蘭礁溪，從礁溪火車站走路大約12分鐘就到，門口有一個超大招牌寫著「一次50元」，價格透明超好找。

店內環境

一走進門，左手邊就可以看到在賣宜蘭三星蔥的伴手禮，旁邊就是櫃檯，如果想邊泡腳邊吃點東西，可以直接在店內點餐，餐點蠻多選擇的。

裡面大概有11張桌子，可以容納40到50個客人，特別是夏天的時候，幾乎每次來都客滿。

礁溪附近其他的溫泉魚體驗點大多數都是在室外鐵皮屋下，但這間是少數室內還有冷氣的，夏天來真的舒適很多。

溫泉魚體驗

「大樹下溫泉魚」裡面有十幾個水池，每一池都有不同種類的溫泉魚，種類超過10種，細看之後才能發現它們之間的不同。進池子前記得先到中間的區域沖腳，這樣才能保持魚池乾淨，不影響魚群的健康

只要把腳放進水裡，馬上就會有一堆魚湧過來開始啃腳皮，真的是超奇妙的體驗。

我們第一次來，腳皮也沒特別處理過，結果腳瞬間就被魚包圍住，魚兒戳來戳去，癢得我想把腳縮回來。

看著魚群忙碌地在你腳邊游來游去，整個過程既放鬆又有趣

結語

那天中午吃完「山友拉麵」，實在是熱到不行，看到「大樹下溫泉魚」有冷氣，又只要50元，就決定進來避暑。本來以為只會待個半小時，沒想到一聊天一放鬆就待了兩個小時，最後離開時還發現腳部變得超光滑，之前覺得腳皮比較厚的地方也變薄了。除了清涼避暑，還能順便美化腳部，真的是CP值超高的景點。不過記得泡腳前一定要把腳洗乾淨，這樣才能讓魚群健康快樂地生活，也讓下一個使用者有好的體驗喔！