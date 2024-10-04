

今天要來介紹一家位於台北大學三峽校區附近的餐酒館- 藍爵Bluejazz世界精釀啤酒餐酒館，雖然是位處新北市三峽地區但藍爵餐酒館的裝潢設計與餐點都有一定的水準。



藍爵Bluejazz世界精釀啤酒餐酒館總共有兩層樓，店內座位數蠻多的，還有提供不同需求的包廂，無論是朋友、家庭聚會，還是公司團體活動都是很棒的選擇之一，如果要搭大眾交通工具前來可以搭捷運到永寧站轉搭公車至三峽台北大學門口或大學學勤路口站(就在公車站的對面)，但開車會比較方便。



二樓的裝潢氛圍很好很像中古世紀有質感的酒窖，大約可以容納60人左右，如果選擇包場的話也有提供KTV娛樂設備，讓大家用餐之餘也能歡唱一番。



特別喜歡這個長桌設計很像歐洲聚會一樣的中古世紀酒窖氛圍。



也有比較適合人數較少的包廂，這個很神秘的VIP ROOM可以容納約12人左右，包廂內也有42吋電視的配備，白天來的話還可以看到外面青翠樹木的景色，很有質感。



KTV設備很不錯，流行歌曲也很新，超級適合包場歡唱。



藍爵Bluejazz世界精釀啤酒餐酒館雖然是餐酒館但是也是親子友善餐廳，如果有帶小朋友一起用餐，餐後還提供小玩具送給小朋友喔!大人小孩都開心。



一進餐廳一眼望去冰箱內的啤酒琳瑯滿目，多達160種以上的選擇，歐美、日本、台灣各國啤酒都有，風味特色也不同，每一瓶都想嘗試看看，如果你選不出來還有專人為你介紹推薦適合搭配餐點的啤酒。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



除了啤酒之外，酒杯也是影響到酒感的因素之一，藍爵Bluejazz世界精釀啤酒餐酒館還有提供啤酒的專屬對應酒杯，喝起來啤酒來更加有儀式感。



餐點的種類很多，如果多人用餐，也可以直接點選多人套餐都很超值好吃。包場也有提供自助餐的客製化選擇。



單點的話也很多下酒菜可以選，每一道菜感覺都很入味適合搭配啤酒的餐點。



這天我們點了五道餐點，本來以為少少的點了五道，店員有先提醒我們可能會吃不完，哈~~結果看到餐點上桌後真的有嚇到，份量真的好多喔!CP值很高。



黑松露牛排烤餅 328元-這道是店家推薦的新菜色，烤餅上面的用料很豐富，牛排是一整塊的吃起來軟嫩不柴很多汁，還搭配了多種蔬菜使用的是季節時蔬襯底讓整體口感更有層次清爽不膩，烤餅上面的起司也很誘人熱熱的很拉絲，牛肉加上起士的味道非常美味，讓人想多吃幾塊。

女皇爵黑啤酒馬鈴薯香腸 -這道很特別香腸使用女皇爵黑啤酒醃製算是一道高成本的下酒熱菜，香腸吃起來外皮很脆而內餡很有彈性，像是德式香腸般札實而富有嚼勁搭配上鬆軟綿密的馬鈴薯，味道濃郁，真的很適合搭著啤酒一起吃。



義式火蝦球 288元-炸物跟啤酒來說算是一道必備菜色，火蝦球外皮酥脆，剛入口有種輕盈的酥脆感，內餡包裹著切碎的蝦肉，鮮嫩有嚼勁沾上特製的蛋黃醬酸甜的滋味，口感層次豐富。



BJB豪華串物拼盤 788元-來了來了這裡真的是滿足對各種料理的需求，雖然菜名寫的是串物但是他是西式串燒喔!一整盤超級豐富，有牛肉、豬肉、雞肉串還有鮮蝦干貝串。真的美味動人，份量十足。牛肉串就算放冷了吃起來還是非常多汁有彈性，豬肉也不惶多讓吃起來不會有豬肉的腥味軟嫩好吃，雞肉咬起來也是非常鮮嫩，每一串都烤的恰到好處，這道推推必點!!!



鮮蝦干貝串用料也非常實在，蝦子烤完沒再給你縮水的，還搭配著干貝一起吃超級豪華，蝦身也是已經剝好殼的，可以直接食用非常方便又美味。



傑克南瓜燉海鮮濃湯 188元-天啊!傑克!!!這碗只要188元裡面卻是滿滿的海鮮配料，可能是這個原因這道被取名為傑克南瓜燉海鮮濃湯，南瓜濃湯味道濃厚有濃郁的南瓜香，裡面有眾多的海鮮配料，九孔就給了兩個還有花枝、蛤蠣、蝦子等食材，吃起來令人相當滿足，飽足感也十足，天氣漸冷來上一碗是很不錯的選擇。



這天我跟朋友各選了一瓶啤酒，在啤酒櫃前看了好久選不出來，就請店員幫我們介紹適合搭配今天的菜色，一瓶是德國的，想說沒喝過英國的就選了一瓶英國的還是巧克力風味的很特別。



Young`s 黑巧克力啤酒 -這瓶我剛入口的時候感覺有點像黑啤的味道，結果朋友說是巧克力風味的，再仔細品嘗之後真的有巧克力的味道，雖然濃郁但不會太厚重很適合拿來搭配重口味的餐點，算是蠻不錯喝的。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



圖赫小麥白啤酒-白啤酒喝起來格外清爽順口，氣泡感也不錯，像是搭配薄餅之類的都是很不錯的選擇，吃太多重口味的食物可以解膩。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



如果不喝有酒精飲料的話，店家也有提供無酒精的飲品，這杯是打卡必點咖啡，看起來非常的高貴，滿滿的金箔顏色攪拌起來超級華麗，單喝味道比較淡，喝的時候加上ESPRESSO之後咖啡味道非常的濃郁。



最後在門口還發現有一個裝置藝術打卡點，這個打卡設計蠻有趣的，哈!我沒跳起來好像沒達成那個浮起來的感覺，用餐之餘也是很不錯的娛樂。



看影片點連結>>>>



餐廳資訊

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藍爵Bluejazz世界精釀啤酒餐酒館

電話： 02 8672 5238

地址： 23741新北市三峽區大學路200號

營業時間:

週一至週日 11:30-22:00

14:00-17:00 為休息時間