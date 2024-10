滷菩提 從一開始開在大墩十二街上的時候PAPA就跟大貓去吃過N回,現在依然是Papa經常造訪的愛店,以前最愛是隱藏版炒飯,現在我的心頭愛則變成湯包,皮薄多汁還沒咬就能看感受到湯包甜美,不少網友大讚這裡湯包是『素食界的鼎泰豐』就知道他有多迷人啊!

滷菩提 蔬食料理

地址:台中市西區向上北路184號

營業時間:11:00–14:30, 16:30–21:00 (無公休)

電話: 04 2302 2308

空間環境

用餐時間這裡就會堆滿人群,內用區空間沒有多餘的設置,連這裡的廚房都是這樣大喇喇地呈現在食客眼前,以前滷菩提有提供免費味噌湯,目前已經沒囉,餐具請自取!!(簡單拍一下而已) 平常日中午大約12點半半之後人潮就開始湧進。

從店內可以看到外面偶爾會出現工作人員現包湯包的畫面,今天沒有XD

N訪紀錄-吃麵還是湯包這裡都有

連續兩次的紀錄都是跟大貓一起吃飯的時候手機隨手拍攝,隨文附上餐單,目前滷菩提還有集點活動累積1點數就能換餐(回饋忠實老主顧),點炒飯跟炒烏龍,都有附贈味噌湯!

泰式東炎炒飯$145

泰式東炎風味,酸中帶著微微辣口感很清爽,純素的朋友可以選不加蛋!(PAPA照片中的有蛋) 大火快炒翻滾出來的炒飯粒粒分明,混搭多種蔬菜-其中隱隱約約看起來像蔥花的真的不是蔥花請安心享用,免驚!

口味是偏向台灣人的口味,沒有很泰只是帶著那種酸香滋味!

鮮蔬炒烏龍麵 $150

粗寬的烏龍麵,醬汁本身是醬油香,炸豆包外觀很粗,其實中間部分蠻嫩的,炒烏龍的醬汁有點類似照燒的那種鹹甜滋味,撒上七味粉與海苔碰出日式烏龍麵!

椒鹽杏鮑菇 $75

一端出來我就笑了,竟然是這麼野的炸杏鮑菇,裹上薄粉直接油炸非常粗暴又討喜,不過對於牙口不好的老人家咬起來應該會有點費力,現炸最好吃。

隔了一陣子突然想吃湯包,就又跑來滷菩提,點了一籠湯包+兩顆叉燒包與拉麵一碗,依然是兩人食

麻辣地獄拉麵$170

白湯搭配自製麻辣醬混搭出帶著奶香氣味的地獄拉麵,乍看一下還沒覺得那裏怪怪的直到店員後來又端上這個我才想起…難怪覺得那裏少了什麼?(笑) 這裡的拉麵配菜很豐富,海帶,玉米,筍與大量蔬菜

炸豆包,隨後上!!

湯包$140

一籠10顆 一個個小巧可愛的湯包就端上桌我愛這裡裡面的包餡很鮮甜(筍絲)裡面的湯汁也很鮮甜,就是燙口了點,小心翼翼的咬了一個洞 呼呼呼吹了一下,不輸肉餡湯包,少了腥味多了清甜!平常PAPA也常買給冷凍包的回家自己蒸食一樣好吃!!

蜜汁叉燒包2顆 $80

這裡的叉燒是PAPA第一次點,內餡是那種偏甜港味蜜汁搭杏鮑菇,沒有細細吃還真吃不出來, 包子本身軟綿帶糯,大貓先生笑說他最愛吃這樣軟叉燒包!好軟…綿 好好咬。

有點橘黃色的醬汁染上包子邊緣,愛吃港式小吃的朋友會愛這樣的叉燒包

滷菩提菜單

內用低消$100 /人 ,滷菩提的餐點原本的日式拉麵為主,而現在有著概括多國料理樣貌,有泰式/日式/港式等等當然台味十足料理功夫菜色也不少!

Lubodhi Vegetarian Cuisine /滷菩提 蔬食/素食餐廳 ​ Address: No. 184, Xiangshang North Road, West District, Taichung City/ Business hours: 11:00–14:30, 16:30–21:00 (no public holidays) With a low consumption of $100/person for dine-in, Lubodhi’s meals are mainly Japanese ramen, as well as Thai/Japanese/Hong Kong style, etc. Of course, there are also many Taiwanese-style Kung Fu dishes.

