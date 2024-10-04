滷菩提 從一開始開在大墩十二街上的時候PAPA就跟大貓去吃過N回，現在依然是Papa經常造訪的愛店，以前最愛是隱藏版炒飯，現在我的心頭愛則變成湯包，皮薄多汁還沒咬就能看感受到湯包甜美，不少網友大讚這裡湯包是『素食界的鼎泰豐』就知道他有多迷人啊!
滷菩提 蔬食料理
- 地址:台中市西區向上北路184號
- 營業時間:11:00–14:30, 16:30–21:00 (無公休)
- 電話: 04 2302 2308
- 官方粉絲團: FB
空間環境
用餐時間這裡就會堆滿人群，內用區空間沒有多餘的設置，連這裡的廚房都是這樣大喇喇地呈現在食客眼前,以前滷菩提有提供免費味噌湯，目前已經沒囉，餐具請自取!!(簡單拍一下而已) 平常日中午大約12點半半之後人潮就開始湧進。
從店內可以看到外面偶爾會出現工作人員現包湯包的畫面，今天沒有XD
N訪紀錄-吃麵還是湯包這裡都有
連續兩次的紀錄都是跟大貓一起吃飯的時候手機隨手拍攝，隨文附上餐單，目前滷菩提還有集點活動累積1點數就能換餐(回饋忠實老主顧)，點炒飯跟炒烏龍，都有附贈味噌湯！
泰式東炎炒飯$145
泰式東炎風味，酸中帶著微微辣口感很清爽，純素的朋友可以選不加蛋！（PAPA照片中的有蛋) 大火快炒翻滾出來的炒飯粒粒分明，混搭多種蔬菜-其中隱隱約約看起來像蔥花的真的不是蔥花請安心享用，免驚!
口味是偏向台灣人的口味，沒有很泰只是帶著那種酸香滋味！
鮮蔬炒烏龍麵 $150
粗寬的烏龍麵，醬汁本身是醬油香，炸豆包外觀很粗，其實中間部分蠻嫩的，炒烏龍的醬汁有點類似照燒的那種鹹甜滋味，撒上七味粉與海苔碰出日式烏龍麵！
椒鹽杏鮑菇 $75
一端出來我就笑了，竟然是這麼野的炸杏鮑菇，裹上薄粉直接油炸非常粗暴又討喜，不過對於牙口不好的老人家咬起來應該會有點費力，現炸最好吃。
隔了一陣子突然想吃湯包，就又跑來滷菩提，點了一籠湯包+兩顆叉燒包與拉麵一碗，依然是兩人食
麻辣地獄拉麵$170
白湯搭配自製麻辣醬混搭出帶著奶香氣味的地獄拉麵，乍看一下還沒覺得那裏怪怪的直到店員後來又端上這個我才想起…難怪覺得那裏少了什麼?(笑) 這裡的拉麵配菜很豐富，海帶，玉米，筍與大量蔬菜
炸豆包，隨後上!!
湯包$140
一籠10顆 一個個小巧可愛的湯包就端上桌我愛這裡裡面的包餡很鮮甜(筍絲)裡面的湯汁也很鮮甜，就是燙口了點，小心翼翼的咬了一個洞 呼呼呼吹了一下，不輸肉餡湯包，少了腥味多了清甜!平常PAPA也常買給冷凍包的回家自己蒸食一樣好吃!!
蜜汁叉燒包2顆 $80
這裡的叉燒是PAPA第一次點，內餡是那種偏甜港味蜜汁搭杏鮑菇，沒有細細吃還真吃不出來， 包子本身軟綿帶糯,大貓先生笑說他最愛吃這樣軟叉燒包！好軟…綿 好好咬。
有點橘黃色的醬汁染上包子邊緣，愛吃港式小吃的朋友會愛這樣的叉燒包
滷菩提菜單
內用低消$100 /人 ，滷菩提的餐點原本的日式拉麵為主，而現在有著概括多國料理樣貌，有泰式／日式／港式等等當然台味十足料理功夫菜色也不少！
Lubodhi Vegetarian Cuisine /滷菩提 蔬食/素食餐廳
Address: No. 184, Xiangshang North Road, West District, Taichung City/ Business hours: 11:00–14:30, 16:30–21:00 (no public holidays)
With a low consumption of $100/person for dine-in, Lubodhi’s meals are mainly Japanese ramen, as well as Thai/Japanese/Hong Kong style, etc. Of course, there are also many Taiwanese-style Kung Fu dishes.
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